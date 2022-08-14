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Red Raiders in the NFL: Preseason Week One

Miami Dolphins linebacker Sam Eguavoen (49) runs the ball back for a touchdown against the Tampa Bay Buccaneers in the second quarter during preseason at Raymond James Stadium
Miami Dolphins linebacker Sam Eguavoen (49) runs the ball back for a touchdown against the Tampa Bay Buccaneers in the second quarter during preseason at Raymond James Stadium (Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)
Ben Golan • RedRaiderSports
Staff Writer
@BenjaminGolan

Preseason week one of the NFL season has come and gone. Several Red Raiders made a big impact for their respective teams. Here is how each player performed this weekend...

ANTOINE WESLEY, WR, ARIZONA CARDINALS

Wesley, who is currently nursing a hip/groin injury, did not record a stat in the Cardinals' 36-23 win.

CAMERON BATSON, WR, ATLANTA FALCONS

Batson made one reception for six yards in the Falcons' 27-23 win. He also returned a kick for 26 yards.

BRODERICK WASHINGTON, DL, BALTIMORE RAVENS

Washington was credited with one tackle in the Ravens' 23-10 win.


DAKOTA ALLEN, LB, CLEVELAND BROWNS

Allen led the Browns with eight (8) tackles in their 24-13 win. He also had a tackle-for-loss.

DAWSON DEATON, OL, CLEVELAND BROWNS

Deaton played six (6) snaps at center in the Browns' 24-13 win. It's relevant to note that the Browns' projected starting center, Nick Harris, got carted off the field and will need season ending surgery.

JAKEEM GRANT SR., WR, CLEVELAND BROWNS

Grant tore his Achilles earlier in the week and is out for the season.

MARCUS SANTOS-SILVA, TE, CLEVELAND BROWNS

Santos-Silva played three (3) snaps in the Browns' 24-13 win.

TERENCE STEELE, OL, DALLAS COWBOYS

Steele started and played the first couple drives for the Cowboys. He is projected to be the starter at right tackle this season.

T.J. VASHER, WR, DALLAS COWBOYS

Vasher made one reception for 11 yards for the Cowboys.

KEKE COUTEE, WR, INDIANAPOLIS COLTS

Coutee played but did not record a stat. He suffered a groin injury and left the game early.

PATRICK MAHOMES, QB, KANSAS CITY CHIEFS

Mahomes went 6/7 for 60 yards and a touchdown pass for the Chiefs.

SAM EGUAVOEN, LB, MIAMI DOLPHINS

Eguavoen was credited with three tackles, made a fumble recovery and scored a touchdown in the Dolphins' 26-24 win.

ERIK EZUKANMA, WR, MIAMI DOLPHINS

Ezukanma made two catches for 18 yards in the Dolphins' win.

CODY DAVIS, DB, NEW ENGLAND PATRIOTS

Davis did not play any snaps for the Patriots.

DAMARCUS FIELDS, CB, NEW ORLEANS SAINTS

Fields was credited with one pass breakup in the game. He played 37 snaps on defense and 11 snaps on special teams.

JACK ANDERSON, OL, PHILADELPHIA EAGLES

Anderson played 37 snaps for the Eagles.

LE'RAVEN CLARK, OL, PHILADELPHIA EAGLES

Clark did not play with a hamstring injury.

ZECH MCPHEARSON, CB, PHILADELPHIA EAGLES

McPhearson was credited with three tackles in the game.

JORDYN BROOKS, LB, SEATTLE SEAHAWKS

Brooks did not play in the Seahawks' opener due to a hamstring injury.

KERRY HYDER JR., DEFENSIVE END, SAN FRANCISCO 49ERS

Hyder Jr. was credited with three tackles in the 49ers' 28-21 win.

KAYLON GEIGER, WR, TAMPA BAY BUCANEERS

Geiger made four catches for 52 yards in the game. He also made a tackle and returned a punt for no yards.

DAVIS WEBB, QB, NEW YORK GIANTS

Webb went 8/16 for 51 yards in the Giants' 23-21 win.

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