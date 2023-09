Chandlin Myers

Week three of the high school football season has come and gone. Texas Tech commits and some top remaining targets for 2024 were in action this past weekend. Here is a look at how each recruit performed.

2024 commits

Last week: 40-14 win vs Fairfield This week: vs Caldwell on Friday, September 15 Stats: 4 receptions, 106 receiving yards, 1 receiving touchdown, 1 tackle, 1 interception, 2 passes defended Season stats: 10 receptions, 156 receiving yards, 3 receiving touchdowns, 2 tackles, 3 passes defended, 2 interceptions, 77 interception return yards, 1 interception return touchdown, 5 punt return yards

Last week: 33-20 win vs Eastland This week: vs Albany on Friday, September 15 Stats: 3 receptions, 28 receiving yards, 106 kick return yards, 1 kick return touchdown Season stats: 13 receptions, 149 receiving yards, 1 receiving touchdown, 9 tackles, 2 passes defended, 186 kick return yards, 1 kick return touchdown

Last week: 28-27 loss vs Hereford This week: @ Greenwood on Friday, September 8 Stats: N/A Season stats: N/A

Last week: 35-34 loss vs Abilene Wylie This week: @ Rider on Thursday, September 14 Stats: N/A Season stats: N/A

Last week: 57-27 loss @ Cibolo Steele This week: @ Judson on Thursday, September 14 Stats: 13/27, 222 passing yards, 2 passing touchdowns, 1 interception, 55 rushing yards, 1 rushing touchdown Season stats: 66/108 (61.1%), 1351 passing yards, 12 passing touchdowns, 2 interceptions, 243 rushing yards, 8 rushing touchdowns

Last week: 54-14 loss vs DeSoto This week: vs Parish Episcopal on Friday, September 15 Stats: 4 receptions, 76 receiving yards, 1 receiving touchdown Season stats: 6 receptions, 94 receiving yards, 3 receiving touchdowns

Last week: 31-7 win @ Lakeview Centennial This week: vs Rowlett on Friday, September 15 Stats: Sachse has not entered defensive stats for the game Season stats: 13 tackles, 2 tackles-for-loss, 7 hurries, 1 pass defended

Last week: BYE WEEK This week: @ Austin on Friday, September 15 Stats: N/A Season stats: N/A

Last week: 47-41 loss @ Rockwall This week: vs Guyer on Friday, September 15 Stats: N/A Season stats: N/A

Last week: 31-24 loss vs Brenham This week: @ Randle on Thursday, September 14 Stats: 5 receptions, 74 receiving yards Season stats: 5 receptions, 74 receiving yards

Last week: 35-18 win vs Harmony This week: @ Elysian Fields on Friday, September 15 Stats: Beckville has not entered stats for the game Season stats: 4/5 passing, 121 passing yards, 3 passing touchdowns, 17 carries, 205 rushing yards, 1 rushing touchdown, 7 receptions, 81 receiving yards, 1 tackle, 1 tackle-for-loss, 2 punt returns, 105 punt return yards, 1 punt return touchdown, 4 punts, 157 punt yards

Last week: 17-16 loss vs Tomball This week: BYE WEEK Stats: 14 tackles, 1 TFL, 1 sack Season stats: 20 tackles, 1 TFL, 1 sack, 1 hurry

Last week: 17-16 loss vs Tomball This week: BYE WEEK Stats: N/A Season stats: 1 tackle

Last week: 40-29 loss vs King This week: BYE WEEK Stats: 7 tackles, 1 interception, 23 interception return yards, 1 pass defended, 1 forced fumble, 37 kick return yards Season stats: 16 tackles, 1 interception, 23 interception return yards, 2 passes defended, 1 fumble recovery, 1 forced fumble, 37 kick return yards

Last week: 21-10 win @ Judson This week: vs New Braunfels on Friday, September 15 Stats: 12 tackles, 1 forced fumble Season stats: 27 tackles, 1 TFL, 2 passes defended, 1 forced fumble

Last week: 35-28 win @ Corpus Christi Veterans Memorial This week: @ Wharton on Friday, September 15 Stats: 3/4 passing, 16 passing yards, 19 carries, 134 rushing yards, 1 rushing touchdown, 3 tackles, 1 pass defended, 4 punts, 152 punt yards Season stats: 3/4 passing, 16 passing yards, 19 carries, 134 rushing yards, 1 rushing touchdown, 3 tackles, 1 pass defended, 4 punts, 152 punt yards

Last week: 28-21 loss vs Belton This week: vs Clear Springs on Friday, September 15 Stats: N/A Season stats: N/A

Last week: 35-26 loss @ Midlothian This week: vs Lake Belton on Friday, September 15 Stats: 7 tackles, 1 fumble recovery Season stats: 21 tackles, 1 interception, 86 interception return yards, 1 fumble recovery, 1 forced fumble

Last week: 20-17 loss @ Llano This week: vs McCallum on Thursday, September 14 Stats: Crockett has not entered in stats for the game Season stats: 230 passing yards, 3 passing touchdowns, 12 carries, 140 rushing yards, 2 rushing touchdowns, 12 tackles

Last week: 65-7 win vs Highlands This week: @ McCollum on Friday, September 15 Stats: N/A Season stats: N/A

Last week: 35-32 win vs Reedy This week: BYE WEEK Stats: 1 safety Season stats: 8 tackles, 2 tackles-for-loss, 2 sacks, 1 safety

2024 targets

Last week: 38-34 loss vs Red Oak This week: @ Shoemaker on Friday, September 15 Stats: 3 receptions, 142 receiving yards, 1 receiving touchdown, 15 punt return yards, 1 hurry Season stats: 1 carry, 9 rushing yards, 17 receptions, 317 receiving yards, 3 receiving touchdowns, 14 kick return yards, 15 punt return yards, 1 hurry

