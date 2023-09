Trey Jackson (Ben Golan)

Week five of the high school football season has come and gone. Texas Tech commits and some top remaining targets for 2024 were in action this past weekend. Here is a look at how each recruit performed.

2024 commits

Last week: 62-14 win @ Livingston This week: @ Columbus on Friday, September 29 Stats: 4 receptions, 71 receiving yards, 2 receiving touchdowns, 2 tackles Season stats: 17 receptions, 299 receiving yards, 7 receiving touchdowns, 4 tackles, 3 passes defended, 2 interceptions, 77 interception return yards, 1 interception return touchdown, 13 punt return yards

Last week: 45-0 win vs Anson This week: BYE WEEK Stats: 4 receptions, 93 receiving yards, 1 receiving touchdown, 11 kick return yards Season stats: 22 receptions, 331 receiving yards, 2 receiving touchdowns, 11 tackles, 2 passes defended, 197 kick return yards, 1 kick return touchdown

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5SlPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaW5jb0Np bmNvUHIwNTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENpbmNvQ2luY29QcjA1 NTwvYT4gIGdvIGNyYXp5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby91YmEydTVq d1prIj5odHRwczovL3QuY28vdWJhMnU1andaazwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBD SEFORExJTiBTTEFERSBNWUVSUyAoQENoYW5kbGluTSkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaGFuZGxpbk0vc3RhdHVzLzE3MDU0MzUzNzY3 NjI5Nzg1OTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDIzLCAy MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Last week: 36-15 win @ Idalou This week: vs Pecos on Friday, September 29 Stats: N/A Season stats: N/A

Last week: BYE WEEK This week: @ Coronado on Friday, September 29 Stats: N/A Season stats: N/A

Last week: 45-42 loss vs Midway This week: BYE WEEK Stats: 26/41, 346 passing yards, 2 passing touchdowns, 102 rushing yards, 1 rushing touchdown Season stats: 115/190 (60.5%), 1880 passing yards, 15 passing touchdowns, 3 interceptions, 463 rushing yards, 10 rushing touchdowns, 2 punts, 41 punt yards

Last week: 55-0 win vs Adamson This week: @ Spruce on Friday, September 29 Stats: 2 receptions, 72 receiving yards, 2 receiving touchdowns Season stats: 10 receptions, 219 receiving yards, 6 receiving touchdowns

Last week: 20-7 win vs Wylie East This week: vs Naaman Forest on Thursday, September 28 Stats: Sachse has not entered any defensive statistics stats Season stats: 20 tackles, 2 tackles-for-loss, 2 sacks, 16 hurries, 1 pass defended

Last week: 49-12 win vs Bowie This week: @ Johnson on Friday, September 29 Stats: N/A Season stats: N/A

Last week: 34-28 win @ Rock Hill This week: @ Little Elm on Friday, September 29 Stats: N/A Season stats: N/A

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWQgYSBjb252ZXJzYXRpb24gYm91dCB0aGlzIHdpdGggdGhlIDI0 4oCZcyBlYXJsaWVyLiBXaW4gb3IgbG9zZSB3ZSBzdGFuZCB3aXRoIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9UaGVCcmFuZD9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1RoZUJyYW5kPC9hPiAg 8J+knvCfjLXwn5S04pqr77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9VZDRx blJDQWNyIj5odHRwczovL3QuY28vVWQ0cW5SQ0FjcjwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBFbGxpcyBEYXZpcyAoQEVsbGlzRGF2MXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vRWxsaXNEYXYxcy9zdGF0dXMvMTcwNTc2ODEzNzgwOTg3 MTA0MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjQsIDIwMjM8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Last week: 53-25 win @ Temple This week: vs Copperas Cove on Friday, September 29 Stats: 5 receptions, 64 receiving yards Season stats: 16 receptions, 229 receiving yards, 1 receiving touchdown

