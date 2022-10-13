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{{ timeAgo('2022-10-13 14:19:27 -0500') }} football Edit

RRS TV: The Matador Report presented by Homefield Apparel

Brandon Soliz • RedRaiderSports
Senior Writer
@bmsoliz

Justin and Brandon bring you another episode of the Matador Report.

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