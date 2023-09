Sep 21, 2023; Santa Clara, California, USA; New York Giants quarterback Daniel Jones (8) runs with the ball ahead of San Francisco 49ers defensive end Kerry Hyder Jr. (92) in the first quarter at Levi's Stadium. (Cary Edmondson-USA TODAY Sports)

Week three of the 2023 NFL season has come and gone. We recap how Red Raiders in the NFL performed for their respective teams over the weekend.

BRODERICK WASHINGTON, DL, BALTIMORE RAVENS Washington played 24 snaps on defense and finished with a PFF grade of 38.6. He also played 6 snaps on special teams.

ERIK EZUKANMA, WR, MIAMI DOLPHINS Ezukanma was inactive in the Dolphins 70-20 win over Denver.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FcmlrIEV6dWthbm1hIGJlaW5nIElOQUNUSVZFIGlzIGEgaGVhZC1z Y3JhdGNoZXIuIEkga25vdyBDaG9zZW4gQW5kZXJzb24vUm9iYmllIEFuZGVy c29uL1JvYmJpZSBDaG9zZW4gaXMgYWN0aXZlIGFuZCB0YWtlcyBXYWRkbGUm IzM5O3Mgc3BvdCwgYnV0IG5vdCBoYXZpbmcgRXJpayBhY3RpdmUsIGlzIGlu dGVyZXN0aW5nLiBJIGtub3cgdGhleSB3aWxsIGdpdmUgYSByZWFzb24gb2Ys IG5lZWRlZCBhbm90aGVyIHBsYXllciBhdCBhIGRpZmZlcmVudCByb3N0ZXIg c3BvdCwgc3RpbGzigKY8L3A+Jm1kYXNoOyBEb2xwaGluc1RhbGsuY29tIChA RG9scGhpbnNUYWxrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Rv bHBoaW5zVGFsay9zdGF0dXMvMTcwNTk3MDY0MzE0ODE2NTQyMj9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

JORDYN BROOKS, LB, SEATTLE SEAHAWKS Brooks played 63 snaps on defense and finished with a PFF grade of 66.2 in the Seattle win. He was credited with 9 tackles, 1 TFL, 1 QB hit, 3 pressures, half a sack and 2 hurries in the game.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MQiBKb3JkeW4gQnJvb2tzIG9uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9TZWFoYXdrcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1NlYWhhd2tzPC9hPuKAmSBtdWNoLWltcHJvdmVk IHJ1biBkZWZlbnNlIHNvIGZhciwgYW5kIOKAnGNyYXp54oCdIGF0bW9zcGhl cmUgZnJvbSB0aGUgcm9hcmluZyBmYW5zIGFuZCA4IFBhbnRoZXJzIGZhbHNl IHN0YXJ0cyB0b2RheSBhdCBMdW1lbiBGaWVsZC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS90aGVuZXdzdHJpYnVuZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AdGhlbmV3c3RyaWJ1bmU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by8zQjdxdTBYVlg5Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vM0I3cXUwWFZYOTwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBHcmVnZyBCZWxsIChAZ2JlbGxzZWF0dGxlKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2diZWxsc2VhdHRsZS9zdGF0dXMvMTcw NjEwMzg0MDM5ODA4MjM3ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1i ZXIgMjUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

KERRY HYDER JR., DEFENSIVE END, SAN FRANCISCO 49ERS Hyder played 11 snaps on defense and finished with a PFF grade of 51.5. He also played 2 special teams snaps. He wasn't credited with any stats in the San Francisco win.

PATRICK MAHOMES, QB, KANSAS CITY CHIEFS Mahomes played 56 snaps for the Chiefs and finished with a PFF grade of 90.3, which led Kansas City's offense. He went 24/33 for 272 yards, 3 touchdowns, and added 28 rushing yards in the win.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GYXN0ZXN0IFFCIGV2ZXIgdG8gcmVhY2ggMjUsMDAwIHBhc3Npbmcg eWFyZHMgKDgzIGdhbWVzKTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v UGF0cmlja01haG9tZXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhdHJpY2tN YWhvbWVzPC9hPiDwn5GRIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9OSjkxWUhk eWgzIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vTko5MVlIZHloMzwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBORkwgKEBORkwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkZM L3N0YXR1cy8xNzA2MDcwODAzNDg0NDE4NDUzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

SAM EGUAVOEN, LB, NEW YORK JETS Eguavoen, who was signed to the Jets active roster earlier in the week, played 22 special teams snaps in the game and finished with a PFF grade of 63.9.

TERENCE STEELE, OL, DALLAS COWBOYS Steele played all 81 offensive snaps for the Cowboys and finished with a PFF grade of 71.5, good for second best among Cowboys offensive lineman.

TYREE WILSON, DE, LAS VEGAS RAIDERS Wilson played 11 snaps on defense in the Raiders loss. He finished with a PFF grade of 54.2 and was not credited with any stats.

Red Raiders on Practice Squads

- LE'RAVEN CLARK, OL, PHILADELPHIA EAGLES - SARODORICK THOMPSON, RB, SEATTLE SEAHAWKS

Red Raiders on IR