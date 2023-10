Lionel Prudhomme Jr. (Rivals.com)

Welcome to this week's edition of The Recruiting Six-Pack. The Texas Tech Red Raiders (3-3 overall, 2-1 conference) are coming off a big 39-14 road win in Waco over the Baylor Bears (2-4, 1-2). Next is a home match-up with the defending Big 12 Champion Kansas State Wildcats (3-2, 1-1) on Saturday night at The Jones. With a Red Raider home game, recruits will be in the stands to take watch. Let's take a look at what is going on with Texas Tech Red Raider football recruiting.

Texas Tech targets

Kaleb Burns. 2025 inside linebacker, Houston, Texas. (Cypress Falls HS). Not ranked by Rivals. Houston (Cypress Falls) inside linebacker Kaleb Burns picked up an offer from Texas Tech on October 11. The offer was his second overall and first from a Power Five program. His first offer was from UNLV. On the season, he has 42 tackles with 11 for a loss, four sacks, and two quarterback hurries for the Eagles (4-2). They will next visit the Cypress Woods Wildcats (4-2) on Saturday night.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IEFmdGVyIGEgZ3JlYXQgY29udmVyc2F0aW9uIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UVFVDb2FjaEJvb2s/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QFRUVUNvYWNoQm9vazwvYT4gSeKAmW0gYmxlc3NlZCB0byByZWNl aXZlIGEgb2ZmZXIgZnJvbSBUZXhhcyBUZWNoISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dyZWNrRW0/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXcmVja0VtPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2prYnRqY181Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AamtidGpjXzUzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0JuYW5jZVRUVT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQm5hbmNlVFRVPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NocmlzYnJpc3RlcjU/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENocmlzYnJpc3RlcjU8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRG9ubmllQmFnZ3NfP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEb25uaWVCYWdnc188L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby83Q2pxaklTWW5VIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vN0NqcWpJU1lu VTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBLYWxlYiDigJxLQuKAnSBCdXJucyAoQEthbGVi QnVybnM3XykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LYWxlYkJ1 cm5zN18vc3RhdHVzLzE3MTIwODg3MDY0OTkxMDkxMjI/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxMSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Rahim Hutchins Jr. 2025 wide receiver, Pearland, Texas. (Shadow Creek HS). Not ranked by Rivals. The Texas Tech Red Raiders offered Pearland (Shadow Creek) WR Rahim Hutchins Jr. on October 12. The offer was his second, as he hold one from Grambling State. This season, he has six receptions for 169 yards and two touchdowns for the Sharks (5-1). They will next host the Alvin Yellowjackets (2-4).

