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The Recruiting Six-Pack Part II: The Latest Red Raider Offers

Summer Creek DE Chad Woodfork
Summer Creek DE Chad Woodfork
Julio Gonzales, Jr. • RedRaiderSports
Staff Writer
@JGonzalesJr10

Welcome to The Recruiting Six-Pack Part II. I had to make it a double shot with all the offers the Texas Tech Red Raiders staff has been making. With that being said, let's get to it.

2025 Red Raider targets

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Chad Woodfork. 2025 weakside defensive end, Humble, Texas. (Summer Creek High School). 5.9 four-star recruit, #89 nationally, #4 WDE, and #17 in TX.

Rivals Top 100 and Humble (TX) Summer Creek defensive lineman Chad Woodfork has over 20 offers but named his top nine schools on January 17, with the Red Raiders being one of them. Baylor, Georgia, Georgia Tech, Houston, Nebraska, Oklahoma State, Texas, and USC were the others. Texas Tech was the first program to offer him back in April 2022. Woodfork was in Austin over the weekend for Longhorn Junior Day, however.

Henry Fenuku. 2025 offensive tackle, Fort Worth, Texas. (North Crowley HS). Not ranked by Rivals.

The Red Raiders offered 2025 North Crowley offensive tackle Henry Fenuku on January 19. His other offers include Arkansas State, Colorado State, Grambling State, Tulsa, UTEP, and UTSA. Fenuku was a District 3-6A First Team All-District selection in 2023.

Emeka Ugorji. 2025 offensive tackle, Dallas, Texas. (South Oak Cliff HS). Not ranked by Rivals.

The Red Raiders offered 2025 Dallas South Oak Cliff offensive tackle Emeka Ugorji on January 18. The offer was the fifth for him and his first from a Power Five program. On receiving his first Power Five offer from Texas Tech, Ugorji said, "I was fired up when I received the Texas Tech offer. This is the first of many. I have put in a lot of hard work, and it's finally getting recognized. I thank God, but I am nowhere near finished." He also holds offers from Colorado State, North Texas, UTEP, and UTSA.

2026 Red Raider targets

Felix Ojo. 2026 offensive tackle, Mansfield, Texas. (Lake Ridge HS). Not ranked by Rivals.

Texas Tech offered 2026 Mansfield (TX) Lake Ridge HS offensive tackle Felix Ojo on January 17. The offer was the second for him, as he holds one from Baylor. I asked him about receiving an offer from the Red Raiders, and he said, "It's just a great opportunity and blessing to be able to receive an offer from Texas Tech, especially a school that I've watched for a long time." Look for his recruitment to pick up soon.

Keidric Osunde-Brown. 2026 athlete, Arlington, Texas. (Bowie HS). Not ranked by Rivals.

The Red Raiders offered 2026 Arlington Bowie athlete Keidric Osunde-Brown on January 11, the son of former Red Raider defensive back Junior Osunde. He has offers from Arkansas State, Buffalo, Connecticut, Grambling State, Louisiana-Monroe, Marshall, Texas Southern, Texas State, and UTSA. I asked him how it felt to receive an offer from the same school his father played. "It was extremely exciting! I always wanted to receive an offer from my dad's alma mater. I grew up watching Tech and have been down to Lubbock multiple times. I have loved them since I was a kid," Osunde-Brown said. This past season, he had nine receptions for 147 yards and three touchdowns in five games for the Volunteers. The Red Raiders will be a team to watch here.

Jemarion Phillips. 2026 inside linebacker, Dallas, Texas. (South Oak Cliff High School). Not ranked by Rivals.

The Red Raiders offered 2026 Dallas South Oak Cliff linebacker Jemarion Phillips on January 13. He was in the 806 for Red Raider Junior Day last weekend and has offers from SMU and Baylor, too. In 2023, he finished with 95 tackles, 23 TFLs, and 14 sacks in 15 games played for the Bears, per MaxPreps. Phippips helped lead them back to the Class 5A-Division II state championship game, where they fell to Port Neches-Groves 20-17, falling short of a three-peat.

Grant Smith. 2026 pro-style quarterback, Conroe, Texas. (Grand Oaks HS). Not ranked by Rivals.

The Red Raiders offered 2026 Conroe (TX) Grand Oaks quarterback Grant Smith on January 18. He also has offers from Arkansas, Baylor, TCU, and Texas A&M. I asked him about getting an offer from Texas Tech, "Getting an offer from Texas Tech is unforgettable! What Coach McGuire has done up there is really cool. You can see he is committed to success, and he loves his players. He is so well respected by recruits, players, and coaches at all levels. I cannot wait to meet him in person. I am also a huge fan of Coach Kittley and his offense," said Smith.

Bryce Gilmore. 2026 offensive guard, Prosper, Texas. (Prosper HS). Not ranked by Rivals.

The Red Raiders offered 2026 Prosper (TX) offensive guard Bryce Gilmore on January 18. He also has offers from Grambling State, Purdue, Toledo, and Rice. I asked him how he felt receiving an offer from the Red Raiders, and he said, "It was amazing getting an offer from Texas Tech." Gilmore also took a game day visit to Rice in October when they played Tulane.

Jake Fette. 2026 pro-style quarterback, El Paso, Texas. (Del Valle HS). Not ranked by Rivals.

The Red Raiders offered 2026 El Paso Del Valle quarterback Jake Fette on January 17, which is his first offer. In 2023, he passed for 2,465 yards, 27 touchdowns, 346 rushing yards, and 13 touchdowns on the ground in 10 games for the Conquistadores, per MaxPreps. Fette was named the 5A Division I overall MVP of the Year for his efforts.

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