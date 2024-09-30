2027 WR Cash Elston with TE's coach Josh Cochran
On Saturday Night the Red Raiders improved to 4-1 and 2-0 in Big 12 play with a shootout win over the Cincinnati Bearcats.
The coaches hosted a group of recruits for the game, and
RedRaiderSports spoke with several of the prospects for their reactions to the game and more.
What did you get to do during your day in Lubbock? What stood out to you from the visit?
"It was kinda like the last time I came, got on a bus and it took us to the stadium but since they fixed the stadium which looks beautiful by the way, they took us to a new recruiting area they have on the field. We ate and had some fun pregame."
Which coaches did you connect with and how is your relationship with the staff?
"I feel like I have a great relationship with the coaching staff, I talked to Coach Clay (McGuire) a lot."
Do you have any other visits coming up this season?
"Yessir, I have 4 more game visits this year."
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What did you get to do during your day in Lubbock? What stood out to you from the visit?
"It was a great visit. The things that stood out the most were the upgrades they made from when I went to camp there this past summer. The light show at the stadium was awesome. Everyone was nice & very welcoming."
Do you have any other visits coming up this season?
"At the moment I haven’t scheduled anymore visits. I’m getting focused for the 2nd half of the season & finishing the district on top."
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What did you get to do during your day in Lubbock? What stood out to you from the visit?
"My day in Lubbock all I did was go to the game. What stood out was that coach McGuire went and introduced himself to every recruit and their family."
Which coaches did you connect with and how is your relationship with the staff?
"I talked with coach Cochran because he is my areas recruiter and is the one who invited me to the game, the Tech staff was super nice and helpful!"
Do you have any other visits coming up this season?
"Most likely."
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What did you get to do during your day in Lubbock? What stood out to you from the visit?
"My family and I walked the campus to see it better then went to Spanky's for cheese sticks and lunch and did some shopping before the game."
Which coaches did you connect with and how is your relationship with the staff?
"I met Coach Clay McGuire and Coach Joey McGuire and talked with Coach Wesley Harwell. I’d say my relationship with them is good as it keeps progressing after this summers camp invite."
Do you have any other visits coming up this season?
"I had a visit at Texas on 9/21 and then Tech at 9/28 and my next scheduled one is UTSA on 10/19 but my recruitment is happening fast and I’m talking with a lot of programs right now."
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What did you get to do during your day in Lubbock? What stood out to you from the visit?
"What stood out to me was the amazing atmosphere and the fans energy throughout the game."
Which coaches did you connect with and how is your relationship with the staff?
"I connected with coach Blanchard, coach Kirk, coach Harwell, and coach Hanna. Our relationship definitely grew stronger in person, I connected with coach Blanchard the most."
Do you have any other visits coming up this season?
"Yes, I have two more set up as of right now, UTSA and Texas State."
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What did you get to do during your day in Lubbock? What stood out to you from the visit?
"We drove around the campus and looked at all the different campus facilities and buildings. The thing that stood out to me were the Athletic facilities and how nice they were."
Which coaches did you connect with and how is your relationship with the staff?
"I talked to coach Cochran and met Coach McGuire, I feel that me and coach Cochran have a decent relationship while I haven’t connected much with the rest."
Do you have any other visits coming up this season?
"As of now I have no other visits coming up."
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What did you get to do during your day in Lubbock? What stood out to you from the visit?
"After I arrived on campus and finished check in, the other prospects and I went to the recruiting lounge to eat lunch and meet with the coaches. After lunch, we went to the field to watch the pregame from the sideline right before the big game.
What stood out to me the most was the size of the locker room and how well it was decorated. It is amazing! I could actually see myself preparing for games in that locker room."
Which coaches did you connect with and how is your relationship with the staff?
"The coach I feel I connected with the most is Coach McGuire. I was very impressed that he knew my name and he took the time to ask how my season is going. I also met and talked with Wesley Harwell, who is responsible for inviting me. He was very nice and welcoming"
Do you have any other visits coming up this season?
"No, I don't have any other upcoming visits yet. This was my first visit of my freshman year, and Texas Tech has definitely set my expectations high."
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What did you get to do during your day in Lubbock? What stood out to you from the visit?
"Tour the facilities, spoke to coaches and players, met some of the staff. What really stood out to me was the friendliness of the staff, players, and coaches. Also the hospitality, great fans, home feeling, and the spirit for the team."
Which coaches did you connect with and how is your relationship with the staff?
"I talked to a few coaches, Head Coach McGuire, Coach Overton. Coach McGuire had came over and greeted himself to me, so hopefully this is just the beginning and our relationship can get better!"
Do you have any other visits coming up this season?
"I do, this weekend I’m going to Arizona State University."
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