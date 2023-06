The Recruiting Six Pack is back. The Texas Tech Red Raiders have been hot in the recruiting trail, picking up commits from three players who were in town the past two weekends for official visits. But, as we all know, in college football recruiting, you win and lose out on some recruiting battles. With that said, let's take a look at what's happening with Red Raider recruiting.

Texas Tech Commits

Ellis Davis. 5.7, three-star offensive tackle, Prosper, TX. (Prosper HS). #45 OT and #73 in Texas. Texas Tech picked up one of their top targets on June 12 when Ellis Davis announced he was coming to Lubbock. The Texas Top 100 recruit chose the Red Raiders over offers that included Auburn, BYU, Florida State, Nebraska, Northwestern, Oklahoma, Penn State, Stanford, TCU, Tennessee, and Texas A&M. The Red Raiders were the first school to offer Davis last October, and he said he chose them because it felt like home. He joins a Texas Tech class ranked #26 nationally and first in the Big 12.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ub2xkIHnigJlhbGwgSeKAmWQgYmUgYmFjaywgYW5kIEnigJltIDEw MCUgY29tbWl0dGVk8J+MtSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2hhc2h0YWcvV3JlY2tFbT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+I1dyZWNrRW08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vaGFzaHRhZy9HdW5zVXA/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPiNHdW5zVXA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9JTG9o RTJ5SGhMIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSUxvaEUyeUhoTDwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBFbGxpcyBEYXZpcyAoQEVsbGlzRGF2MXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vRWxsaXNEYXYxcy9zdGF0dXMvMTY2ODM0NDgxMzAx NDYzNDQ5Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDEyLCAyMDIzPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

J'Koby Williams. 5.7, three-star running back, Beckville, TX. (Beckville HS). #33 RB and #83 in Texas. Texas Tech added their second Texas Top 100 recruit in a week when running back/slot receiver J'Koby Williams announced he was committing to the Red Raiders on June 18. He chose them over offers that included Baylor, Houston, LSU, Michigan, SMU, TCU, Texas, UCF, and UTSA. Williams was another recruit whose first offer was from the Red Raiders, who offered him in November 2021. He said Lubbock was where he wanted to be and that the coaches, players, and the place itself were all great!

