Social Slant: Sports world reacts to Garibay's game-winning field goal
Texas Tech kicker Jonathan Garibay won the game for the Red Raiders on a 62-yard field goal. The kick is a Texas Tech record and clinches bowl eligibility for interim head coach Sonny Cumbie and Co.
The previous record was 57 yards set by Bill Adams against Texas A&M in 1977.
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