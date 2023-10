Jacob Ponton

Week seven of the high school football season has come and gone. Texas Tech commits and some top remaining targets for 2024 were in action this past weekend. Here is a look at how each recruit performed.

2024 commits

Last week: BYE WEEK This week: @ Robinson on Friday, October 13 Stats: BYE WEEK Season stats: 26 receptions, 415 receiving yards, 8 receiving touchdowns, 4 tackles, 3 passes defended, 2 interceptions, 77 interception return yards, 1 interception return touchdown, 13 punt return yards

Last week: 57-0 win @ Colorado This week: vs Winters on Thursday, October 12 Stats: 2 receptions, 21 receiving yards, 1 receiving touchdown, 3 tackles, 1 punt return yard Season stats: 24 receptions, 352 receiving yards, 3 receiving touchdowns, 17 tackles, 1 TFL, 2 passes defended, 197 kick return yards, 1 kick return touchdown, 1 punt return yard

Last week: BYE WEEK This week: @ Dalhart on Friday, October 13 Stats: BYE WEEK Season stats: N/A

Last week: 49-19 win vs Amarillo This week: @ Abilene on Friday, October 13 Stats: N/A Season stats: N/A

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iYXJ0IiBkaXI9 Imx0ciI+8J+knvCfj7wgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0VCSTJUSlNm Y2IiPmh0dHBzOi8vdC5jby9FQkkyVEpTZmNiPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEhv bHRvbiBIZW5kcml48J+MtSAoQEhlbmRyaXhIb2x0b24pIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSGVuZHJpeEhvbHRvbi9zdGF0dXMvMTcxMDQ5 MjczMTI2Nzg0MjQxMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDcs IDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Last week: 44-35 loss @ Harker Heights This week: vs Temple on Friday, October 13 Stats: 24/38 (63.2%), 327 passing yards, 4 touchdowns, 3 interceptions, 17 carries, 119 rushing yards Season stats: 139/228 (61.0%), 2207 passing yards, 19 passing touchdowns, 6 interceptions, 582 rushing yards, 10 rushing touchdowns, 2 punts, 41 punt yards

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaXRoIGFub3RoZXIgMzAwIHlhcmQgcGFzc2luZyBwZXJmb3JtYW5j ZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dpbGxfSGFtbW9uZDEz P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBXaWxsX0hhbW1vbmQxMzwvYT4gZWNs aXBzZWQgMiwwMDAgeWFyZHMgcGFzc2luZyB0aHJvdWdoIDYgZ2FtZXMuIDxi cj48YnI+V2lsbCBpcyAybmQgaW4gdGhlIHN0YXRlIG9mIFRleGFzIGluIFlQ RyBwYXNzaW5nIGF0IDM2NyAoMXN0IGluIDZBKSA8YnI+PGJyPldpbGwgbGVh ZHMgdGhlIHN0YXRlIG9mIFRleGFzIGluIHRvdGFsIHlhcmRzLCAyNzg5IChz byBmYXIpIGFuZCBZUEcgKEFWRyA0NjQpIHdoaWxlIGFkZGluZyAyOSBURHM8 L3A+Jm1kYXNoOyBNYXR0IExlb25hcmQgKEBDb2FjaE1MZW9uYXJkKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoTUxlb25hcmQvc3RhdHVz LzE3MTA3MDI5NjcwNTE5ODkwNTg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0 b2JlciA3LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Last week: 48-13 win vs Kimball This week: BYE WEEK Stats: 2 receptions, 44 receiving yards Season stats: 14 receptions, 297 receiving yards, 7 receiving touchdowns

Last week: BYE WEEK This week: @ Garland on Thursday, October 12 Stats: BYE WEEK Season stats: 20 tackles, 2 tackles-for-loss, 2 sacks, 16 hurries, 1 pass defended

Last week: 48-0 win vs Akins This week: @ Westlake on Friday, October 13 Stats: N/A Season stats: N/A

Last week: BYE WEEK This week: vs McKinney Boyd on Friday, October 13 Stats: N/A Season stats: N/A

