Breaking down the Bobcats

The No. 3 seed Texas Tech Red Raiders 25-9 (12-6) are set to take on the No. 14 seed Montana State Bobcats 27-7 (16-4) in the NCAA Tournament this Friday. Here's a look at the starting five and impact players off the bench for Montana State.

MONTANA STATE STARTING LINEUP:

XAVIER BISHOP | 5-FOOT-8 | SUPER SENIOR | POINT GUARD

Bishop earned First Team All-Big Sky honors this season after leading the Bobcats in scoring and assists. He averaged 13.9 points and 4.3 assists for Montana State this season. Bishop is averaging 4.5 three-point attempts and 1.6 made threes per game, and he's shooting 34.4 percent from behind the arc. Bishop leads the team with 0.9 steals per game on the defensive end.

AMIN ADAMU | 6-FOOT-5 | SUPER SENIOR | SHOOTING GUARD

Adamu led Montana state in scoring last season with 14.7 points per game while shooting 48.4 percent from the field. He’s taken a slight step back in scoring this season at 11.6 points per game, but he’s increased his shooting efficiency. Adamu is shooting 50.7 percent from the field and 39.1 percent from behind the arc this season and was named Honorable Mention All-Big Sky.

TYLER PATTERSON | 6-FOOT-8 | FRESHMAN | SMALL FORWARD

Patterson leads the Bobcats in three-point attempts and three-pointers made. He’s shooting 38.7 percent from behind the arc and is a guy the Red Raiders will have to close out on at the three-point line. Patterson went 4-of-5 from behind the arc and scored 14 points in the Big Sky Conference Championship win over Northern Colorado.

ABDUL MOHAMED | 6-FOOT-7 | SUPER SENIOR | POWER FORWARD

Mohamed is another guy for Montana State that can make you pay from the three-point line. While he doesn’t take as many attempts as Bishop or Patterson, Mohamed is the most efficient three-point shooter on the team at 44.4 percent. He is second in rebounding with 6.6 boards per game and is averaging 0.8 steals per game on the defensive end.

JUBRILE BELO | 6-FOOT-9 | JUNIOR | CENTER

Belo is the 2022 Big Sky Conference Most Valuable Player, and the Big Sky Defensive Player of the Year. He also earned First Team All-Big Sky honors for his efforts this season. Belo is second on the team in scoring with 13 points per game and leads Montana State in rebounds with 6.8 per game. He’s shooting an impressive 59 percent from the field and is averaging 1.8 blocks per game on the defensive end.

BOBCATS BENCH:

RAEQUAN BATTLE | 6-FOOT-5 | SOPHOMORE | GUARD

Battle fills the sixth-man role for the Bobcats and was named the Big Sky Conference’s Top Reserve for his play this season. He’s an efficient scorer off the bench, averaging 8.5 points per game and is shooting 45.6 percent from the field. Battle is third on the team in three-pointers made with 1.1 per game and is shooting 35.6 percent from deep.

GREAT OSOBOR | 6-FOOT-8 | FRESHMAN | FORWARD

Osobor is the big man off the bench for Montana State and has been solid on the glass with 4.2 boards per game. He’s been a good source of second chance scoring opportunities with 44 offensive rebounds. Osobor is averaging six points per game for the Bobcats and is leading the team in field goal percentage at 68.5 percent.

NICK GAZELAS | 6-FOOT-4 | SOPHOMORE | GUARD

Gazelas averages only 14 minutes per game off the bench but is fourth in three-point attempts (87) and fifth in threes made (31). He’s shooting 42.5 percent from the field and averages 5.2 points per game. Gazelas is shooting 35.6 percent from behind the arc and 87 of his 113 shot attempts have been from three-point range.