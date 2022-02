Junior Day - Visitor Reactions, Pres. by Carnley Properties

***Click HERE to see reaction from Junior Day***

The Texas Tech coaches hosted over 70 recruits for the programs recent Junior Day, including several top targets.

We caught up with the following prospects for their thoughts and more:

- DB Jordan Sanford

- WR Kelby Valsin

- TE Tripp Riordan

- DE Keviyan Huddleston

- OL Hudson Perroni

- LB S'Maje Burrell

- LB Kylan Salter

- DE Isaiah Crawford

- OL Wes Tucker

- DE Trey Wilson

- DE Amier Washington

- DT De'Marion Thomas

- OL Dylan Shaw

- DE Ashton Porter

- CB A.J. Tisdell

- WR Randy Reece

- OL Daniel Sill

- DB Johnathan Hall

- RB A'Marion Peterson

- ATH Anthony White

- ATH Jmaury Davis

- OL Isaiah Robinson

- DE Colton Vasek

***Click HERE to see reaction from Junior Day***