Fighting Irish Impact Players

The No. 3 seed Texas Tech Red Raiders are set to take on the No. 11 seed Notre Dame Fighting Irish in the second round of the NCAA Tournament. Notre Dame features a guard heavy lineup, and they have used a seven-man rotation for a large portion of this season. Here’s a breakdown of who we’ll see on the court for the Irish on Sunday.

NOTRE DAME STARTING LINEUP:

PRENTISS HUBB | 6-FOOT-3 | JUNIOR | GUARD

Hubb is sixth on the team in scoring with nine points per game. He’s 21st in the nation with a 2.63 assist-to-turnover ratio and leads the Irish in assists with four dimes per game. Hubb went 3-of-12 with 9 points, five rebounds and seven assists in the play-in game against the Scarlet Knights, and he was 1-of-8 with five points and three assists against Alabama. He scored 23 points on 8-of-12 shooting in the ACC Tournament loss to Virginia Tech.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PSCBNWSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ORG1i Yj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkRtYmI8L2E+JiMzOTtzIFBSRU5U SVNTIEhVQkIgRlJPTSBERUVQISEhISDwn5ix8J+YsSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28veVhLQTFacEZwbSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3lYS0ExWnBG cG08L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ0JTIFNwb3J0cyAoQENCU1Nwb3J0cykgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DQlNTcG9ydHMvc3RhdHVzLzE1 MDQ5MjA5NDcxNjUyNjE4MzA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2gg MTgsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QUkVOVElTUyBIVUJCIHdpbnMgaXQgZm9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTkRtYmI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5E bWJiPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BIdWJiXzM/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBIdWJiXzM8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0FDQ01CQj9zcmM9aGFzaCZh bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FDQ01CQjwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL2FPMms3SXRZZFciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9hTzJr N0l0WWRXPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFDQyBNZW4mIzM5O3MgQmFza2V0YmFs bCAoQGFjY21iYikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hY2Nt YmIvc3RhdHVzLzE0NzYwMjczOTA5NTAzMjIxNzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

DANE GOODWIN | 6-FOOT-6 | JUNIOR | GUARD

Goodwin is one of the most efficient offensive guards in college basketball. He’s shooting 50.1 percent from the field and 45.3 percent from behind the arc this season. Goodwin leads Notre Dame with 67 three-pointers made, and he’s their second leading scorer with 13.6 points per game. He’s a good rebounder for a guard and averages 4.6 boards per game. Goodwin scored 12 points on 4-of-7 shooting against Rutgers but was held to only three points against the Crimson Tide.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgSXJpc2ggaGF2ZSBjb21lIEFMSVZFISDwn5KqPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL01hcmNoTWFkbmVzcz9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I01hcmNoTWFkbmVzczwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ORG1iYj9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkRtYmI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9xbFdiMzBhZ2E0Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vcWxXYjMwYWdhNDwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBOQ0FBIE1hcmNoIE1hZG5lc3MgKEBNYXJjaE1hZG5lc3NN QkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFyY2hNYWRuZXNz TUJCL3N0YXR1cy8xNTA0Mjk2MDM4NTUwNTgxMjQ5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPk1hcmNoIDE3LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EYW5lIEdvb2R3aW4gd2l0aCB0aGUgSFVHRSB0aHJlZSB0byBicmlu ZyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05EbWJiP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBORG1iYjwvYT4gdG8gd2l0aGluIG9uZSDwn46v8J+N gDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9NYXJjaE1h ZG5lc3M/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNNYXJj aE1hZG5lc3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9QcHRMQjRuOVNT Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vUHB0TEI0bjlTUzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBO Q0FBIE1hcmNoIE1hZG5lc3MgKEBNYXJjaE1hZG5lc3NNQkIpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFyY2hNYWRuZXNzTUJCL3N0YXR1cy8x NTA0MjkyNjYxMjE3MjgwMDA0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNo IDE3LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

