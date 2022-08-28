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Red Raiders in the NFL: Preseason Week Three

New Orleans Saints defensive back DaMarcus Fields (39) catches a pass during minicamp at the New Orleans Saints Training Facility
New Orleans Saints defensive back DaMarcus Fields (39) catches a pass during minicamp at the New Orleans Saints Training Facility (Stephen Lew-USA TODAY Sports)
Ben Golan • RedRaiderSports
Staff Writer
@BenjaminGolan

Preseason week three of the NFL season has come and gone. Several Red Raiders made an impact for their respective teams. Here is how each player performed this weekend...

ANTOINE WESLEY, WR, ARIZONA CARDINALS

Wesley, who is nursing a hip/groin injury, did not play in the Cardinals 26-23 loss.

CAMERON BATSON, WR, ATLANTA FALCONS

Batson made three catches for 22 yards in the Falcons 28-12 win.

BRODERICK WASHINGTON, DL, BALTIMORE RAVENS

Washington was credited with one tackle and half-a-sack in the Ravens 17-15 win.

DAKOTA ALLEN, LB, CLEVELAND BROWNS

Allen did not record a stat in the Browns 21-20 loss.

DAWSON DEATON, OL, CLEVELAND BROWNS

Deaton suffered a torn ACL during training camp and is out for the season.

JAKEEM GRANT SR., WR, CLEVELAND BROWNS

Grant tore his Achilles and is out for the season.

TERENCE STEELE, OL, DALLAS COWBOYS

Steele did not play in the Cowboys 27-26 win.

T.J. VASHER, WR, DALLAS COWBOYS

Vasher caught one pass for nine yards in the Cowboys 27-26 win. He played a total of 21 snaps on offense. On Sunday afternoon, he was reportedly waived by Dallas.

KEKE COUTEE, WR, INDIANAPOLIS COLTS

Coutee returned seven punts for 70 yards in the Colts 27-10 win.

PATRICK MAHOMES, QB, KANSAS CITY CHIEFS

Mahomes did not play any snaps in the Chiefs 17-10 win. He did take a delay of game to start the game to honor the late Len Dawson.

SAM EGUAVOEN, LB, MIAMI DOLPHINS

Eguavoen led Miami with seven tackles, one sack and a tackle-for-loss in the Dolphins 48-10 win.

ERIK EZUKANMA, WR, MIAMI DOLPHINS

Ezukanma made two catches for 24 yards in the Dolphins 48-10 win.

CODY DAVIS, DB, NEW ENGLAND PATRIOTS

Davis played six special teams snaps in the Patriots 23-6 loss.

DAMARCUS FIELDS, CB, NEW ORLEANS SAINTS

Fields was credited with four tackles in the Saints 27-10 win. He played 33 snaps on defense and five snaps on special teams.

JACK ANDERSON, OL, PHILADELPHIA EAGLES

Anderson played 55 snaps on offense and two on special teams for the Eagles.

LE'RAVEN CLARK, OL, PHILADELPHIA EAGLES

Clark played 41 snaps on offense and two on special teams for the Eagles. He led the Eagles offense with a PFF grade of 88.3 for the game.

ZECH MCPHEARSON, CB, PHILADELPHIA EAGLES

McPhearson did not play in the Eagles 48-10 loss.

JORDYN BROOKS, LB, SEATTLE SEAHAWKS

Brooks did not play in the Seahawks 27-26 loss.

KERRY HYDER JR., DEFENSIVE END, SAN FRANCISCO 49ERS

Hyder Jr. made four tackles in the 49ers 17-0 loss. He played 20 snaps on defense and one on special teams.

KAYLON GEIGER, WR, TAMPA BAY BUCANEERS

Geiger returned three kickoffs for 68 yards in the game.

DAVIS WEBB, QB, NEW YORK GIANTS

Webb went 30/38 for 202 yards and a touchdown pass in the Giants 31-27 loss. He also added 13 rushing yards.

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