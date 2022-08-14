Red Raiders in the NFL: Preseason Week One

Preseason week one of the NFL season has come and gone. Several Red Raiders made a big impact for their respective teams. Here is how each player performed this weekend...
ANTOINE WESLEY, WR, ARIZONA CARDINALS
Wesley, who is currently nursing a hip/groin injury, did not record a stat in the Cardinals' 36-23 win.
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CAMERON BATSON, WR, ATLANTA FALCONS
Batson made one reception for six yards in the Falcons' 27-23 win. He also returned a kick for 26 yards.
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BRODERICK WASHINGTON, DL, BALTIMORE RAVENS
Washington was credited with one tackle in the Ravens' 23-10 win.
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DAKOTA ALLEN, LB, CLEVELAND BROWNS
Allen led the Browns with eight (8) tackles in their 24-13 win. He also had a tackle-for-loss.
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DAWSON DEATON, OL, CLEVELAND BROWNS
Deaton played six (6) snaps at center in the Browns' 24-13 win. It's relevant to note that the Browns' projected starting center, Nick Harris, got carted off the field and will need season ending surgery.
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JAKEEM GRANT SR., WR, CLEVELAND BROWNS
Grant tore his Achilles earlier in the week and is out for the season.
MARCUS SANTOS-SILVA, TE, CLEVELAND BROWNS
Santos-Silva played three (3) snaps in the Browns' 24-13 win.
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TERENCE STEELE, OL, DALLAS COWBOYS
Steele started and played the first couple drives for the Cowboys. He is projected to be the starter at right tackle this season.
T.J. VASHER, WR, DALLAS COWBOYS
Vasher made one reception for 11 yards for the Cowboys.
KEKE COUTEE, WR, INDIANAPOLIS COLTS
Coutee played but did not record a stat. He suffered a groin injury and left the game early.
PATRICK MAHOMES, QB, KANSAS CITY CHIEFS
Mahomes went 6/7 for 60 yards and a touchdown pass for the Chiefs.
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SAM EGUAVOEN, LB, MIAMI DOLPHINS
Eguavoen was credited with three tackles, made a fumble recovery and scored a touchdown in the Dolphins' 26-24 win.
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ERIK EZUKANMA, WR, MIAMI DOLPHINS
Ezukanma made two catches for 18 yards in the Dolphins' win.
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CODY DAVIS, DB, NEW ENGLAND PATRIOTS
Davis did not play any snaps for the Patriots.
DAMARCUS FIELDS, CB, NEW ORLEANS SAINTS
Fields was credited with one pass breakup in the game. He played 37 snaps on defense and 11 snaps on special teams.
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JACK ANDERSON, OL, PHILADELPHIA EAGLES
Anderson played 37 snaps for the Eagles.
LE'RAVEN CLARK, OL, PHILADELPHIA EAGLES
Clark did not play with a hamstring injury.
ZECH MCPHEARSON, CB, PHILADELPHIA EAGLES
McPhearson was credited with three tackles in the game.
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JORDYN BROOKS, LB, SEATTLE SEAHAWKS
Brooks did not play in the Seahawks' opener due to a hamstring injury.
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KERRY HYDER JR., DEFENSIVE END, SAN FRANCISCO 49ERS
Hyder Jr. was credited with three tackles in the 49ers' 28-21 win.
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KAYLON GEIGER, WR, TAMPA BAY BUCANEERS
Geiger made four catches for 52 yards in the game. He also made a tackle and returned a punt for no yards.
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DAVIS WEBB, QB, NEW YORK GIANTS
Webb went 8/16 for 51 yards in the Giants' 23-21 win.
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