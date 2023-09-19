Sep 17, 2023; Foxborough, Massachusetts, USA; The New England Patriots defense tackles Miami Dolphins receiver Erik Ezukanma (18) during the first half at Gillette Stadium. (Paul Rutherford-USA TODAY Sports)
Week two of the 2023 NFL season has come and gone. We recap how Red Raiders in the NFL performed for their respective teams over the weekend.
BRODERICK WASHINGTON, DL, BALTIMORE RAVENS
Washington played 22 snaps on defense and finished with a PFF grade of 65.4. He was credited with 1 pressure in the game. He also played 4 snaps on special teams.
ERIK EZUKANMA, WR, MIAMI DOLPHINS
Ezukanma played 10 snaps on offense and finished with a PFF grade of 53.1. He put up three carries for 5 yards (long of 7) in the win. He also played 2 snaps on special teams.
JORDYN BROOKS, LB, SEATTLE SEAHAWKS
Brooks played 57 snaps on defense and finished with a PFF grade of 68.9 in the Seattle win. He was credited with 11 tackles in the game.
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KERRY HYDER JR., DEFENSIVE END, SAN FRANCISCO 49ERS
Hyder played 13 snaps on defense and finished with a PFF grade of 52.7. He was credited with 1 pressure in the San Francisco win.
PATRICK MAHOMES, QB, KANSAS CITY CHIEFS
Mahomes played all 67 snaps for the Chiefs and finished with a PFF grade of 78.4, which led Kansas City's offense. He went 29/41 for 305 yards, 2 touchdowns, 1 interception and added 30 rushing yards in the win.
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SAM EGUAVOEN, LB, NEW YORK JETS
Eguavoen was elevated from the Jets practice squad to the active roster prior to the game. He played 5 defensive snaps and 18 more on special teams.
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TERENCE STEELE, OL, DALLAS COWBOYS
Steele played all 87 offensive snaps for the Cowboys and finished with a PFF grade of 37.8 in Dallas' 30-10 win over the Jets.
TYREE WILSON, DE, LAS VEGAS RAIDERS
Wilson played 38 snaps on defense and 8 on special teams in the Raiders loss. He finished with a PFF grade of 39.2 after putting up 2 tackles.
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Red Raiders on Practice Squads
- LE'RAVEN CLARK, OL, PHILADELPHIA EAGLES
- SARODORICK THOMPSON, RB, SEATTLE SEAHAWKS
Red Raiders on IR
- DAWSON DEATON, OL, CLEVELAND BROWNS
- JAKEEM GRANT SR., WR, CLEVELAND BROWNS
- JACK ANDERSON, OG, INDIANAPOLIS COLTS
- CODY DAVIS, DB, NEW ENGLAND PATRIOTS
- ZECH MCPHEARSON, CB, PHILADELPHIA EAGLES