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Texas Tech June 2 campers recap time in Lubbock

Sloan Blackwell
Sloan Blackwell
Ben Golan and Julio Gonzales Jr
RedRaiderSports.com staff

Texas Tech hosted its second camp of the summer on Sunday, June 2nd, as the Red Raider staff continues turning over every rock looking for potential commits.

RedRaiderSports caught up with many of the campers for their reactions to the day in Lubbock and more.

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How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"The camp was great! I loved all the people and coaches here and just the environment around here."

Which coaches did you get to connect with and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"I talked to coach Cochran the most and feel like the overall message was hard work!"

What's next for you this off-season, any other camps or visits coming up?

"During the offseason I plan to keep putting on weight and keep getting better. I might go to Redlands and maybe Sac State too."

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"The camp was great I got a lot of reps and learned a lot what stood out to me the most, is how much I got coached up."

Which coaches did you get to connect with and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"The coach I connected with the most is coach Bookbinder, he would pull me aside and give me pointers."

What's next for you this off-season, any other camps or visits coming up?

"I'll be at UTEP next weekend and I might be going to another Texas Tech camp."

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"The camp was great!! I ended up earning my first D1 offer! I was blown away by the size of the campus!"

Which coaches did you get to connect with and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"Head coach McGuire and myself along with my mother had great conversations! I learned a lot from the o line coaches! I feel the overall message that the coaches were trying to teach was to not overthink and to have any excuses!"

What's next for you this off-season, any other camps or visits coming up?

"Yes sir I have UNT on the 8th followed by OU on the 13th! It’s all summer workouts after that!"

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"Camp was great, coaches and players were involved and encouraging. We were able to get a lot of reps in our group and from the city, Spanky’s cheese sticks were LEGIT!"

Which coaches did you get to connect with and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"Coach Kittley and his coaches were always coaching us, even on the small things. Coach was happy with my arm and told me to continue to get in the weight room and make sure I was working on my footwork in the pocket as much as I work on throws. Coach Morris was really nice too, he answered a bunch of recruiting questions my mom and dad had."

What's next for you this off-season, any other camps or visits coming up?

"I will be at UT, Texas State, Vanderbilt, and the Manning Passing Academy. Then I will be with my guys at Grapevine High School for the entire month of July getting ready for the Fall."

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"I thought the camp was great. I learned lots of new things and got better."

Which coaches did you get to connect with and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"I connected a lot with assistant Oline coach and the player that was coaching the freshman/sophomore group. The coaches gave the message that nothing comes without hard work and that college coaches care about how you act outside of football."

What's next for you this off-season, any other camps or visits coming up?

"I am going to Nicholls State Line camp later this month, and potentially the University of Texas camp as well. But as of now that is it."

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"The camp at Texas Tech is always a great experience. You get plenty of reps and the coaches know a ton of kids by name, which if you go to any other college camp that does not happen."

Which coaches did you get to connect with and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"I got to connect with Kirk Bryant and Zach Kittley, they are very great coaches and I hope to continue to stay in touch in the future. The overall message was being a good leader as a Quarterback and a good teammate."

What's next for you this off-season, any other camps or visits coming up?

"Coming up this Off-season I will be at Texas Tech camp on 6/09 and on 6/16, UTPB camp on 6/22, Then UIW camp on 7/19, and ACU camp on 7/26."

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"The camp was great and well attended with lots of one on one coaching. I met lots of people that were in town for the camp and incoming freshman orientation. Actually, I visited with some local grandparents that were eager to share their stories of Texas Tech and their West Texas spirit."

Which coaches did you get to connect with and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"I met with the following coaches Coach Joey McGuire, Coach Clay McGuire, Coach Jackson Kimble, Coach C.J. Ah You, Caleb Rogers-Player. The overall message from the coaches was to be focused, maximum effort, and to be the best person on and off the field."

What's next for you this off-season, any other camps or visits coming up?

"The next step for me this off-season is attending UH and SFA football camps, baseball camps and club baseball games with the Twelve baseball organization."

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"I had a great and exciting time at the camp. What stood out for me is how attentive the coaches were and giving me feedback after every rep! I was able to improve on my overall technique."

