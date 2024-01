Welcome to The Recruiting Six-Pack Part II. I had to make it a double shot with all the offers the Texas Tech Red Raiders staff has been making. With that being said, let's get to it.

2025 Red Raider targets

Advertisement

Chad Woodfork. 2025 weakside defensive end, Humble, Texas. (Summer Creek High School). 5.9 four-star recruit, #89 nationally, #4 WDE, and #17 in TX. Rivals Top 100 and Humble (TX) Summer Creek defensive lineman Chad Woodfork has over 20 offers but named his top nine schools on January 17, with the Red Raiders being one of them. Baylor, Georgia, Georgia Tech, Houston, Nebraska, Oklahoma State, Texas, and USC were the others. Texas Tech was the first program to offer him back in April 2022. Woodfork was in Austin over the weekend for Longhorn Junior Day, however.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ ICBBZnRlciBhbiBBTUFaSU5HIHRhbGsgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2prYnRqY181Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A amtidGpjXzUzPC9hPiwgSSBhbSBiZXlvbmQgYmxlc3NlZCB0byByZWNlaXZl IGFuIG9mZmVyIHRvIFRleGFzIFRlY2ggVW5pdmVyc2l0eSEhIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hLUkhhcnJpc29uP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEtSSGFycmlzb248L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZG9kaWU0bmljP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBkb2RpZTRuaWM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vZG9ub3Zhbl9nYW5zP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBkb25vdmFu X2dhbnM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9aYTBubWhXckMzIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vWmEwbm1oV3JDMzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDaGFk IFdvb2Rmb3JrIChAY2hhZF93b29kZm9yaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9jaGFkX3dvb2Rmb3JrL3N0YXR1cy8xNTE0OTc4NzkwNzM2 Mzc5OTA2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDE1LCAyMDIyPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Henry Fenuku. 2025 offensive tackle, Fort Worth, Texas. (North Crowley HS). Not ranked by Rivals. The Red Raiders offered 2025 North Crowley offensive tackle Henry Fenuku on January 19. His other offers include Arkansas State, Colorado State, Grambling State, Tulsa, UTEP, and UTSA. Fenuku was a District 3-6A First Team All-District selection in 2023.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gT2ZmZXIgIGZyb20gVGV4YXMg VGVjaCAhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamtidGpjXzUz P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBqa2J0amNfNTM8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdGhlcmVhbHJheWdhdGVzP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkB0aGVyZWFscmF5Z2F0ZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hFUmVpbmhhcnQ/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QENvYWNoRVJlaW5oYXJ0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQ2FsaG91bjQ2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBDb2FjaENhbGhvdW40NjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L0ZlSEJTcXpyWkQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9GZUhCU3F6clpEPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IEhlbnJ5IEZlbnVrdSAoQEhlbnJ5NzdGZW51a3UpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSGVucnk3N0ZlbnVrdS9zdGF0dXMv MTc0ODM5MzA4MDY4MjYzMTI2OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51 YXJ5IDE5LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Emeka Ugorji. 2025 offensive tackle, Dallas, Texas. (South Oak Cliff HS). Not ranked by Rivals. The Red Raiders offered 2025 Dallas South Oak Cliff offensive tackle Emeka Ugorji on January 18. The offer was the fifth for him and his first from a Power Five program. On receiving his first Power Five offer from Texas Tech, Ugorji said, "I was fired up when I received the Texas Tech offer. This is the first of many. I have put in a lot of hard work, and it's finally getting recognized. I thank God, but I am nowhere near finished." He also holds offers from Colorado State, North Texas, UTEP, and UTSA.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgbXkgZmlmdGggRDEgb2ZmZXIgZnJv bSBUZXhhcyBUZWNoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9XcmVja0VtP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij4jV3JlY2tFbTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U ZXhhc1RlY2hGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGV4YXNUZWNoRkI8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU09DR29sZGVuQmVh ckZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTT0NHb2xkZW5CZWFyRkI8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamtidGpjXzUzP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBqa2J0amNfNTM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vWmFjaElzR3JlYXRfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBaYWNoSXNHcmVhdF88L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vY29hY2hfdHJheWxvcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29h Y2hfdHJheWxvcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D b2FjaExpbmxleTYwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaExpbmxl eTYwPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoSW5n cmFtNTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoSW5ncmFtNTI8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVHJ1ZUJ1enpGQj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVHJ1ZUJ1enpGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWtlUm9hY2gyNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QE1pa2VSb2FjaDI0NzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L0NmSXZYWWRMOEkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9DZkl2WFlkTDhJPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IEVtZWthICZxdW90O01FS0EmcXVvdDsgVWdvcmppIChAZW1l a2F1Z29yamk3MSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9lbWVr YXVnb3JqaTcxL3N0YXR1cy8xNzQ4MDQ1OTE2NTIxNjE1NjA1P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMTgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

2026 Red Raider targets

Felix Ojo. 2026 offensive tackle, Mansfield, Texas. (Lake Ridge HS). Not ranked by Rivals. Texas Tech offered 2026 Mansfield (TX) Lake Ridge HS offensive tackle Felix Ojo on January 17. The offer was the second for him, as he holds one from Baylor. I asked him about receiving an offer from the Red Raiders, and he said, "It's just a great opportunity and blessing to be able to receive an offer from Texas Tech, especially a school that I've watched for a long time." Look for his recruitment to pick up soon.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IEkgYW0gYmxlc3NlZCB0byByZWNlaXZlIG15IDJuZCBkaXZpc2lvbiBvbmUg b2ZmZXIgZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RleGFz VGVjaEZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUZXhhc1RlY2hGQjwvYT4u IFRoYW5rIHlvdSB0byB0aGUgd2hvbGUgY29hY2hpbmcgc3RhZmYgZm9yIHRo ZSBvcHBvcnR1bml0eSEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9q a2J0amNfNTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGprYnRqY181MzwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYWtlX1BpdHRtYW4xMT9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASmFrZV9QaXR0bWFuMTE8L2E+ICA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvZXlNY0d1aXJlVFRVP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb2V5TWNHdWlyZVRUVTwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UVFVLaXJrQnJ5YW50P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBUVFVLaXJrQnJ5YW50PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2FkYW1nb3JuZXk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QGFkYW1nb3JuZXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v c2Ftc3BpZWdzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBzYW1zcGllZ3M8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR3JlZ0JpZ2dpbnM/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdyZWdCaWdnaW5zPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzI0N0h1ZHNvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AMjQ3SHVkc29uPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0NoYWRTaW1tb25zXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2hhZFNp bW1vbnNfPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFs c0ZyaWVkbWFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHNGcmllZG1h bjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3J2dWNiRFFubVUiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9ydnVjYkRRbm1VPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEZlbGl4IE9q byAoQEZlbGl4VGhlT0wpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v RmVsaXhUaGVPTC9zdGF0dXMvMTc0Nzg0MTk5NTA3MzMzMTI2NT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Keidric Osunde-Brown. 2026 athlete, Arlington, Texas. (Bowie HS). Not ranked by Rivals. The Red Raiders offered 2026 Arlington Bowie athlete Keidric Osunde-Brown on January 11, the son of former Red Raider defensive back Junior Osunde. He has offers from Arkansas State, Buffalo, Connecticut, Grambling State, Louisiana-Monroe, Marshall, Texas Southern, Texas State, and UTSA. I asked him how it felt to receive an offer from the same school his father played. "It was extremely exciting! I always wanted to receive an offer from my dad's alma mater. I grew up watching Tech and have been down to Lubbock multiple times. I have loved them since I was a kid," Osunde-Brown said. This past season, he had nine receptions for 147 yards and three touchdowns in five games for the Volunteers. The Red Raiders will be a team to watch here.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Xb3d3dyEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo dGFnL0FHVEc/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNB R1RHPC9hPiBJIGFtIGJsZXNzZWQgdG8gcmVjZWl2ZSBhbiDirZXvuI9mZmVy IGZyb20gbXkgRGFkIGFsbWEgbWF0ZXIgVGV4YXMgVGVjaCDwn5GGPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UZXhhc1RlY2hGQj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGV4YXNUZWNoRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vamtidGpjXzUzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBq a2J0amNfNTM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9l eU1jR3VpcmVUVFU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpvZXlNY0d1aXJl VFRVPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv