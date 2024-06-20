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2024 OF signee Kendyl Johnson finds home with Texas Tech

Justin Apodaca • RedRaiderSports
Staff Writer
@JustinApod

Texas Tech's 2025 signing class was able to hold on to one of the longest tenured commits of the class is Little Elm (TX) outfielder Kendyl Johnson who has been a Tech pledge for over two years now.

RedRaiderSports.com caught up with the athletic and talented outfielder ahead of his arrival to Lubbock after the summer.

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