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2025 point-guard Jordan Lowery talks unofficial visit and recruitment

Chase Champlin • RedRaiderSports
Staff Writer
@CChamplinRRS
Instagram: @rrs_rivals / Twitter: CChamplinRRS

Over the weekend, 2025 point-guard Jordan Lowery visited Texas Tech, and today he caught up with RedRaiderSports.com to recap the visit and gives us an inside look on his recruitment. Click the link below to see what he had to say.

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