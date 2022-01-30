 RedRaiderSports - Social Slant: Texas Tech Junior Day recap
News More News
{{ timeAgo('2022-01-30 18:30:22 -0600') }} football Edit

Social Slant: Texas Tech Junior Day recap

Chase Champlin • RedRaiderSports
Staff Writer
@CChamplinRRS
Instagram: @rrs_rivals / Twitter: CChamplinRRS

Joey McGuire’s first Junior Day as Texas Tech head coach was second to none. Texas Tech hosted 70+ prospects on campus with many of those holding a Texas Tech offer.

In case you missed any of the action from Junior Day at Texas Tech, the team at RedRaiderSports.com put together a social media recap of all the highlights.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}