News More News
ago football Edit

2023 Red Raiders in the NFL: Week three recap

Energy Renovation Center is The OFFICIAL solar panel installer of RedRaiderSports.com!
Energy Renovation Center is The OFFICIAL solar panel installer of RedRaiderSports.com!
Ben Golan • RedRaiderSports
Staff Writer
@BenjaminGolan
Sep 21, 2023; Santa Clara, California, USA; New York Giants quarterback Daniel Jones (8) runs with the ball ahead of San Francisco 49ers defensive end Kerry Hyder Jr. (92) in the first quarter at Levi's Stadium.
Sep 21, 2023; Santa Clara, California, USA; New York Giants quarterback Daniel Jones (8) runs with the ball ahead of San Francisco 49ers defensive end Kerry Hyder Jr. (92) in the first quarter at Levi's Stadium. (Cary Edmondson-USA TODAY Sports)

Week three of the 2023 NFL season has come and gone. We recap how Red Raiders in the NFL performed for their respective teams over the weekend.

BRODERICK WASHINGTON, DL, BALTIMORE RAVENS

Washington played 24 snaps on defense and finished with a PFF grade of 38.6. He also played 6 snaps on special teams.

ERIK EZUKANMA, WR, MIAMI DOLPHINS

Ezukanma was inactive in the Dolphins 70-20 win over Denver.

JORDYN BROOKS, LB, SEATTLE SEAHAWKS

Brooks played 63 snaps on defense and finished with a PFF grade of 66.2 in the Seattle win. He was credited with 9 tackles, 1 TFL, 1 QB hit, 3 pressures, half a sack and 2 hurries in the game.

KERRY HYDER JR., DEFENSIVE END, SAN FRANCISCO 49ERS

Hyder played 11 snaps on defense and finished with a PFF grade of 51.5. He also played 2 special teams snaps. He wasn't credited with any stats in the San Francisco win.

PATRICK MAHOMES, QB, KANSAS CITY CHIEFS

Mahomes played 56 snaps for the Chiefs and finished with a PFF grade of 90.3, which led Kansas City's offense. He went 24/33 for 272 yards, 3 touchdowns, and added 28 rushing yards in the win.

SAM EGUAVOEN, LB, NEW YORK JETS

Eguavoen, who was signed to the Jets active roster earlier in the week, played 22 special teams snaps in the game and finished with a PFF grade of 63.9.

TERENCE STEELE, OL, DALLAS COWBOYS

Steele played all 81 offensive snaps for the Cowboys and finished with a PFF grade of 71.5, good for second best among Cowboys offensive lineman.

TYREE WILSON, DE, LAS VEGAS RAIDERS

Wilson played 11 snaps on defense in the Raiders loss. He finished with a PFF grade of 54.2 and was not credited with any stats.

Red Raiders on Practice Squads

- LE'RAVEN CLARK, OL, PHILADELPHIA EAGLES

- SARODORICK THOMPSON, RB, SEATTLE SEAHAWKS

Red Raiders on IR

- DAWSON DEATON, OL, CLEVELAND BROWNS

- JAKEEM GRANT SR., WR, CLEVELAND BROWNS

- JACK ANDERSON, OG, INDIANAPOLIS COLTS

- CODY DAVIS, DB, NEW ENGLAND PATRIOTS

- ZECH MCPHEARSON, CB, PHILADELPHIA EAGLES

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}