R3Vuc1VwP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR3Vu c1VwPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv V3JlY2tFbT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dy ZWNrRW08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2hq c2FtP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjb2FjaGpzYW08L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV2lsbGllQ2FydGVyMzQ/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdpbGxpZUNhcnRlcjM0PC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoSl9PP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBDb2FjaEpfTzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Db2FjaENfT3N1bmRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaENf T3N1bmRlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NXaWx0 Zm9uZzI0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU1dpbHRmb25nMjQ3PC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FkYW1nb3JuZXk/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFkYW1nb3JuZXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWlrZVJvYWNoMjQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBNaWtlUm9hY2gyNDc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vRGVtZXRyaWNEV2FycmVuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBEZW1ldHJpY0RXYXJyZW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQmVuamFtaW5Hb2xhbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQmVu amFtaW5Hb2xhbjwvYT4gIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Ym93aWV2b2xmYj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYm93aWV2b2xmYjwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2tKbmttYm5nTGsiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS9rSm5rbWJuZ0xrPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEtlaWRyaWMgT3N1 bmRlLUJyb3duIDIwMjYgKEBLZWlkcmljMDQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vS2VpZHJpYzA0L3N0YXR1cy8xNzQ1NTQwMDM0MjAyMDc5 NDg2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMTEsIDIwMjQ8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Jemarion Phillips. 2026 inside linebacker, Dallas, Texas. (South Oak Cliff High School). Not ranked by Rivals. The Red Raiders offered 2026 Dallas South Oak Cliff linebacker Jemarion Phillips on January 13. He was in the 806 for Red Raider Junior Day last weekend and has offers from SMU and Baylor, too. In 2023, he finished with 95 tackles, 23 TFLs, and 14 sacks in 15 games played for the Bears, per MaxPreps. Phippips helped lead them back to the Class 5A-Division II state championship game, where they fell to Port Neches-Groves 20-17, falling short of a three-peat.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UZXhhcyBUZWNoIE9mZmVyZWQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9Kb2V5TWNHdWlyZVRUVT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A Sm9leU1jR3VpcmVUVFU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vY29hY2hfdHJheWxvcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2hf dHJheWxvcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWtl Um9hY2gyNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1pa2VSb2FjaDI0Nzwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TT0NHb2xkZW5CZWFy RkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNPQ0dvbGRlbkJlYXJGQjwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HUG93ZXJzU2NvdXQ/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdQb3dlcnNTY291dDwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TcG9ydHNEYXlIUz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AU3BvcnRzRGF5SFM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vVGV4YXNUZWNoRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRl eGFzVGVjaEZCPC9hPiBAUml2YWxzQ29sZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0phc29uX0hvd2VsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A SmFzb25fSG93ZWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2hhc2h0YWcvV3JlY2tFbT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+I1dyZWNrRW08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby84bks0 QzFndFp1Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vOG5LNEMxZ3RadTwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBKYW1hcmlvbiBQaGlsbGlwcyAoQEphbWFyaW9uUDEpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmFtYXJpb25QMS9zdGF0dXMvMTc0NjI3 NzQ0MjQ5NzUxMTcyOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDEz LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Grant Smith. 2026 pro-style quarterback, Conroe, Texas. (Grand Oaks HS). Not ranked by Rivals. The Red Raiders offered 2026 Conroe (TX) Grand Oaks quarterback Grant Smith on January 18. He also has offers from Arkansas, Baylor, TCU, and Texas A&M. I asked him about getting an offer from Texas Tech, "Getting an offer from Texas Tech is unforgettable! What Coach McGuire has done up there is really cool. You can see he is committed to success, and he loves his players. He is so well respected by recruits, players, and coaches at all levels. I cannot wait to meet him in person. I am also a huge fan of Coach Kittley and his offense," said Smith.