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DT01NSVRURUQgISEgVHJ1bHkgQmxlc3NlZCB0byBiZSBpbiB0aGUg cG9zaXRpb24gSSBhbSBpbiDwn5mP8J+PviB0aGFuayB5b3UgVEVYQVMgVEVD SC4gSGFkIGFuIGFtYXppbmcgT1YgYXBwcmVjaWF0ZSB0aGUgaG9zcGl0YWxp dHkgZnJvbSBhbGwgY29hY2hlcyBhbmQgc3RhZmYgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dyZWNrRW0/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXcmVja0VtPC9hPiDwn5S04pqr77iP8J+M tTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9leU1jR3VpcmVUVFU/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpvZXlNY0d1aXJlVFRVPC9hPiAgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UVFVLaXJrQnJ5YW50P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUVFVLaXJrQnJ5YW50PC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2prYnRqY181Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AamtidGpjXzUzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0NvYWNoQ29jaHJhblRUVT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29h Y2hDb2NocmFuVFRVPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1pLaXR0bGV5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBaS2l0dGxleTwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEtlbm55UGVycnk/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoS2VubnlQZXJyeTwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DT0FDSEpVSUNFXz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ09BQ0hKVUlDRV88L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vVFRVX1NlYW5LP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBUVFVfU2Vhbks8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9nTUFwOU1n RVRlIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZ01BcDlNZ0VUZTwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBKa29ieSBXaWxsaWFtcyAoQFdpbGxpYW1zSmtvYnkpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV2lsbGlhbXNKa29ieS9zdGF0dXMvMTY3MDQ1 MDc1NzIzMTk0Nzc3Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDE4LCAy MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Tyson Turner. 5.7, three-star wide receiver, Bryan, TX. (Bryan HS). When he committed, Tyson Turner also added to the Red Raider's big recruiting week. He chose Texas Tech over offers from Air Force, Army, Boston College, Louisiana Tech, North Texas, Sam Houston State, Texas State, Tulane, UTSA, and Utah. He took an official to Boston College on June 2, where he had a great visit with the Eagles. However, Turner now becomes the #13 recruit for Joey McGuire and the Red Raiders.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DT01NSVRURUQg4oC877iP4oC877iPRXh0cmVtZWx5IEJsZXNzZWQg dG8gYmUgaW4gdGhlIHBvc2l0aW9uIHRoYXQgSeKAmW0gaW4gdG9kYXkuIFRo YW5rIHlvdSB0byB0aGUgVGV4YXMgVGVjaCBzdGFmZiBmb3IgdGhlIGFtYXpp bmcgT1YuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGV4YXNUZWNo RkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRleGFzVGVjaEZCPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvZXlNY0d1aXJlVFRVP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb2V5TWNHdWlyZVRUVTwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DT0FDSEpVSUNFXz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AQ09BQ0hKVUlDRV88L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vamtidGpjXzUzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBqa2J0 amNfNTM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWljaGFl bFdhbGRpZTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1pY2hhZWxXYWxkaWUx PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoVHVsbG9z P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFR1bGxvczwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CSFNWaWtpbmdGQj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AQkhTVmlraW5nRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9XcmVja0VtP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV3JlY2tFbTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1JlY3J1aXRUaGVTaGlwP3NyYz1oYXNo JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUmVjcnVpdFRoZVNoaXA8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmFrZV9QaXR0bWFuMTE/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpha2VfUGl0dG1hbjExPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL012aXZhbGRpRGFkP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNdml2YWxkaURhZDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL1NuNXVwVmxpUmUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9TbjV1cFZsaVJl PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFR5c29uIFR1cm5lciAoQFR5c29uX1R1cm5lcjEx KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1R5c29uX1R1cm5lcjEx L3N0YXR1cy8xNjcwNDc5MTU2MDI1Mzg5MDU3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkp1bmUgMTgsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Texas Tech Targets

Ashton Hampton. 5.7, three-star Safety, Pearland, TX. (Pearland HS). Ashton Hampton currently holds 13 offers, including Texas Tech, Houston, Missouri, Oregon State, Tulane, Vanderbilt, and Washington State. He was in Lubbock on the weekend of June 9 for an official visit and now has the Red Raiders high on his list after being here. However, Hampton was at Tulane last weekend to visit the Green Wave. Hampton posted on his Instagram that he would be committing on July 1, and I believe the Red Raiders are the team to beat here.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWQgYSBncmVhdCB0aW1lIGluIEx1YmJvY2sgdGhpcyBwYXN0IHdl ZWtlbmQhISDwn5ak4p2k77iPPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL1dyZWNrRW0/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPiNXcmVja0VtPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUVZR TW9OTUpIVCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1FWUU1vTk1KSFQ8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgQXNodG9uIOKAnEhBTVDigJ0gSGFtcHRvbiAoQGFzaHRvbmhhbXAz KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FzaHRvbmhhbXAzL3N0 YXR1cy8xNjY5MTYwMzMxNDk3Njg5MDg5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pkp1bmUgMTUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Adrian Wilson. 2025, 5.9, four-star wide receiver, Pflugerville, TX. (Weiss HS). #51 nationally, #29 WR, and #26 in Texas. Adrian Wilson is one of the top players in the 2025 class and committed to the TCU Horned Frogs on Sunday. He had 20 offers, including Texas Tech, Arizona State, Baylor, Kansas State, Miami, Fl, Oklahoma, Oregon, Texas A&M, and Utah. Wilson had a good weekend at the Texas State 7-on-7 tournament and is the second recruit in a TCU 2025 class ranked sixth.