CORMAC RYAN | 6-FOOT-5 | JUNIOR |GUARD

Ryan is fifth on the team in scoring with 9.2 points per game, but he’s been their hottest shooter as of late and is averaging 20 points in the Fighting Irish’s last four games. He’s an efficient offensive player and is shooting 45.7 percent from the field and 41 percent from three-point range this season. Ryan scored 29 points on 10-of-13 shooting and was 7-9 from behind the arc against Alabama on Friday. He was 7-of-12 with 16 points and three steals against the Scarlet Knights.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FdmVyeXRoaW5nIGlzIGRyb3BwaW5nIGZvciBDb3JtYWMgUnlhbi4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ORG1iYj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkRtYmI8L2E+IDxicj48YnI+8J+UpSAy77iP4oOjN++4 j+KDoyBwb2ludHMg8J+UpSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMndCTmh4 aHJCbSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzJ3Qk5oeGhyQm08L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgQ0JTIFNwb3J0cyAoQENCU1Nwb3J0cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9DQlNTcG9ydHMvc3RhdHVzLzE1MDQ5NDQ2Njg4ODYxOTYy MjU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMTgsIDIwMjI8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdOKAmXMgd2hhdCBoZSBkb2VzLCBsYWRpZXMgYW5kIGdlbnRsZW1l bi48YnI+PGJyPkNvcm1hYyBSeWFuIPCfpK88YnI+PGJyPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vajFRSlRnYjZyciI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2oxUUpU Z2I2cnI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTm90cmUgRGFtZSBNZW4mIzM5O3MgQmFz a2V0YmFsbCAoQE5EbWJiKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L05EbWJiL3N0YXR1cy8xNTA0MzA0NTEzNTUyODU1MDQ1P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDE3LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

BLAKE WESLEY | 6-FOOT-5 | FRESHMAN |GUARD

Wesley has been one of the top true freshmen players in college basketball this season and leads Notre Dame in scoring with 14.5 points per game. He’s second on the team in assists with 2.4 per game, and he’s a solid contributor on the glass, averaging 3.6 rebounds per game. He also leads the team with 1.3 steals per game on the defensive end. Wesley was 8-of-14 with 18 points and three steals in the win over the Crimson Tide but struggled against Rutgers with only eight points on 4-of-17 shooting.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGFrZSBXZXNsZXkgdGFrZXMgZmxpZ2h0IG9uIHRoZSBicmVhayDi nIjvuI88YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTWFy Y2hNYWRuZXNzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j TWFyY2hNYWRuZXNzPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vTkRtYmI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5EbWJiPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbURqMEZ5T3FtSSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L21EajBGeU9xbUk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTkNBQSBNYXJjaCBNYWRuZXNz IChATWFyY2hNYWRuZXNzTUJCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL01hcmNoTWFkbmVzc01CQi9zdGF0dXMvMTUwNDk0NTE0NzU3Nzk2MjUw MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAxOCwgMjAyMjwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGFrZSBXZXNsZXkgdGFrZXMgaXQgc3Ryb25nIHRvIHRoZSByaW0g 8J+YpDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9NYXJj aE1hZG5lc3M/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNN YXJjaE1hZG5lc3M8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9ORG1iYj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkRtYmI8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9vWXBWWXVYd2R1Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20v b1lwVll1WHdkdTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQ0FBIE1hcmNoIE1hZG5lc3Mg KEBNYXJjaE1hZG5lc3NNQkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vTWFyY2hNYWRuZXNzTUJCL3N0YXR1cy8xNTA0OTQwMjk2NjMwNTIxODU2 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDE4LCAyMDIyPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

