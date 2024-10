Sep 29, 2024; Paradise, Nevada, USA; Cleveland Browns quarterback Deshaun Watson (4) throws under pressure against Las Vegas Raiders defensive end Tyree Wilson (9) during the second quarter at Allegiant Stadium. (Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

Week 4 of the 2024 NFL season has come and gone, with several former Red Raiders making an impact. We take a look at how Texas Tech alumni performed this week.

Taylor-Demerson played 2 defensive and 17 special teams snaps in the Cardinals 42-14 loss to the Commanders. He was not credited with any stats in the game.



Washington played 26 defensive and 6 special teams snaps in the Ravens 35-10 win vs Buffalo. He was credited with 1 tackle in the game.

Steele played all 56 offensive snaps in the Cowboys 20-15 win vs the New York Giants. He finished with a PFF grade of 72.5, fifth best on the Dallas offense.

Cole was inactive and did not play in the Jaguars 24-20 loss @ Houston.

Mahomes finished 19/29 for 245 yards, 1 passing touchdown and 1 interception in the Chiefs 17-10 win @ the Los Angeles Chargers. He also added 12 rushing yards.

Wilson played 42 defensive and 3 special teams snaps in the Raiders 20-16 win over Cleveland. He finished the game with 1 tackle, 5 pressures, 2 quarterback hits and 3 hurries. His PFF grade of 82.7 led the Las Vegas defense.

Brooks led Miami with 13 tackles and 2 TFL's in the Dolphins 31-12 loss to Tennessee.

Eguavoen played 21 special teams snaps in the Jets 10-9 loss to Denver. He did not record a stat in the game.

Owens played 13 special teams snaps in the Commanders 42-14 win over Arizona. He recorded 1 tackle in the game.

Red Raiders on Practice Squads

- DB Zech McPhearson, Jacksonville Jaguars - WR Erik Ezukanma, Miami Dolphins - OL Cole Spencer, Tennessee Titans

Red Raiders on Injured Reserve

- TE Baylor Cupp, Kansas City Chiefs - OL Le'Raven Clark, Philadelphia Eagles