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dy ZWNrRW0/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXcmVj a0VtPC9hPiDwn4y1IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9IWFd2dGQ3NFFk Ij5odHRwczovL3QuY28vSFhXdnRkNzRRZDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUeXNv biBUdXJuZXIgKEBUeXNvbl9UdXJuZXIxMSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9UeXNvbl9UdXJuZXIxMS9zdGF0dXMvMTcwNTc3NzcwMzY0 NTgyNzEzNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjQsIDIw MjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Last week: 69-14 win @ Big Sandy This week: vs Hawkins on Friday, September 29 Stats: 4/8 passing, 160 passing yards, 3 passing touchdowns, 7 carries, 110 rushing yards, 1 rushing touchdown, 1 tackle-for-loss, 1 fumble recovery, 55 fumble return yards, 1 interception, 82 punt return yards, 1 punt return touchdown Season stats: 14/19 passing, 331 passing yards, 5 passing touchdowns, 37 carries, 463 rushing yards, 7 rushing touchdowns, 7 receptions, 81 receiving yards, 5 tackles, 1 tackle-for-loss, 1 sack, 4 punts, 157 punt yards, 2 punt returns, 105 punt return yards, 1 punt return touchdown

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DaGVjayBvdXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U ZXhhc1RlY2hGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGV4YXNUZWNoRkI8 L2E+IGNvbW1pdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dpbGxp YW1zSmtvYnk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdpbGxpYW1zSmtvYnk8 L2E+IHB1dCBvbiB0aGUgYnJha2VzIG9uIHRoaXMgcHVudCByZXR1cm4gVE9V Q0hET1dOITxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vMjRfUm9zc0M/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QDI0X1Jvc3NDPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JlY2t2aWxsZV9TcG9ydD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AQmVja3ZpbGxlX1Nwb3J0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vbUloT2Z4QVoyUCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL21JaE9meEFa MlA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgU2NvdXRpbmcgUmVwb3J0IChAU1Jfc2NvdXRp bmcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU1Jfc2NvdXRpbmcv c3RhdHVzLzE3MDU0NDE1NjE5MDU5NTUwNjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+U2VwdGVtYmVyIDIzLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Last week: 45-7 win vs Alief Hastings This week: @ Alief Taylor on Thursday, September 28 Stats: 3 tackles Season stats: 23 tackles, 1 TFL, 1 sack, 1 hurry

Last week: 45-7 win vs Alief Hastings This week: @ Alief Taylor on Thursday, September 28 Stats: 2 tackles, 1 hurry Season stats: 3 tackles, 1 hurry

Last week: 20-13 win @ Shadow Creek This week: vs Alief Elsik on Friday, September 29 Stats: 4 tackles, 1 TFL Season stats: 20 tackles, 1 TFL, 1 interception, 23 interception return yards, 2 passes defended, 1 fumble recovery, 1 forced fumble, 37 kick return yards

Last week: 52-14 win @ Harker Heights This week: vs Temple on Friday, September 29 Stats: 7 tackles, 1 TFL, 3 interceptions, 72 interception return yards, 2 passes defended, 1 interception return touchdown Season stats: 35 tackles, 1 TFL, 3 interceptions, 72 interception return yards, 6 passes defended, 2 forced fumbles, 1 interception return touchdown

Last week: 48-14 win vs Navasota This week: BYE WEEK Stats: 5/7 passing, 72 passing yards, 2 passing touchdowns, 9 carries, 142 rushing yards, 1 rushing touchdown, 2 punts, 77 punt yards Season stats: 13/21 passing, 155 passing yards, 3 passing touchdowns, 1 interception, 36 carries, 385 rushing yards, 3 rushing touchdowns, 9 tackles, 1 tackle for loss, 1 pass defended, 8 punts, 304 punt yards

Last week: 44-27 win vs Montgomery This week: @ Lamar Consolidated on Thursday, September 28 Stats: Huntsville has not entered any defensive statistics stats Season stats: N/A

Last week: 54-6 win @ Ellison This week: vs Red Oak on Friday, September 29 Stats: 2 tackles, 1 interception Season stats: 24 tackles, 2 interceptions, 86 interception return yards, 1 fumble recovery, 1 forced fumble

Last week: 48-0 win vs Waco This week: @ Cleburne on Friday, September 29 Stats: 6 receptions, 131 receiving yards, 2 receiving touchdowns Season stats: 29 receptions, 588 receiving yards, 7 receiving touchdowns, 86 rushing yards, 39 kick return yards, 15 punt return yards, 1 hurry

