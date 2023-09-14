News More News
ago football Edit

RRS TV: CFB Travel Guy

Matt Clare • RedRaiderSports
Recruiting Analyst
@MattClareRivals
I write about recruiting and tell stories, been in the game for five years. Thanks for reading, please @ me with any questions because this is all intended to be interactive.

RedRaiderSports TV reached out to the CFB Travel Guy - aka 'Josh' - to talk about his recent visit to Lubbock for the Texas Tech vs. Oregon home opener, plus his travels around the country and why he loves visiting and vlogging from different college football venues.

Instagram - @cfbtravelguy

Tik Tok - @cfb.travel.guy

----------

J’s Salsa is owned and operated by a Texas Tech Grad and ready to be your next tailgate staple this season! Packed with fresh ingredients and bold flavors, both the original and hot salsa will leave you begging for the next bite!Look for our red and black jars on shelves at most United Supermarkets, Market Streets and Albertsons Markets in Texas and New Mexico. Also available at H-E-B in Lubbock and Plano!J’s Salsa Company is a red raider owned family business. Visit our website at www.jsalsacompany.com to learn more or ship anywhere in the U.S.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}