 RedRaiderSports - Robert Jennings talks Tech visit
News More News
{{ timeAgo('2022-02-03 21:04:46 -0600') }} basketball Edit

Robert Jennings talks Tech visit

Robert Jennings with Mark Adams
Robert Jennings with Mark Adams
Ben Golan • RedRaiderSports
Staff Writer
@BenjaminGolan

We caught up with TACA Storm forward and Texas Tech signee Robert Jennings who was in town for the Red Raiders' 77-64 win over Texas.

Click HERE to read Jennings' reaction to the win and more.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}