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{{ timeAgo('2022-12-07 18:08:10 -0600') }} basketball Edit

Jaylon Tyson seen in walking boot, absent from warmups against Nicholls

Justin Apodaca • RedRaiderSports
Staff Writer
@JustinApod

Ahead of tonight's contest against Nicholls, Texas Tech forward Jaylon Tyson was seen in a walking boot on his left foot during warmups.

Tyson has started all seven games and the Red Raiders will employ a different starting lineup against the Colonels.

EDIT: D'Maurian Williams will start in place of Tyson this evening.

Anything further will be passed along in an updated version of this article.

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