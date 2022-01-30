Social Slant: Texas Tech Junior Day recap
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Joey McGuire’s first Junior Day as Texas Tech head coach was second to none. Texas Tech hosted 70+ prospects on campus with many of those holding a Texas Tech offer.
In case you missed any of the action from Junior Day at Texas Tech, the team at RedRaiderSports.com put together a social media recap of all the highlights.
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