Which coaches did you get to connect with and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"I was fortunate enough to connect with Coach Caleb Rogers, Coach Clay McGuire, Coach Joey McGuire, and Coach Tyler Murray. The overall message to me, to name just a few; they were impressed with my footwork and arm strength. They reiterated on the importance to keep competing in future camps and to be grateful for the opportunity to play football."

What's next for you this off-season, any other camps or visits coming up?

"I plan to attend the UTSA football camp and the University of Houston camp. In addition to camps, I am attending a performance explosive lifting summer course, as well as Pieper High-school’s performance course in San Antonio Texas."

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"I had a great time at the Texas Tech camp. What stood out to me the most was how nice the facility is. I enjoyed working with the student athletes who worked alongside the coaches to help further develop my skills."

Which coaches did you get to connect with and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"After the camp, I got a chance to connect with the Offensive Line Coach, Clay McGuire. The overall message I learned was to keep working on my craft."

What's next for you this off-season, any other camps or visits coming up?

"During this off-season, I am going to continue the grind in the weight room and train with Coach Mac. I also plan to attend other camps, including: Kansas University, Kansas State University, Oklahoma University, University of Missouri and University of Nebraska."

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"The camp experience at Tech is always great, I love the facility and the way the staff runs camp."

Which coaches did you get to connect with and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"I was able to connect with head coach McGuire which is always fun. I also had the opportunity to meet the Oline coach McGuire who I had not met since he had joined the coaching staff."

What's next for you this off-season, any other camps or visits coming up?

"May 31st DFW Showcase

June 1st Dallas Showcase

June 2nd Texas Tech

June 5th Ohio State

June 6th Oklahoma

June 7th Nebraska

June 17th Notre Dame

June 19th Arkansas

June 21st Penn State

June 22nd Princeton

July 28th Oklahoma State

This is a copy of my schedule for get summer"

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"The camp was awesome, had a great time. The coaching staff and experience really stood out to me, everyone seemed to know what they were doing."

Which coaches did you get to connect with and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"I got to connect with coach McGuire, and coach Ah you. The overall message I received from the coaches was to keep working, and stay humble."

What's next for you this off-season, any other camps or visits coming up?

"The next thing on my offseason agenda is my older brother’s official visit at Texas Tech, then I will be going to many other camps and official visits such as Notre Dame, Baylor, and Oklahoma."

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"The Texas Tech camp was great."

Which coaches did you get to connect with, and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"I feel like I got better working and getting to connect with Coach Yates."

What's next for you this off-season? Are there any other camps or visits coming up?

"As far as what's next for me this off-season, I'll be at the Texas camp on June 13 and the Abilene Christian camp in July."

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"The camp was terrific, very organized, and energetic — something I'd love to be a part of."

Which coaches did you get to connect with, and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"What stood out was the coaches' love of their jobs! Coach Brian Nance personally invited me. I also had a chance to connect with Head Coach McGuire, Coach DeRuyter, and Coach Yates. They know the top three schools I desire to attend are Texas Tech, LSU, and Texas A&M. Overall, they were impressed with my size, skills, and hip mobility and said they would keep in touch."

What's next for you this off-season? Are there any other camps or visits coming up?

"It's back into the lab with my trainers until that first offer comes through. I was hoping for an offer this past weekend, but it'll happen. I have three more camps lined up, all personal invites to North Texas on June 7, LSU on June 13, and Texas A&M on June 20."

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"The coaches were great. They gave me amazing advice and really liked me."

Which coaches did you get to connect with, and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"Coach Tito Overton was my favorite coach."

What's next for you this off-season? Are there any other camps or visits coming up?

"I am going to be attending the Northern Arizona mega camp next weekend and a couple more camps throughout this summer."

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"The camp was great, the instruction was terrific, and there was a lot of opportunity for reps. I wasn't in Lubbock for that long, but the campus stood out to me."

Which coaches did you get to connect with, and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"I connected with Coach Clay McGuire and a couple of other players. The overall message I got was to compete and do your best."

What's next for you this off-season? Are there any other camps or visits coming up?

"I am going to the Florida State camp, Texas camp, Houston camp, Nicholls State University camp, North Texas camp, and Ole Miss camp. I do not have any visits as of now."

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"Texas Tech is a very fun place for me. I went to a camp in the past and couldn't wait to get back. This camp was great—from the coaches to the players to the trainers. The atmosphere there is amazing."

