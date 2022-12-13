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football
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RedRaiderSports remembers the legacy of Mike Leach
Justin Apodaca
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RedRaiderSports
Staff Writer
Throughout the week, former Texas Tech head coach and Mississippi State coach Mike Leach was battling a health condition and early Tuesday morning, Mississippi State announced his passing.
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Leach was a legend of college football and his effect on the game was felt completely in Lubbock.
He is synonymous with Texas Tech football and many subscribers took to RedRaiderSports.com to remember his legacy.
What's your favorite Mike Leach moment?: LINK
Mike Leach Tribute Thread: LINK
RIP Coach Leach: LINK
Level & AD remember Leach's legacy: LINK
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