PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Texas Tech lands Guelph (CA) DB Devynn Cromwell
Justin Apodaca
•
RedRaiderSports
Staff Writer
Texas Tech landed Guelph (Canada) defensive back
Devynn Cromwell, he is the second defensive back to commit to the Red Raiders out of the transfer portal after Fairmont State’s Jovon Jackson pledged to Tech last week.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLWluc3RhZ3JhbSc+CjxkaXYgY2xhc3M9J2NlbnRlcl9pbnN0YWdyYW0n
PjxpZnJhbWUgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tL3AvQzB6
ME1QNFAyTGYvZW1iZWQvY2FwdGlvbmVkIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBzdHls
ZT0iYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgbGlnaHRncmF5OyBvdmVyZmxvdzogaGlk
ZGVuOyB3aWR0aDogMTAwJTsgYXNwZWN0LXJhdGlvOiA0NDEgLyA4MjE7Ij48
L2lmcmFtZT48L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Cromwell is extremely fast, posting a 4.38 40-yard dash and a 6.86 60-yard dash, which are outstanding numbers from a football perspective.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn4+IRkIgSElHSExJR0hUOiBEZXZ5bm4gQ3JvbXdlbGwgaXMgaW4g
dGhlIHJpZ2h0IHBsYWNlIGluIHRoZSByaWdodCB0aW1lIGZvciB0aGUgaW50
ZXJjZXB0aW9uIG9mZiB0aGUgZXJyYW5kIHBhc3MhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9HcnlwaG9uUHJpZGU/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHcnlwaG9uUHJpZGU8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9YekZTc3lRRG54Ij5waWMudHdpdHRlci5j
b20vWHpGU3N5UURueDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHdWVscGggR3J5cGhvbnMg
KEBndWVscGhfZ3J5cGhvbnMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vZ3VlbHBoX2dyeXBob25zL3N0YXR1cy8xNzAzMTA5MzU4MDgxNDcwNzU5
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxNiwgMjAyMzwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
The Red Raiders are getting an All-Canadian defensive back who has made 29 tackles and recorded two interceptions and seven pass deflections in his two years with Guelph at the safety position.
Cromwell chose the Red Raiders after an official visit to Lubbock in early December. He also took an official visit to Big 12 foe West Virginia a week after, but ultimately opted to head to Texas Tech.
Cromwell will arrive in Lubbock with two seasons of eligibility remaining.