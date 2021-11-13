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Social Slant: Sports world reacts to Garibay's game-winning field goal

Brandon Soliz • RedRaiderSports
Senior Writer
@bmsoliz

Texas Tech kicker Jonathan Garibay won the game for the Red Raiders on a 62-yard field goal. The kick is a Texas Tech record and clinches bowl eligibility for interim head coach Sonny Cumbie and Co.

The previous record was 57 yards set by Bill Adams against Texas A&M in 1977.

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