Which coaches did you get to connect with, and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"I connected with Coach Overton, who gave some great tips. Coach McGuire is also a great coach. The coaches are great."

What's next for you this off-season? Are there any other camps or visits coming up?

"I have a busy camp schedule. I'm going to schools like LSU, Texas, Baylor, Alabama, etc., and I hope to open up my recruitment."

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"It was great! I had a great time at Texas Tech. I met some great coaches who took their time with the players and gave good direction and feedback on what we were doing right and wrong. The camp itself was very organized, efficient, and ran smoothly, being that so many athletes were there."

Which coaches did you get to connect with, and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"I talked to Coach Perry for a little while, but I also met with some helpful staff members throughout the camp. The overall message I got from them all was that they care about all of the athletes who are interested in going to Tech and emphasize getting every rep right the first time—in other words, do your best the first time."

What's next for you this off-season? Are there any other camps or visits coming up?

"This off-season, I'm currently running with a summer track club named Nice Lifestyle out of Abilene, Texas, and I'm attending the following camps in the next few weeks: Texas State, UTSA, Oklahoma, Houston, and potentially Baylor."

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"The camp today went really well, and I learned a lot of new things about coverages at linebacker."

Which coaches did you get to connect with, and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"The coaches I met were the LB coaches and all the players. The overall message was to work until you can't anymore and always go as hard as you can."

What's next for you this off-season? Are there any other camps or visits coming up?

"I have multiple other camps coming up: Texas, North Texas, Texas A&M-Commerce, Tarleton State, Central Arkansas, Baylor, Oklahoma State, and a few others. I also have one official visit to Hendrix College so far."

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"The camp was great. It was very competitive, very energetic, and very fun. The thing that stood out the most was how energetic the coaches and players were. They definitely made sure everyone was happy to be there."

Which coaches did you get to connect with, and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"I connected with coach C.J. Ah You. His overall message was to keep my head up and keep pushing no matter what."

What's next for you this off-season? Are there any other camps or visits coming up?

"I am going to a handful of camps this summer. I haven't found a home yet, and I'm still looking. I have no visits coming up."

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"The camp was good; I liked it and had a lot of fun. I really like Lubbock; I actually live here, though."

Which coaches did you get to connect with, and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"I connected with a couple of the players there who were helping with the camp, as well as Coach Overton and Coach Juice Johnson, who helped me out and taught me a couple of new things! The overall message I got out of it was to always go 100% and don't quit midway through something!"

What's next for you this off-season? Are there any other camps or visits coming up?

"The next step of this off-season is summer workouts for my high school, which start tomorrow morning. I also have a few more baseball and football camps I will be attending throughout the summer."

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"It was a great experience with excellent coaching. In Lubbock, everywhere I went, the people were kind."

Which coaches did you get to connect with, and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"I talked to Coach Fitch, Coach Juice Johnson, and Head Coach Joey McGuire."

What's next for you this off-season? Are there any other camps or visits coming up?

"I have the Houston Christian camp coming up this next weekend and a couple of other camps."

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"Unfortunately, my time was limited because of the flight back home to Houston. I enjoyed what time I had there, but I only had one rep on 1v1, and the ball never got close to me."

Which coaches did you get to connect with, and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"The camp was well organized, but maybe on my next visit, I'll be able to talk to the coaches and get a feel for Texas Tech's culture."

What's next for you this off-season? Are there any other camps or visits coming up?

"I previously attended Kansas State, and the coaches there were really engaging. Moving on from this precious Texas Tech camp, I have a showcase at Houston Christian University on June 4, the University of Houston on June 6, Oklahoma University on June 8, Texas State on June 14, Sam Houston State on June 20, and lastly Oklahoma State on July 28."

How was the camp at Texas Tech? What stood out from your time in Lubbock?

"It was good to get a lot of coaching. The drills didn't seem rushed and I got a lot of 1 on 1 reps"

Which coaches did you get to connect with and what was the overall message from the Tech coaches to you?

"I worked with Coach Clay McGuire and Caleb Rogers. They said they liked what they saw from me, that I'm a quick learner and to keep up the hard work."

What's next for you this off-season, any other camps or visits coming up?

"I have camp invites to 3 camps over the next few weeks: UTSA, Texas State, and North Texas"

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