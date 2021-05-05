RedRaiderSports - RRS TV: Sam Kahn Jr., The Athletic

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football
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RRS TV: Sam Kahn Jr., The Athletic
Matt Clare, Taylor Beadles
RRS Staff
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RRS TV connected with Sam Kahn Jr. from The Athletic to discuss his 'State of the Program' article on the Red Raiders this week
Follow Sam and his work at The Athletic here...
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