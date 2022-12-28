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football
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Signee Q&A with Braylon Rigsby
Matt Clare
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RedRaiderSports
Recruiting Analyst
I write about recruiting and tell stories, been in the game for five years. Thanks for reading, please @ me with any questions because this is all intended to be interactive.
Woodville defensive tackle Braylon Rigsby will graduate early and enroll at Texas Tech next semester
We caught up with Woodville defensive tackle
Braylon Rigsby as part of our signee Q&A series for the class of 2023. We asked him a few questions as he prepares to make the transition from a Woodville Eagle to a Texas Tech Red Raider. What was the most memorable moment of your HS career?
"Most definitely beating Newton for the first time in years"
What was your favorite part of the recruiting process?
"The camps are probably my favorite part. I like the competition"
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What was the craziest thing any coach said to you in your recruitment?
"I cannot think of anything crazy a coach said"
What was the biggest reason you picked Texas Tech?
"The family environment and the competition level"
What’s your favorite Tech uniform combination?
What number do you want to wear at Tech and why?
"I have a few in mind, probably 94, 47, 33, 49 or 13"
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What are your goals for your freshman season, and overall in your Tech career?
"Move up on the roster and play"
What is your current height and weight?
Who are your favorite pro sports teams?
If you can have dinner with anyone in the world, who would you choose and why?
"The man upstairs. I just feel like there is so much I could learn from just one meal"
You get one song to play when you’re running out of the tunnel. What song do you pick?
What is your favorite movie?
What’s your favorite food or restaurant?
What is the last thing you want to tell Tech fans before you head out to Lubbock?
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