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HZXQgdG8ga25vdyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1Byb3NwZXJGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUHJvc3Bl ckZvb3RiYWxsPC9hPiBPVCBFbGxpcyBEYXZpcyBoZSBpcyBhIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGV4YXNUZWNoRkI/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QFRleGFzVGVjaEZCPC9hPiBjb21taXQgYW5kIGlzIGEgZ3Jl YXQgaW5zcGlyYXRpb24hIFRha2UgYSBsaXN0ZW4hPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1RYSFNGQj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1RYSFNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1VJTD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1VJTDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL3BvZGNhc3Q/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPiNwb2RjYXN0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL3RleGFzaHNmb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AdGV4YXNoc2Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0VsbGlzRGF2MXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVsbGlz RGF2MXM8L2E+IDxicj48YnI+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9DYjlx Z0JPbnFVIj5odHRwczovL3QuY28vQ2I5cWdCT25xVTwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL2tvUnhKU0NtSHkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9rb1J4 SlNDbUh5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRheWxvciBBcmVueiAoQHRheWxvcmFy ZW56KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RheWxvcmFyZW56 L3N0YXR1cy8xNzA5OTI0NjUzOTkxNDExODUyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPk9jdG9iZXIgNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Last week: BYE WEEK This week: @ Weiss on Thursday, October 12 Stats: BYE WEEK Season stats: 29 receptions, 446 receiving yards, 4 receiving touchdowns, 31 kick return yards

Last week: BYE WEEK This week: @ Ore City on Thursday, October 12 Stats: BYE WEEK Season stats: 28/39 passing (71.8%), 687 passing yards, 11 passing touchdowns, 1 interception, 50 carries, 705 rushing yards, 11 rushing touchdowns, 7 receptions, 81 receiving yards, 8 tackles, 2 tackles-for-loss, 1 sack, 1 hurry, 1 interception, 1 fumble recovery, 4 punts, 157 punt yards, 4 punt returns, 187 punt return yards, 2 punt return touchdowns

Last week: 45-17 win vs Strake Jesuit This week: vs Pearland on Friday, October 13 Stats: 8 tackles, 1 TFL, 1 sack, 1 hurry Season stats: 38 tackles, 3 TFL's, 3 sacks, 2 hurries, 1 pass defended

Last week: 45-17 win vs Strake Jesuit This week: vs Pearland on Friday, October 13 Stats: 5 tackles, 3 TFL's, 3 sacks Season stats: 10 tackles, 3 TFL's, 3 sacks, 1 hurry (4 games)

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FZGR5X1NtaXRo OTk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVkZHlfU21pdGg5OTwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1BZM3JvRG1UQ0giPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS9QWTNyb0RtVENIPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERyZWxsIChARHJfYXVuZGll KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RyX2F1bmRpZS9zdGF0 dXMvMTcxMTI0MDYzNDAzNDUyNDYzNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5P Y3RvYmVyIDksIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Last week: 73-0 win @ Alvin This week: @ Dawson on Friday, October 13 Stats: 3 tackles, 1 interception Season stats: 24 tackles, 1 TFL, 2 interceptions, 23 interception return yards, 2 passes defended, 1 fumble recovery, 1 forced fumble, 37 kick return yards

Last week: 49-7 win @ Copperas Cove This week: vs Bryan on Thursday, October 12 Stats: 1 tackle, 2 interceptions Season stats: 43 tackles, 1 TFL, 6 interceptions, 72 interception return yards, 6 passes defended, 2 forced fumbles, 1 interception return touchdown

Last week: 25-21 loss @ Bay City This week: vs Needville on Friday, October 13 Stats: 5/7 passing (71.4%), 60 passing yards, 1 passing touchdown, 5 carries, 48 rushing yards, 1 rushing touchdown, 9 tackles, 2 punts, 84 punt yards Season stats: 18/28 passing (64.3%), 215 passing yards, 4 passing touchdowns, 1 interception, 41 carries, 433 rushing yards, 4 rushing touchdowns, 23 tackles, 1 TFL, 1 pass defended, 10 punts, 388 punt yards

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgdGhyZWUgc3RhciBUZXhhcyBUZWNoIGNvbW1pdCBPbGl2ZXIg TWlsZXMgIGNvbWVzIG91dCBzaG91bGRlciBwYWRzIG9mZi4gQmlnIGJsb3cg Zm9yIEVsIENhbXBvIHdobyBsZWFkcyBCYXkgQ2l0eSAxNC0xMyBhdCB0aGUg c3RhcnQgb2YgSDIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1BuNHlQaWFYa1gi Pmh0dHBzOi8vdC5jby9QbjR5UGlhWGtYPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFphY2hi cm93blRWIChAWmFjaGJyb3duVFYpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vWmFjaGJyb3duVFYvc3RhdHVzLzE3MTA0NjgxMzk0Mjk4OTIxMDE/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA3LCAyMDIzPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Last week: 17-3 win vs Rudder This week: BYE WEEK Stats: Huntsville has not entered stats for this game Season stats: N/A

Last week: BYE WEEK This week: @ Waco on Thursday, October 12 Stats: BYE WEEK Season stats: 32 tackles, 2 interceptions, 86 interception return yards, 1 fumble recovery, 1 forced fumble, 1 pass defended

