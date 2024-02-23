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RRS TV: Dadrion Taylor-Demerson

Matt Clare • RedRaiderSports
Recruiting Analyst
@MattClareRivals
I write about recruiting and tell stories, been in the game for five years. Thanks for reading, please @ me with any questions because this is all intended to be interactive.

This week former Texas Tech defensive back and All-Big 12 Selection Dadrion Taylor-Demerson joins RedRaiderSports TV to discuss several things, including his transition from all-state running back to defensive back, he reflects on his time as a Red Raider, his experience playing for Coach McGuire and Coach DeRuyter, playing in the Shrine Bowl, preparing for the upcoming NFL Combine and more.

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