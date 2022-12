Woodville defensive tackle Braylon Rigsby will graduate early and enroll at Texas Tech next semester

We caught up with Woodville defensive tackle Braylon Rigsby as part of our signee Q&A series for the class of 2023. We asked him a few questions as he prepares to make the transition from a Woodville Eagle to a Texas Tech Red Raider.

What was the most memorable moment of your HS career?

"Most definitely beating Newton for the first time in years"

What was your favorite part of the recruiting process?

"The camps are probably my favorite part. I like the competition"

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIHdhbnQgdG8gdGhhbmsgZXZlcnlvbmUgd2hvIGdvdCBtZSB0byB3 aGVyZSBJIGFtIHRvZGF5LiBBZnRlciBhIGdyZWF0IGRlYWwgb2YgdGltZSBh bmQgdGFsa2luZyBpdCBvdXQgd2l0aCBmYW1pbHkgYW5kIGNvYWNoZXMgSSBo YXZlIGRlY2lkZWQgdG8gdGFraW5nIG15IHRhbGVudHMgdG8gVEVYQVMgVEVD SPCflLTimqvvuI88YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0 YWcvV3JlY2tFbT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ I1dyZWNrRW08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9l eU1jR3VpcmVUVFU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpvZXlNY0d1aXJl VFRVPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2prYnRqY181 Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AamtidGpjXzUzPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoWkZpdGNoP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFpGaXRjaDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEVubmlzVFRVP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBDb2FjaEVubmlzVFRVPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0NvYWNoUm9iNFJlYWx6P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2Fj aFJvYjRSZWFsejwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D b2FjaFRlZ2VsZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoVGVnZWxl cjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3M5ek45eW1BQWkiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9zOXpOOXltQUFpPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJyYXlsb24g Umlnc2J5IPCfjLUgKEBCcmF5bG9uSXNKb2UpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQnJheWxvbklzSm9lL3N0YXR1cy8xNTQxODM4MTY5MzE3 OTc0MDE5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjgsIDIwMjI8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

What was the craziest thing any coach said to you in your recruitment?

"I cannot think of anything crazy a coach said"

What was the biggest reason you picked Texas Tech?

"The family environment and the competition level"

What’s your favorite Tech uniform combination?

"Anything with white"

What number do you want to wear at Tech and why?

"I have a few in mind, probably 94, 47, 33, 49 or 13"

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EaXN0cmljdCA5LUFBQSBNVlDwn5GRIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hSb2I0UmVhbHo/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QENvYWNoUm9iNFJlYWx6PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0NvYWNoVGVnZWxlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29h Y2hUZWdlbGVyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Ro ZUNvYWNoQkU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRoZUNvYWNoQkU8L2E+ IHRoYW5rIHlvdSBhbGwgZm9yIG1ha2luZyB0aGlzIHBvc3NpYmxlIPCfpoUg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzNXTE44WVFRdUMiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS8zV0xOOFlRUXVDPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJyYXlsb24gUmlnc2J5 IPCfjLUgKEBCcmF5bG9uSXNKb2UpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQnJheWxvbklzSm9lL3N0YXR1cy8xNjAxNjc1ODMwODk5NjM4Mjcy P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDEwLCAyMDIyPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

What are your goals for your freshman season, and overall in your Tech career?

"Move up on the roster and play"

What is your current height and weight?

"6-foot-3, 285-pounds"

Who are your favorite pro sports teams?

"The Seattle Seahawks"

If you can have dinner with anyone in the world, who would you choose and why?

"The man upstairs. I just feel like there is so much I could learn from just one meal"

You get one song to play when you’re running out of the tunnel. What song do you pick?

"Sky - Playboi Carti"

What is your favorite movie?

"Major Payne"

What’s your favorite food or restaurant?

"Mexican Food"

What is the last thing you want to tell Tech fans before you head out to Lubbock?