Sep 17, 2023; Foxborough, Massachusetts, USA; The New England Patriots defense tackles Miami Dolphins receiver Erik Ezukanma (18) during the first half at Gillette Stadium. (Paul Rutherford-USA TODAY Sports)

Week two of the 2023 NFL season has come and gone. We recap how Red Raiders in the NFL performed for their respective teams over the weekend.

BRODERICK WASHINGTON, DL, BALTIMORE RAVENS Washington played 22 snaps on defense and finished with a PFF grade of 65.4. He was credited with 1 pressure in the game. He also played 4 snaps on special teams.

ERIK EZUKANMA, WR, MIAMI DOLPHINS Ezukanma played 10 snaps on offense and finished with a PFF grade of 53.1. He put up three carries for 5 yards (long of 7) in the win. He also played 2 snaps on special teams.

JORDYN BROOKS, LB, SEATTLE SEAHAWKS Brooks played 57 snaps on defense and finished with a PFF grade of 68.9 in the Seattle win. He was credited with 11 tackles in the game.

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OaWNlIHBsYXkgZm9yIEpvcmR5biBCcm9va3MuIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9zR0xuR3hqa1I4Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vc0dMbkd4 amtSODwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSYXBpbmFzIGRvIE1hciAoQ29ydGVzKSAo QGNvcnRlc3JhcGluYXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Y29ydGVzcmFwaW5hcy9zdGF0dXMvMTcwMzUwNTY2NDI2MDE0MTQ5Nz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTcsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

KERRY HYDER JR., DEFENSIVE END, SAN FRANCISCO 49ERS Hyder played 13 snaps on defense and finished with a PFF grade of 52.7. He was credited with 1 pressure in the San Francisco win.

PATRICK MAHOMES, QB, KANSAS CITY CHIEFS Mahomes played all 67 snaps for the Chiefs and finished with a PFF grade of 78.4, which led Kansas City's offense. He went 29/41 for 305 yards, 2 touchdowns, 1 interception and added 30 rushing yards in the win.

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Zb3VyIGZhdm9yaXRlIGR1byBpcyBiYWNrIGF0IGl0IGFnYWluIPCf mIk8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhdHJpY2tNYWhvbWVz P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYXRyaWNrTWFob21lczwvYT4geCA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RrZWxjZT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AVEtlbGNlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v N01kZ0hvemJjViI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzdNZGdIb3piY1Y8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgS2Fuc2FzIENpdHkgQ2hpZWZzIChAQ2hpZWZzKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NoaWVmcy9zdGF0dXMvMTcwMzQ4MTQ0 NzgzMzYwMDQxOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTcs IDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

SAM EGUAVOEN, LB, NEW YORK JETS Eguavoen was elevated from the Jets practice squad to the active roster prior to the game. He played 5 defensive snaps and 18 more on special teams.

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn L0pldHM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNKZXRz PC9hPiBhcmUgZWxldmF0aW5nIExCIFNhbSBFZ3Vhdm9lbiBmcm9tIHRoZSBw cmFjdGljZSBzcXVhZCBmb3IgU3VuZGF54oCZcyBnYW1lIGFnYWluc3QgdGhl IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Db3dib3lz P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQ293Ym95czwv YT4sIHBlciBoaXMgYWdlbnRzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vR1NFd29ybGR3aWRlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBnc2V3b3Js ZHdpZGU8L2E+LiBTcGVjaWFsIHRlYW1zIGRlbW9uLjwvcD4mbWRhc2g7IFRv bSBQZWxpc3Nlcm8gKEBUb21QZWxpc3Nlcm8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vVG9tUGVsaXNzZXJvL3N0YXR1cy8xNzAzMTM3NTIwOTUz ODExMTgwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxNiwgMjAy MzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

TERENCE STEELE, OL, DALLAS COWBOYS Steele played all 87 offensive snaps for the Cowboys and finished with a PFF grade of 37.8 in Dallas' 30-10 win over the Jets.

TYREE WILSON, DE, LAS VEGAS RAIDERS Wilson played 38 snaps on defense and 8 on special teams in the Raiders loss. He finished with a PFF grade of 39.2 after putting up 2 tackles.

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUmFp ZGVycz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1JhaWRl cnM8L2E+IDd0aCBPVlIgcGljayBUeXJlZSBXaWxzb24gY2hhc2luZyBkb3du IEJpbGxzIHJ1bm5pbmcgYmFjayBKYW1lcyBDb29rLiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vMFZ6bTM0bEJmOSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzBWem0zNGxC Zjk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSW1CZWFyaW5nRG93biAoQEltQmVhcmluZ0Rv d24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW1CZWFyaW5nRG93 bi9zdGF0dXMvMTcwMzkxNzg0Nzg2MzI3OTc3MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTgsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

Red Raiders on Practice Squads

- LE'RAVEN CLARK, OL, PHILADELPHIA EAGLES - SARODORICK THOMPSON, RB, SEATTLE SEAHAWKS

Red Raiders on IR