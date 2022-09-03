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Texas Tech QB Tyler Shough leaves season opener with apparent injury

Texas Tech QB Tyler Shough missed most of last season with an injury.
Texas Tech QB Tyler Shough missed most of last season with an injury. (Chase Seabolt)
Brandon Soliz • RedRaiderSports
Senior Writer
@bmsoliz

Update at 11 p.m.: Per Joey McGuire in post game, Tyler Shough injured the same shoulder as he did a year ago. They will know more about his status tomorrow or Monday.

Update at 9:10 p.m.: Shough is out for the game per Texas Tech Athletics. He is one the sideline in street clothes and a sling on his left arm.

Texas Tech starting QB Tyler Shough left the game during the second quarter with an apparent injury. Shough appeared to have suffered the injury during a run towards the end of the first quarter.

Shough kept reaching for his upper shoulder/collarbone area after a run play where he kept the ball.

QB Donovan Smith took over the reins for the Red Raiders. Updates to come as more information becomes available.

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