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RRS TV: GoWyoGo.com Publisher Ian McMackin, Pres. by J's Salsa

Matt Clare • RedRaiderSports
Recruiting Analyst
@MattClareRivals
I write about recruiting and tell stories, been in the game for five years. Thanks for reading, please @ me with any questions because this is all intended to be interactive.

GoWyoGo.com Publisher Ian McMackin joins RedRaiderSports TV to discuss the Cowboys and the week one matchup in Wyoming this weekend.

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J’s Salsa is owned and operated by a Texas Tech Grad and ready to be your next tailgate staple this season! Packed with fresh ingredients and bold flavors, both the original and hot salsa will leave you begging for the next bite!Look for our red and black jars on shelves at most United Supermarkets, Market Streets and Albertsons Markets in Texas and New Mexico. Also available at H-E-B in Lubbock and Plano!J’s Salsa Company is a red raider owned family business. Visit our website at www.jsalsacompany.com to learn more or ship anywhere in the U.S.

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