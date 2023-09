Welcome to this week's edition of The Recruiting Six-Pack. College Football is back. After a sneak preview last Saturday with a handful of games, the season's official start begins this weekend. Well, actually, tonight, as there are 11 games on the schedule. With that being the case, recruits will be on hand to visit with teams and watch those games. Let's look at some Texas Tech targets and some Texas High School recruits.

Texas Tech targets

Micah Strickland. 2025 cornerback, Brownsboro, TX (Brownsboro HS). 5.8, four-star CB, #167 nationally, #17 CB, and #30 in Texas. The Red Raiders offered Micah Strickland in November 2022 and now has five offers, including UTSA, Colorado State, Nebraska, and Houston. He was in Lubbock at the end of July for the pool day. Strickland is one of the few dozen players invited to the Red Raiders home opener next weekend against the Oregon Ducks.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5J4oCZbGwgYmUgYmFjayBpbiBMdWJib2NrIFNlcHRlbWJlciA5dGgh ISEg8J+UtOKaq++4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh c2h0YWcvV3JlY2tFbT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+I1dyZWNrRW08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9SVnpLc0h3 dlU0Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vUlZ6S3NId3ZVNDwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBNaWNhaCBTdHJpY2tsYW5k4q2Q77iPIChATTFjYWhTdHJpY2thbmQpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTTFjYWhTdHJpY2thbmQvc3Rh dHVzLzE2OTIyODcxNTEyNjg4NDM3NTk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QXVndXN0IDE3LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Kamran Williams. 2025 running back, Jefferson, TX (Jefferson HS). 5.7, three-star RB, #30 RB, and #71 in Texas. Kamran Williams is another recruit who was invited to the Jones next weekend. TTU offered him, in June 2022, his second offer and first Power Five. Others include Texas Southern, UTSA, Louisiana Tech, Tulsa, and Sam Houston State, which he picked up earlier this week.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TZXB0LiA5IHdlIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vVGV4YXNUZWNoRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRleGFzVGVj aEZCPC9hPiAhISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbVhVMWc0UUxaUyI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL21YVTFnNFFMWlM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQklH IEZJU0jwn6aI4pyY4pGCIChARXJhS3cxKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0VyYUt3MS9zdGF0dXMvMTY5Mjc1MzY1NjUyMzY2MTUzMz9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTksIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Smith Orogbo. 2025 strongside defensive end, Houston. TX (Hastings HS). Not ranked by Rivals. Smith Orogbo picked up his second offer yesterday from the Red Raiders, adding to his first one from Arkansas State. He is another prospect the Red Raiders invited to next weekend's Oregon game. Orogbo was at the Louisiana Tech/Florida International last weekend.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamtidGpjXzUzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBqa2J0amNfNTM8L2E+IEkgYW0gYmxlc3NlZCB0byBzYXkgSSBo YXZlIGVhcm5lZCBteSBzZWNvbmQgZDEgb2ZmZXIgZnJvbSBUZXhhcyBUZWNo IFVuaXZlcnNpdHkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UZXhh c1RlY2hGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGV4YXNUZWNoRkI8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm5hbmNlVFRVP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCbmFuY2VUVFU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hUQ1JhbmRsZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AQ29hY2hUQ1JhbmRsZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9Db2FjaF9URDM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNo X1REMzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFNj b3R0MDA5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFNjb3R0MDA5PC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2thb3M1NTgyP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBrYW9zNTU4MjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFBvd2VsbDE3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBDb2FjaFBvd2VsbDE3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v TnB2OXlWaWJCdyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL05wdjl5VmliQnc8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgU21pdGggKEBTbWl0aG9yb2dibykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TbWl0aG9yb2diby9zdGF0dXMvMTY5Njg2MjM3ODI3 OTcxMDk4ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMzAsIDIwMjM8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Trennedy Whatley. 2025 athlete, Fayetteville, GA (Fayette County HS). Not ranked by Rivals. Trennedy Whatley received his first offer from the Red Raiders yesterday. He plays both wide receiver and cornerback for the Tigers. Whatley had one reception for a 78-yard touchdown pass in the loss to Jonesboro Mundy's Mill last week.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RleGFzVGVjaEZCP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBUZXhhc1RlY2hGQjwvYT4gITxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vSm9leU1jR3VpcmVUVFU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QEpvZXlNY0d1aXJlVFRVPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2prYnRqY181Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AamtidGpj XzUzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL25pY2tjb2Fj aGQ0Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Abmlja2NvYWNoZDQyPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoRnJlZTA4P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEZyZWUwODwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hc3RlZWxlMTkxND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AYXN0ZWVsZTE5MTQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vRm9vdGJhbGxGYXlldHRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBG b290YmFsbEZheWV0dGU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ucmJL cmdzVXFYIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vbnJiS3Jnc1VxWDwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBUcmVubmVkeSBXaGF0bGV5IChAVHJlbm5lZHlfVykgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UcmVubmVkeV9XL3N0YXR1cy8xNjk3MDE1 MTAzOTQwNDE5ODEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAzMCwg MjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Karece Hoyt. 2027 athlete, Frisco, TX (Lone Star HS). Not ranked by Rivals. Karece Hoyt was offered by Tech on Monday, August 28, which was his first. He plays quarterback for Frisco currently. In his first varsity game last week against Texarkana (TX) HS, he rushed for 85 yards, passed for 70 yards, and scored two touchdowns.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IEnigJltIHByb3VkIGFuZCBibGVzc2VkIHRvIHNheSBJ4oCZdmUgYmVlbiBv ZmZlcmVkIGJ5IFRleGFzIFRlY2ggVW5pdmVyc2l0eS4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb2V5TWNHdWlyZVRUVT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5ASm9leU1jR3VpcmVUVFU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vamtidGpjXzUzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBq a2J0amNfNTM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29h Y2hKUmF5YnVybj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hKUmF5YnVy bjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb2FjaF9qb2hu c29uMDU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNvYWNoX2pvaG5zb24wNTwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CcmV0dF9HaWxjaHJp c3Q/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJyZXR0X0dpbGNocmlzdDwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MU0hTX0ZCUmVjcnVpdHM/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExTSFNfRkJSZWNydWl0czwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3ZhbU5FYWFWWVUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS92YW1ORWFhVllVPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEthcmVjZSBIb3l0IDLvuI/i g6Mw77iP4oOjMu+4j+KDozfvuI/ig6MgKEBLYXJlY2VfS3UyX0hveXQpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2FyZWNlX0t1Ml9Ib3l0L3N0 YXR1cy8xNjk2Mjg4Njg5Mjg5MTU0NTY2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkF1Z3VzdCAyOCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Texas High School recruits