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaWNhaCBIdWRzb24gc2hvd3Mgb2ZmIGhpcyBob3BzIGZvciBhIDQ5 LXlhcmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MQkJyb25jb0ZC P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMQkJyb25jb0ZCPC9hPiB0b3VjaGRv d24hIPCfkIfwn5CH8J+QhzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v aGFzaHRhZy90eGhzZmI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPiN0eGhzZmI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v aGFzaHRhZy9EQ1RGP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij4jRENURjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0dIQkhZaEIwUHYi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9HSEJIWWhCMFB2PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERh dmUgQ2FtcGJlbGwmIzM5O3MgVGV4YXMgRm9vdGJhbGwg4oCUIFRleGFzRm9v dGJhbGwuY29tIChAZGN0ZikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9kY3RmL3N0YXR1cy8xNzA1MzkwODk1NTI3NTU5MzczP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyMywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

Last week: 49-28 loss vs Antonian Prep This week: vs Liberal Arts & Science Academy - Austin on Thursday, September 28 Stats: Crockett has not entered in stats for the game Season stats: 18/28 passing, 314 passing yards, 5 passing touchdowns, 1 interception, 27 carries, 245 rushing yards, 3 rushing touchdowns, 1 reception, 12 receiving yards, 37 kick return yards, 23 tackles, 2 fumble recoveries, 3 punts, 135 punt yards

Last week: 55-20 win @ Burbank This week: BYE WEEK Stats: N/A Season stats: N/A

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ib25vcmVkIHRvIGJlIG5hbWVkIHRoZSBLRU5TIDUgQWxsLVN0YXIg QXRobGV0ZSBvZiB0aGU8YnI+V2VlayEgU3VwZXIgZXhjaXRlZCB0byBzaGFy ZSB0aGlzIGhvbm9yIHdpdGggbXkgdGVhbW1hdGVzIGFuZCBjb2FjaGVzISA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ0hPUD9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0NIT1A8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9tdWxlc3VwP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jbXVsZXN1cDwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0RNNHd3UXdyRkwiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS9ETTR3d1F3ckZMPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEphY2tzb24gSGlsZGVicmFu ZCAoQGpoaWxkeTYzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2po aWxkeTYzL3N0YXR1cy8xNzA1MjkzNzM0NjQ3MDM3OTU3P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

Last week: 35-31 win @ Wakeland This week: vs Liberty on Thursday, September 28 Stats: 8 tackles, 1 sack, 3 hurries, 1 forced fumble Season stats: 19 tackles, 5 tackles-for-loss, 5 sacks, 4 hurries, 2 forced fumbles, 1 safety

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TcG9ydHNEYXlIUyYjMzk7IFdlZWsgNSBkZWZlbnNpdmUgcGxheWVy IG9mIHRoZSB3ZWVrIGlzLi4uPGJyPjxicj5GcmlzY28gTG9uZSBTdGFyJiMz OTtzIEpheG9uIExlZSEg8J+Rj/CfkY/wn5GPPGJyPjxicj5MZWUgZm9yY2Vk IGEgY3JpdGljYWwgZnVtYmxlIHdpdGggb25lIG1pbnV0ZSBsZWZ0IGluIExv bmUgU3RhcuKAmXMgdGhyaWxsaW5nIDM1LTMxIHZpY3Rvcnkgb3ZlciByaXZh bCBGcmlzY28gV2FrZWxhbmQuPGJyPjxicj5SZWFkIG1vcmU6IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9vWXU2OE5jNkFaIj5odHRwczovL3QuY28vb1l1NjhO YzZBWjwvYT7wn5GIIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy90eGhzZmI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiN0eGhzZmI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9SMHRXVnhjNEpT Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vUjB0V1Z4YzRKUzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBT cG9ydHNEYXlIUyAoQFNwb3J0c0RheUhTKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1Nwb3J0c0RheUhTL3N0YXR1cy8xNzA2MTEzODU2Mzg3MzA1 ODIxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNSwgMjAyMzwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

2024 targets

Last week: 49-7 win vs Birmingham (CA) This week: BYE WEEK Stats: Stats have not been entered Season stats: 1 reception, 45 receiving yards, 1 receiving touchdown, 6 rushing yards, 21 tackles, 3 interceptions, 4 passes defended