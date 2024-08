Preseason week 3 of the NFL season has come and gone, with several former Red Raiders making an impact. We take a look at how Texas Tech alumni performed this week.

Taylor-Demerson played 15 defensive snaps and was credited with 3 tackles in the Cardinals 38-12 loss to Denver.

Grant was released from injured reserve after reaching an injury settlement with the Atlanta Falcons.

Washington played 17 defensive snaps and was credited with 3 tackles in the Ravens 30-7 loss @ Green Bay.

Anderson played 32 snaps and finished with a PFF grade of 68.9 in the Panthers 31-26 win @ the Buffalo Bills.

Coleman was placed on injured reserve by the Chicago Bears after suffering an injury in the week 3 game @ Kansas City.

Hutchings played 21 defensive snaps and recorded 2 tackles in the Bears 34-21 win over Kansas City. However, he was waived by Chicago on Monday afternoon.

Steele did not play in the Cowboys 26-19 loss to the Los Angeles Chargers.

Cole played 14 defensive snaps and was credited with 2 tackles in the Jaguars 31-0 win over Atlanta.

Cupp made 1 reception for 10 yards and a touchdown in the Chiefs 34-21 loss to Chicago.

Mahomes did not play in the Chiefs 34-21 loss to Chicago.

Williams played 41 snaps and was credited with 2 tackles in the Raiders 24-24 tie vs San Francisco. He was waived on Monday afternoon.

Wilson did not play in the Raiders 24-24 tie vs San Francisco.

Thompson rushed for 6 yards in the Rams 17-15 loss to Houston. He was waived by the Los Angeles Rams on Monday afternoon.

Brooks did not play in the Dolphins 24-14 loss @ Tampa Bay.

Ezukanma did not play in the Dolphins 24-14 loss @ Tampa Bay due to injury.

Eguavoen played 26 defensive snaps and was credited with 3 tackles in the Jets 10-6 win over the New York Giants.

Clark, who is on injured reserve, did not play in the Eagles 26-3 loss to Minnesota.

McPhearson played 36 defensive and 16 special teams snaps in the Eagles 26-3 loss to Minnesota. He was credited with 1 tackle. He was waived by Philadelphia on Monday afternoon.

Spencer played 33 offensive and 3 special teams snaps in the Titans 30-27 win over New Orleans. He finished with a PFF grade of 65.4.

Owens played 30 defensive and 8 special teams snaps in the Commanders 20-10 win over New England. He was credited with 2 tackles.