PAUL ATKINSON JR. | 6-FOOT-9 | SENIOR | FORWARD

Atkinson is a grad-transfer who averaged 17.6 points per game for Yale a season ago. He’s the third leading scorer for the Irish at 12.8 points per game and is shooting 59.1 percent from the field. Atkinson leads the team in rebounds with 7.0 per game. He’s been huge for Notre Dame in the NCAA Tournament. Atkinson was 13-of-15 and scored 26 points with six rebounds and two blocks against the Scarlet Knights, and he was 6-of-11 with 13 points, eight rebounds and four steals against Alabama.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QYXVsIEF0a2luc29uIG9mZmVuc2l2ZSByZWJvdW5kIGFuZCBnYW1l IHdpbm5lciBmb3IgTm90cmUgRGFtZSEhISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vME16Z2JCRTVoMSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzBNemdiQkU1aDE8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgQXJhbSBDYW5udXNjaW8gKEBBQ19fSG9vcHMpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQUNfX0hvb3BzL3N0YXR1cy8xNTA0 MzA4MDA3NjM0NjE2MzIwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDE3 LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wYXVsd2FsbDU2 MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcGF1bHdhbGw1NjE8L2E+IHB1dCB1 cCBCSUcgbnVtYmVycyBmb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9ORG1iYj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbmRtYmI8L2E+IPCfk4jw n5OIPGJyPjxicj7imJjvuI8gMjAgcG9pbnRzPGJyPuKYmO+4jyBDYXJlZXIt aGlnaCAxNyByZWJvdW5kcyA8YnI+4piY77iPIDQgYXNzaXN0czxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0lyaXNoP3NyYz1oYXNo JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29JcmlzaDwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL2FjY21iYj9zcmM9aGFz aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2FjY21iYjwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1RDQUZOUVVxTTciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9U Q0FGTlFVcU03PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFDQyBEaWdpdGFsIE5ldHdvcmsg KEB0aGVBQ0NETikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90aGVB Q0NETi9zdGF0dXMvMTQ5Njg0OTM5Mzk0MDUyOTE1Mz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

IRISH BENCH:

NATE LASZEWSKI | 6-FOOT-10 | JUNIOR | FORWARD

Laszewski is the sixth man and provides the Irish with some scoring pop off the bench. He’s fourth on the team at 9.5 points per game and second with a 52.4 field goal percentage. Laszewski has one of the best three-point percentages in college basketball, shooting 46.7 percent from deep. He is second on the team in rebounds with 6.6 per game. Laszewski was 6-of-8 with 18 points and six rebounds against Rutgers, and he was 3-of-4 with 10 points against the Crimson Tide.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wnZqD8J2Zt/CdmoHwnZm+8J2ahvCdmbjwnZm98J2ZtiDwnZmz8J2Z sPCdmbbwnZm28J2ZtPCdmoHwnZqCIPCfj7k8YnI+PGJyPvCfk7ogRVNQTmV3 czxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0lyaXNo P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29JcmlzaDwv YT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL25hdGVsYXN6ZXdz a2k/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QG5hdGVsYXN6ZXdza2k8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8yV0hYWk9oM1dFIj5waWMudHdpdHRlci5j b20vMldIWFpPaDNXRTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOb3RyZSBEYW1lIE1lbiYj Mzk7cyBCYXNrZXRiYWxsIChATkRtYmIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vTkRtYmIvc3RhdHVzLzE0OTY2NTg5MjQ4NzkyMDQzNTI/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Xb24mIzM5O3QgY2F0Y2ggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9uYXRlbGFzemV3c2tpP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBuYXRl bGFzemV3c2tpPC9hPiB3YXN0aW5nIGFueSBjbG9jay4g4piE77iPPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvSXJpc2g/c3JjPWhh c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0lyaXNoPC9hPiB8IEVT UE4yIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby85bjltSG9TWm41Ij5waWMudHdp dHRlci5jb20vOW45bUhvU1puNTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOb3RyZSBEYW1l IE1lbiYjMzk7cyBCYXNrZXRiYWxsIChATkRtYmIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTkRtYmIvc3RhdHVzLzE0OTkxODgyODQyMjgwNDY4 NTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMywgMjAyMjwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

TREY WERTZ | 6-FOOT-5 | JUNIOR | GUARD

Wertz averages 19 minutes per game off the bench for Notre Dame and is an efficient facilitator of the basketball. He has a 2.13 assist-to-turnover ratio off the bench and serves as the primary ball handler for the Irish when Hubb is off the floor. Wertz has taken only two shots and hasn’t scored in Notre Dame’s last three games despite averaging a combined 13.5 minutes in those contests.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UUkVZIFdFUlRaIEFUIFRIRSBCVVpaRVIhITxicj48YnI+Tk9UUkUg REFNRSBBRFZBTkNFUyBJTiBUSEUgQUNDIFRPVVJOQU1FTlQ8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vdmVpaWJTNENGcyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3ZlaWli UzRDRnM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQWFyb24gVG9ycmVzIFNwb3J0cyBQb2Rj YXN0IChAQWFyb25Ub3JyZXNQb2QpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQWFyb25Ub3JyZXNQb2Qvc3RhdHVzLzEzNjk0Njg5MDM5MTk4MjA4 MDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMTAsIDIwMjE8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==