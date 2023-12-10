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Texas Tech lands Arizona State tight end Jalin Conyers

Justin Apodaca • RedRaiderSports
Staff Writer
@JustinApod

Texas Tech landed Arizona State transfer TE Jalin Conyers on Sunday, the fifth transfer portal addition to Tech this offseason.

He joins West Georgia QB Cameran Brown, Garden City C.C TE Alex Lines, Hutchinson C.C. DT Danny Saili and Fairmont State DB Jovon Jackson.

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Conyers is a former Oklahoma and Arizona State player with 74 receptions, 846 receiving yards and six touchdowns in his three seasons in college football.

A native of Gruver, Conyers returns home to West Texas where he will mix in with a tight end room consisting of Mason Tharp and recent portal commit Alex Lines.

Conyers is a large tight end that has shown an uncanny knack to find soft spots and was a quality receiver for the Sundevils.

Conyers has the ability to line up out wide and in the slot and will be a very strong weapon for the Red Raider offense in 2024.

Arizona State used the near 270 pound tight end as a wildcat quarterback at times this season, which could be adopted for special packages for the Red Raiders.

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