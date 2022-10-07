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RRS TV: Matador Report presented by Homefield Apparel

Brandon Soliz • RedRaiderSports
Senior Writer
@bmsoliz

Brandon and Justin breakdown upcoming seasons for baseball and basketball while talking a little football as well.

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