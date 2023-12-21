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RRS TV: Malik Esquerra, Pres. by J's Salsa

Matt Clare • RedRaiderSports
Recruiting Analyst
@MattClareRivals
I write about recruiting and tell stories, been in the game for five years. Thanks for reading, please @ me with any questions because this is all intended to be interactive.

Shoemaker safety Malik Esquerra joined RedRaiderSports TV to discuss his thoughts on signing with the Red Raiders today, his relationship with the coaches, how they see him fitting into the TTU defense, the mini-drama after Texas A&M offered late and more.

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J’s Salsa is owned and operated by a Texas Tech Grad and ready to be your next tailgate staple this season! Packed with fresh ingredients and bold flavors, both the original and hot salsa will leave you begging for the next bite!Look for our red and black jars on shelves at most United Supermarkets, Market Streets and Albertsons Markets in Texas and New Mexico. Also available at H-E-B in Lubbock and Plano!J’s Salsa Company is a red raider owned family business. Visit our website at www.jsalsacompany.com to learn more or ship anywhere in the U.S.

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