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Xb3chIEFmdGVyIGFuIGFtYXppbmcgY29udmVyc2F0aW9uIHdpdGgg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qa2J0amNfNTM/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGprYnRqY181MzwvYT4gSSBhbSBibGVzc2VkIHRv IHNheSBJIGhhdmUgcmVjZWl2ZWQgYW4gT2ZmZXIgRnJvbSBUZXhhcyBUZWNo IFVuaXZlcnNpdHkhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9XcmVja0VtP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij4jV3JlY2tFbTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9a aW5uNjg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFppbm42ODwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HbGFwX0lWP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBHbGFwX0lWPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1RGbG9zczMyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBURmxvc3MzMjwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9PbjNzcG9ydHM/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE9uM3Nwb3J0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QFJpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2MwT2dtQXVwZ0Yi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9jME9nbUF1cGdGPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJh aGltIEh1dGNoaW5zIEpyIChAUmFoaW1IdXRjaGluc0pyKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JhaGltSHV0Y2hpbnNKci9zdGF0dXMvMTcx MTg2Njk4NzcxNjk0NDI0OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVy IDEwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Ryley Kester. 2026 offensive tackle, Sand Springs, Oklahoma. (Charles Page HS). Not ranked by Rivals. The Texas Tech Red Raiders offered Sand Springs (Oklahoma) offensive tackle Ryley Kester in April. The offer was his second, and he now sits at five. Those include Georgia Tech, Houston, Tulsa, and UNLV. Kester is among the many recruits expected to be in the 806 for the Kansas State game.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIHdpbGwgYmUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U ZXhhc1RlY2hGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGV4YXNUZWNoRkI8 L2E+IHRoZSAxNHRoIEkgY2Fu4oCZdCB3YWl0IOKdpO+4j/CflqQhIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfTWFydGluMzQ/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX01hcnRpbjM0PC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoSGFtYnk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QENvYWNoSGFtYnk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQ29hY2hCdW5uaW5nVFRVP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBD b2FjaEJ1bm5pbmdUVFU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vVFRVS2lya0JyeWFudD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVFRVS2ly a0JyeWFudDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb2V5 TWNHdWlyZVRUVT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASm9leU1jR3VpcmVU VFU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWljaGFlbDQz NjU3ODI1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNaWNoYWVsNDM2NTc4MjU8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2hrbGluY2s/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNvYWNoa2xpbmNrPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dhcnlKb2ljZT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AR2FyeUpvaWNlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0pSQ29ucmFkNjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpSQ29u cmFkNjQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9UTVJvbGxzRGVlcD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+I1RNUm9sbHNEZWVwPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvV3JlY2tFbT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I1dyZWNrRW08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vaGFzaHRhZy9UZXhhc1RlY2g/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPiNUZXhhc1RlY2g8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9sbzY0d09oblpyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vbG82NHdPaG5acjwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBSeWxleSBLZXN0ZXIgKEByeWxleV9rZXN0ZXIxNSkg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9yeWxleV9rZXN0ZXIxNS9z dGF0dXMvMTcwOTAxNDcxMDYyMjgzOTExND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5PY3RvYmVyIDMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Lionel Prudhomme Jr. 2025 offensive guard, Shreveport, Louisiana. (Captain Shreve HS). Not ranked by Rivals. Shreveport (Captain Sheve) offensive guard Lionel Prudhomme Jr. picked up an offer from Texas Tech on Thursday. He has offers from Grambling State, Lamar, Mississippi State, Sam Houston State, and Southern University. Prudhomme Jr. will be at LSU this weekend.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGFtIGJsZXNzZWQgdG8gcmVjZWl2ZSBhbiBvZmZlciBmcm9tIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGV4YXNUZWNoRkI/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRleGFzVGVjaEZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoS2lyYnkyNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AQ29hY2hLaXJieTI1PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0NvYWNoUml2ZXJhQ1NIUz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A Q29hY2hSaXZlcmFDU0hTPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1lvdW5nYnVsbHoyMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AWW91bmdi dWxsejIyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01vaHJS ZWNydWl0aW5nP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNb2hyUmVjcnVpdGlu ZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qa2J0amNfNTM/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGprYnRqY181MzwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL0hqb0lVMHpZV3UiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Iam9J VTB6WVd1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IExpb25lbCBQcnVkaG9tbWUsIDMwNWxi IDbigJkzIDIwMjUgKEBMaW9uZWxQcnVkaG9tbTIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTGlvbmVsUHJ1ZGhvbW0yL3N0YXR1cy8xNzEyNTM2 NzY2Mjc4OTM4Nzk3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTIs IDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

CJ Simon. 2025 wide receiver, Moore, Oklahoma. (Moore HS). 5-6, three-star, and #10 WR in OK. The Texas Tech Red Raiders were the first program to offer Moore (Oklahoma) wide receiver CJ Simon in June 2022. Simon is now up to five offers, which include Kansas, Nebraska, Oklahoma State, and Tulsa. He has 32 receptions for 506 yards, seven touchdowns, and 123 rushing yards on 20 carries on the season for the Lions (4-2).

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TbyBibGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgbXkgMXN0IEQxIG9mZmVyIGZy b20gVGV4YXMgVGVjaCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh c2h0YWcvd3JlY2tlbT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+I3dyZWNrZW08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Sm9leU1jR3VpcmVUVFU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpvZXlNY0d1 aXJlVFRVPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNo X01hcnRpbjM0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9NYXJ0aW4z NDwvYT4gQFRUVV9FSm9uZXMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Db2FjaEdCcnlhbnQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoR0Jy eWFudDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UZXhhc1Rl Y2hGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGV4YXNUZWNoRkI8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ09BQ0hfX0xPQ0s/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENPQUNIX19MT0NLPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vcTRnbXZqbHlKeSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3E0Z212amx5 Snk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ0ogU2ltb24gKEBhbGxkYXljajM0KSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FsbGRheWNqMzQvc3RhdHVzLzE1 MzU3NzE0OTg2NjA3MzI5Mjg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAx MSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Zane Rowe. 2027 tight end, Denton, Texas. (Guyer HS). Not ranked by Rivals. Denton Guyer tight end Zane Rowe picked up an offer from the Red Raiders in May. He is now up to eight offers, including Arkansas, Georgia, Nebraska, SMU, Texas A&M, Texas State, and Washington State. Rowe is only a freshman and already has close to double-digit offers. He is only going to receive more, and his recruitment will be one to monitor and keep an eye on.