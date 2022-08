Preseason week three of the NFL season has come and gone. Several Red Raiders made an impact for their respective teams. Here is how each player performed this weekend...

ANTOINE WESLEY, WR, ARIZONA CARDINALS Wesley, who is nursing a hip/groin injury, did not play in the Cardinals 26-23 loss.

CAMERON BATSON, WR, ATLANTA FALCONS Batson made three catches for 22 yards in the Falcons 28-12 win.

BRODERICK WASHINGTON, DL, BALTIMORE RAVENS Washington was credited with one tackle and half-a-sack in the Ravens 17-15 win.

DAKOTA ALLEN, LB, CLEVELAND BROWNS Allen did not record a stat in the Browns 21-20 loss.

DAWSON DEATON, OL, CLEVELAND BROWNS Deaton suffered a torn ACL during training camp and is out for the season.

JAKEEM GRANT SR., WR, CLEVELAND BROWNS Grant tore his Achilles and is out for the season.

TERENCE STEELE, OL, DALLAS COWBOYS Steele did not play in the Cowboys 27-26 win.

T.J. VASHER, WR, DALLAS COWBOYS Vasher caught one pass for nine yards in the Cowboys 27-26 win. He played a total of 21 snaps on offense. On Sunday afternoon, he was reportedly waived by Dallas.

KEKE COUTEE, WR, INDIANAPOLIS COLTS Coutee returned seven punts for 70 yards in the Colts 27-10 win.

PATRICK MAHOMES, QB, KANSAS CITY CHIEFS Mahomes did not play any snaps in the Chiefs 17-10 win. He did take a delay of game to start the game to honor the late Len Dawson.

SAM EGUAVOEN, LB, MIAMI DOLPHINS Eguavoen led Miami with seven tackles, one sack and a tackle-for-loss in the Dolphins 48-10 win.

ERIK EZUKANMA, WR, MIAMI DOLPHINS Ezukanma made two catches for 24 yards in the Dolphins 48-10 win.

CODY DAVIS, DB, NEW ENGLAND PATRIOTS Davis played six special teams snaps in the Patriots 23-6 loss.

DAMARCUS FIELDS, CB, NEW ORLEANS SAINTS Fields was credited with four tackles in the Saints 27-10 win. He played 33 snaps on defense and five snaps on special teams.

JACK ANDERSON, OL, PHILADELPHIA EAGLES Anderson played 55 snaps on offense and two on special teams for the Eagles.

LE'RAVEN CLARK, OL, PHILADELPHIA EAGLES Clark played 41 snaps on offense and two on special teams for the Eagles. He led the Eagles offense with a PFF grade of 88.3 for the game.

ZECH MCPHEARSON, CB, PHILADELPHIA EAGLES McPhearson did not play in the Eagles 48-10 loss.

JORDYN BROOKS, LB, SEATTLE SEAHAWKS Brooks did not play in the Seahawks 27-26 loss.

KERRY HYDER JR., DEFENSIVE END, SAN FRANCISCO 49ERS Hyder Jr. made four tackles in the 49ers 17-0 loss. He played 20 snaps on defense and one on special teams.

KAYLON GEIGER, WR, TAMPA BAY BUCANEERS Geiger returned three kickoffs for 68 yards in the game.

DAVIS WEBB, QB, NEW YORK GIANTS Webb went 30/38 for 202 yards and a touchdown pass in the Giants 31-27 loss. He also added 13 rushing yards.