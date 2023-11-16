Jermaine Bishop Jr. (Cole Patterson/Rivals.com)
Welcome to this week's edition of The Recruiting Six-Pack. The Texas Tech Red Raiders (5-5, 4-3) are coming off a massive 16-13 road win against the then #16 ranked Kansas Jayhawks. Texas Tech is now one win away from becoming bowl-eligible, and they will try to make that happen this weekend in their home finale against the UCF Knights (5-5, 2-5) Saturday afternoon at The Jones. The Red Raiders have been busy on the recruiting front as well. Getting commitments and extending offers, and with their home finale, recruits will be in attendance. With that said, let's look at what's going on with Texas Tech recruiting.
Texas Tech commits
Adam Hill. Athlete, Albany, Texas. (Albany HS). Not ranked by Rivals.
The Red Raiders added to their current recruiting class with the commitment of Albany athlete
Adam Hill, who chose Texas Tech over Louisiana Tech. He was at Red Raider Junior Day in March and said then that TTU was one of the schools near the top for him. In the Lions (11-0) playoff game last week, he had 13 carries for 153 yards and five touchdowns. They will next play the Celeste Blue Devils (8-3) in the Class 2A Division II Area Round playoff.
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Texas Tech 2025 targets
JJ Garner. 2025 athlete, Timpson, Texas. (Timpson HS). Not ranked by Rivals.
Timpson HS athlete
JJ Garner received his third offer on November 8 from the Red Raiders. He also has offers from Oregon State and UTSA. Garner was in Lubbock earlier this season for the Houston game on September 30. Garner has helped the Bears to an 11-0 record, and they will next face the Wolfe City Wolves (9-2) on Friday night in the Area Round of the Class 2A Division I playoffs.
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RJ Lee. 2025 offensive tackle, Houston, Texas. (Second Baptist HS). Not ranked by Rivals.
The Red Raiders offered Houston (Second Baptist HS) offensive tackle
RJ Lee on November 5, which was his first offer. Since then, he has added one from Boston College. Lee also has interest in Rice as he was there when they hosted Tulane on October 28.
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Texas Tech 2026 targets
J
ermaine Bishop Jr., 2026 athlete, Willis, Texas. (Willis HS). Not ranked by Rivals.
The Red Raiders offered Willis HS athlete
Jermaine Bishop Jr. on November 8, adding one more to his impressive list of offers. These include Arkansas, Baylor, Florida, Houston, Michigan, Nebraska, Oklahoma, SMU, TCU, Tennessee, Texas, Texas A&M, and UTSA. Bishop has helped lead the Wildkats to an 11-0 record, and they will next face off with the Tomball Memorial Wildcats (10-1) on Friday night in the Area Round of the Class 6A Division II playoffs.
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Zaden Krempin. 2026 offensive tackle, Prosper, Texas. (Prosper HS). Not ranked by Rivals.
Prosper offensive tackle
Zaden Krempin picked up an offer from the Red Raiders on November 9. He has offers from Baylor, Houston, Nebraska, SMU, Texas State, and UTSA. Krempin and the Eagles (10-1) will next face the Lake Highlands Wildcats (9-2) in the Class 6A Division I Area Round.
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Day'Jon Moore. 2026 offensive guard, Willis, Texas. (Willis HS). Not ranked by Rivals.
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Day'Jon Moore received his first Power Five offer from the Red Raiders on November 8. He also received his first offer from UTSA in May. Moore is expected to be among the many recruits in the 806 this weekend for the Red Raiders' home finale against UCF.
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