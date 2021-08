2022 Texas Tech commits and targets: Week One results

Week one of high school football has come and gone. Texas Tech commits and some top remaining targets for 2022 were in action this past weekend. Here is a look at how each recruit performed this week.

2022 commits

Tyler King, WR, Alief Taylor Alief Taylor 31-0 Benjamin Davis King made four (4) receptions for 102 yards. He also added 18 punt return yards in the shutout win.

Bryson Donnell, RB, Tyler Legacy Tyler Legacy 35-17 Lufkin Donnell carried 19 times for 91 yards and two touchdowns on the ground. He also added seven (7) receptions for 114 yards and another score through the air.

Kaden Weatherby, OL, Eaglecrest Eaglecrest 21-35 Chaparral

Sheridan Wilson, OL, Argyle Argyle 45-29 Nolan Catholic Wilson helped his Eagles put up 238 yards through the air and another 216 on the ground in the win.

Hut Graham, ATH, Gunter Sunnyvale 7-43 Gunter Graham was 12-of-14 passing for 207 yards and three touchdowns through the air. He added 81 rushing yards and another score on the ground.

Maurion Horn, ATH, Broken Arrow (OK) Broken Arrow 42-13 Mansfield Legacy RedRaiderSports was on hand for this one and caught up with Horn following the game. He put up 33 rushing yards, 71 receiving yards and a touchdown on the night.

Jocelyn Malaska, ATH, Bethany (OK) Bethany 27-14 Jones Malaska's stats for the game were not immediately available but he did catch a 6-yard touchdown on offense.

2022 top targets

Major Everhart, ATH, Tascosa Abilene 21-40 Tascosa Everhart's stats were not immediately available but he scored on a long touchdown run, per his highlights from the game.