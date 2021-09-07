Quarterbacks around the Big 12: Week 1

The most important position on a football team is quarterback, and after three seasons of inconsistent play the Red Raider appear to have found an answer with Oregon transfer Tyler Shough.
It's only one game, and Houston ain't the '85 Chicago Bears, but Shough was cool, calm and collected and showed several traits as to why he was a 4-star prospect coming out of high school.
How does the rest of the conference stack up after week one? We take a look at the numbers.
Notes
- Thompson (vs. Stanford) and Doege (@ Maryland) were the only two Big 12 quarterbacks to play Power 5 competition this week.
- Illingworth led the conference in what PFF calls "Big Time Throws" this week with six. The rest of the Big 12 combined for six. Illingworth also led the conference in Average Depth of Throw at 15.5 yards.
- Big Time Throws are defined as "a pass with excellent ball location and timing, generally thrown further down the field and/or into a tighter window"
- Spencer Rattler led the Big 12 with three "Turnover Worthy Plays"
- Turnover Worthy Plays are defined as "a pass that has a high percentage chance to be intercepted or a poor job of taking care of the ball and fumbling"
- Tyler Shough was credited with one Big Time Throw and zero Turnover Worthy Plays.
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