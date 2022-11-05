News More News
{{ timeAgo('2022-11-05 13:00:54 -0500') }} football Edit

2024 Iowa TE Jacob Simpson recaps unofficial visit to Lubbock

RedRaiderSports.com's recruiting coverage is brought to you by Biggs & Greenslade Law
RedRaiderSports.com's recruiting coverage is brought to you by Biggs & Greenslade Law
Ben Golan • RedRaiderSports
Staff Writer
@BenjaminGolan

Johnston (Iowa) tight end Jacob Simpson visited Texas Tech for its night game last weekend against Baylor.

Along with the Red Raiders, Simpson holds early offers from Missouri and Louisville, and is quickly positioning himself among the best in the country for his class.

RedRaiderSports caught up with Simpson to recap his visit, relationship with the coaches, interest in Texas Tech and more.

***Click HERE to read Simpson's thoughts on the day***

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}