Last week: 52-28 win vs Killeen This week: @ Granbury on Friday, October 13 Stats: 6 receptions, 130 receiving yards, 2 receiving touchdowns, 30 rushing yards, 56 punt return yards, 1 punt return touchdown Season stats: 39 receptions, 807 receiving yards, 10 receiving touchdowns, 116 rushing yards, 39 kick return yards, 71 punt return yards, 1 punt return touchdown, 1 hurry

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj414q2Q77iPIFRleGFzIFRlY2ggY29tbWl0IE1JQ0FIIEhVRFNPTiB3 aXRoIHRoZSBjYXRjaCBvZiB0aGUgWUVBUvCfkYDwn6uj8J+krzxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWRhbWdvcm5leT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AYWRhbWdvcm5leTwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0NvbGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJp dmFsc0NvbGU8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S ZWRSYWlkZXJTcG9ydHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJlZFJhaWRl clNwb3J0czwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Jl bmphbWluR29sYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJlbmphbWluR29s YW48L2E+IDxicj48YnI+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby93WU05WDZX UVJaIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vd1lNOVg2V1FSWjwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBSaXZhbHMgKEBSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNzEwNDkzOTQyNDk0NzQwODM0P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgNywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

Last week: 51-3 win vs Navarro This week: @ Travis on Friday, October 13 Stats: 4/10 passing (40%), 102 passing yards, 2 passing touchdowns, 4 carries, 180 rushing yards, 3 rushing touchdowns, 4 tackles, 1 TFL, 1 interception, 27 interception return yards, 1 pass defended Season stats: 49/90 passing, 745 passing yards, 9 passing touchdowns, 2 interceptions, 85 carries, 966 rushing yards, 17 rushing touchdowns, 1 reception, 12 receiving yards, 37 kick return yards, 46 tackles, 2 TFL's, 1 interception, 27 interception return yards, 2 passes defended, 2 fumble recoveries, 83 fumble return yards, 1 blocked punt, 3 punts, 135 punt yards

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MZWQgYnkgYSBiaWcgbmlnaHQgZnJvbSBzZW5pb3IgcXVhcnRlcmJh Y2sgYW5kIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGV4YXNUZWNo RkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRleGFzVGVjaEZiPC9hPiBjb21t aXQgQ2FtZXJvbiBEaWNrZXkgKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQ2FtZXJvbkRpY2tleTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhbWVy b25EaWNrZXk1PC9hPiksIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q29vZ3NGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29vZ3NGQjwvYT4gcm9s bGluZyB3aXRoIGEgNDEtMyBsZWFkIG92ZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9OSFNWaWtzRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QE5IU1Zpa3NGb290YmFsbDwvYT4gaGVhZGVkIGludG8gdGhlIDR0aCBx dWFydGVyLiBIaWdobGlnaHRzIGNvbWluZyBmcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vcndhbGxhY2VreGFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkByd2FsbGFjZWt4YW48L2E+IGNvbWluZyB1cCBhdCAxMCBvbiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tYQU5fTmV3cz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AS1hBTl9OZXdzPC9hPi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL2dMNzZxMVhzQ3MiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9nTDc2cTFYc0NzPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IEJsYWtlIERlVmluZSAoQGJsYWRldmluZSkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ibGFkZXZpbmUvc3RhdHVzLzE3MTA0 ODgxODQ3Mzg1MDg4OTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA3 LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Last week: 50-0 win vs Jefferson This week: @ Harlandale on Friday, October 13 Stats: N/A Season stats: N/A

Last week: 35-28 win @ Centennial This week: vs Lebanon Trail on Friday, October 13 Stats: 5 tackles, 0.5 sacks, 1 pass defended Season stats: 25 tackles, 5 TFL's, 5.5 sacks, 4 hurries, 2 passes defended, 2 forced fumbles, 1 safety

Last week: 42-0 win vs JSerra Catholic This week: @ St. John Bosco on Friday, October 13 Stats: 1 tackle Season stats: 9 tackles, 1 interception, 3 interception return yards

2024 targets

Last week: 27-14 win @ New Braunfels This week: vs San Marcos on Friday, October 13 Stats: 7 tackles, 1 interception Season stats: 1 reception, 45 receiving yards, 1 receiving touchdown, 6 rushing yards, 33 tackles, 4 interceptions, 4 passes defended

Last week: 35-20 loss vs Skyline This week: @ DeSoto on Friday, October 13 Stats: Lake Ridge has not entered stats for this game. Season stats: 19 tackles, 1 TFL, 1 forced fumble

