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Tyler Shough carted off in first quarter vs. West Virginia
Justin Apodaca
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RedRaiderSports
Staff Writer
Starting quarterback Tyler Shough was carted off with a temporary cast on his left leg after vividly twisting his ankle on the wet turf.
Shough left after the third drive of the game, after taking a shot on second down, then twisted his ankle on the third down pass attempt.
Shough will be replaced by the sophomore Behren Morton.
8:30 P.M. UPDATE
Jordan Schultz, the NFL insider, has reported Shough has suffered a broken left fibula and will require surgery.
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