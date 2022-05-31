Texas Tech men's golf advances in tournament

Texas Tech advanced to the would be Elite Eight round of the NCAA Tournament on the course. The Red Raiders are the eighth team in the bracket.
With that said, Texas Tech will take on No. 1 Vanderbilt on Tuesday.
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