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFua2Z1bCBhbmQgaG9ub3JlZCB0byBiZSBvZmZlcmVkIHRoZSBv cHBvcnR1bml0eSB0byBwbGF5IGZvb3RiYWxsIGZvciA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RleGFzVGVjaEZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBUZXhhc1RlY2hGQjwvYT4g8J+MtSEgIFRoYW5rIHlvdSBDb2FjaCA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1pLaXR0bGV5P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBaS2l0dGxleTwvYT4gYW5kIENvYWNoIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9leU1jR3VpcmVUVFU/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEpvZXlNY0d1aXJlVFRVPC9hPiEgIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9HdW5zVXA/c3JjPWhhc2gmYW1w O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHdW5zVXA8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HT2Frc0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBHT2Frc0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2NvYWNoX21jZG93ZWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBjb2FjaF9tY2Rvd2VsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9Db2FjaF9QTWF0dD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hf UE1hdHQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hC aXJkU2F5cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hCaXJkU2F5czwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVRQlRlY2g/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRoZVFCVGVjaDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hZGFtZ29ybmV5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBhZGFtZ29ybmV5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1NXaWx0Zm9uZzI0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU1dpbHRm b25nMjQ3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3NhbXNw aWVncz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ac2Ftc3BpZWdzPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JlZFJhaWRlclNwb3J0cz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmVkUmFpZGVyU3BvcnRzPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vRzZJdklWQVpUUiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0c2 SXZJVkFaVFI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgR3JhbnQgU21pdGggUUIg4pyeIChA Z3JhbnRzbWl0aHRleGFzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2dyYW50c21pdGh0ZXhhcy9zdGF0dXMvMTc0ODA2ODA3MTQ2NDQ2NDQzMj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Bryce Gilmore. 2026 offensive guard, Prosper, Texas. (Prosper HS). Not ranked by Rivals. The Red Raiders offered 2026 Prosper (TX) offensive guard Bryce Gilmore on January 18. He also has offers from Grambling State, Purdue, Toledo, and Rice. I asked him how he felt receiving an offer from the Red Raiders, and he said, "It was amazing getting an offer from Texas Tech." Gilmore also took a game day visit to Rice in October when they played Tulane.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGFtIGJsZXNzZWQgdG8gaGF2ZSByZWNlaXZlZCBhbiBvZmZlciBm cm9tIFRleGFzIFRlY2ggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9q a2J0amNfNTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGprYnRqY181MzwvYT4g IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdGhlbW9ycmlzMjM/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHRoZW1vcnJpczIzPC9hPiAgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb2V5TWNHdWlyZVRUVT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5ASm9leU1jR3VpcmVUVFU8L2E+ICA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoSGFtYnk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QENvYWNoSGFtYnk8L2E+ICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1RleGFzVGVjaEZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUZXhhc1Rl Y2hGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Qcm9zcGVy RWFnbGVzRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFByb3NwZXJFYWdsZXNG QjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Qcm9zcGVyUmVj cnVpdHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFByb3NwZXJSZWNydWl0czwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaE1hY3NPTGlu ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hNYWNzT0xpbmU8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hTdGVhbXJvbGw/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoU3RlYW1yb2xsPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX0hpbGwyP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9IaWxsMjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9kbGVtb25zNTk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGRs ZW1vbnM1OTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1FBTGxiaFhtMTgi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9RQUxsYmhYbTE4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJy eWNlIEdpbG1vcmUgKEBCcnljZV83MykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9CcnljZV83My9zdGF0dXMvMTc0ODA5ODQxMjAyMzU3NDgyOT9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Jake Fette. 2026 pro-style quarterback, El Paso, Texas. (Del Valle HS). Not ranked by Rivals. The Red Raiders offered 2026 El Paso Del Valle quarterback Jake Fette on January 17, which is his first offer. In 2023, he passed for 2,465 yards, 27 touchdowns, 346 rushing yards, and 13 touchdowns on the ground in 10 games for the Conquistadores, per MaxPreps. Fette was named the 5A Division I overall MVP of the Year for his efforts.