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The Recruiting Six-Pack Part II: Visitors expected in town for Oregon game

Julio Gonzales, Jr. • RedRaiderSports
Staff Writer
@JGonzalesJr10
Kaliq Lockett
Kaliq Lockett (Nick Lucero/Rivals.com)

Since this is an enormous recruiting weekend with tons of visitors expected for the Oregon game, The Recruiting Six-Pack became the season's first Twelve Pack. So, let's look at part two and see who else will be in town tonight.

Texas Tech targets

Kaliq Lockett. 2025 wide receiver, Sachse, TX. (Sachse HS). Four-star WR, #184 nationally, #32 WR, and #34 in Texas.

The Red Raiders offered Kaliq Lockett in January, and he was another recruit who made it down for Junior Day. He has offers from Arizona State, Louisville, Michigan, Nebraska, Penn State, SMU, TCU, Tulsa, UTSA, and Utah, among others. Last night against Lakeview Centennial, he had six receptions for 277 yards and three touchdowns in the Mustangs (1-2) 31-7 win.

Michael Terry. 2025 athlete, San Antonio, TX. (Alamo Heights HS). 5.8 four-star, #14 athlete, and #45 in Texas.

The Red Raiders offered Michael Terry in January and now has offers from Baylor, Georgia Tech, Houston, Nebraska, Oklahoma, Oregon, Purdue, SMU, TCU, and UTSA. He was here in March for Red Raider Junior Day. On the season, Terry has rushed for 190 yards and three touchdowns while helping the Mules start the season 2-0.

Logan Schram. 2025 offensive tackle. Boerne, TX. (Boerne HS). Four-star OT, #219 nationally, #21 OT, and #42 in Texas.

The Red Raiders offered Logan Schram in May 2022 and now has 12 offers. Those include Auburn, Baylor, Houston, Incarnate Word, Kansas, Oklahoma, Sam Houston, SMU, TCU, Tennessee, and UTSA. He was also here for Junior Day and has also visited the Bears and Roadrunners.

Jaquise Martin. 2025 athlete, Bryan, TX. (Rudder HS). 5.7, three-star, #29 ATH, and #67 in Texas.

Jaquise Martin was in town for a visit in April when he picked up an offer from the Red Raiders, which was his first. He now has offers from Arkansas State, Florida A&M, and Nebraska. On the season, he has 13 receptions for 300 yards and five touchdowns, five rushes for 33 yards, and threw a 75-yard touchdown pass for the Rangers (0-2).

Nathan Tilmon. 2025, safety, Arlington, TX. (Mansfield Timberview HS). Not ranked by Rivals.

The Red Raiders were the first program to offer Nathan Tilmon in March and made it to Lubbock in April for the spring game. Since then, he has picked up offers from Baylor and Houston. On the season, Tilmon has nine tackles and has recovered a fumble for the Wolves (2-0).

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