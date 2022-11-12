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{{ timeAgo('2022-11-12 20:32:28 -0600') }} football Edit

Tyree Wilson carted to locker room with apparent injury

Justin Apodaca • RedRaiderSports
Staff Writer
@JustinApod

In the third quarter of Texas Tech's game against Kansas, standout edge rusher Tyree Wilson was carted off with an apparent lower right leg injury.

The injury appeared to happen on a non-contact play and any further information will be found out postgame.

EDIT (8:47 p.m.): Wilson was seen on crutches and in a walking boot on the sideline at the start of the fourth quarter.

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