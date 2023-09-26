Week three of the 2023 NFL season has come and gone. We recap how Red Raiders in the NFL performed for their respective teams over the weekend.
BRODERICK WASHINGTON, DL, BALTIMORE RAVENS
Washington played 24 snaps on defense and finished with a PFF grade of 38.6. He also played 6 snaps on special teams.
ERIK EZUKANMA, WR, MIAMI DOLPHINS
Ezukanma was inactive in the Dolphins 70-20 win over Denver.
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JORDYN BROOKS, LB, SEATTLE SEAHAWKS
Brooks played 63 snaps on defense and finished with a PFF grade of 66.2 in the Seattle win. He was credited with 9 tackles, 1 TFL, 1 QB hit, 3 pressures, half a sack and 2 hurries in the game.
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KERRY HYDER JR., DEFENSIVE END, SAN FRANCISCO 49ERS
Hyder played 11 snaps on defense and finished with a PFF grade of 51.5. He also played 2 special teams snaps. He wasn't credited with any stats in the San Francisco win.
PATRICK MAHOMES, QB, KANSAS CITY CHIEFS
Mahomes played 56 snaps for the Chiefs and finished with a PFF grade of 90.3, which led Kansas City's offense. He went 24/33 for 272 yards, 3 touchdowns, and added 28 rushing yards in the win.
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SAM EGUAVOEN, LB, NEW YORK JETS
Eguavoen, who was signed to the Jets active roster earlier in the week, played 22 special teams snaps in the game and finished with a PFF grade of 63.9.
TERENCE STEELE, OL, DALLAS COWBOYS
Steele played all 81 offensive snaps for the Cowboys and finished with a PFF grade of 71.5, good for second best among Cowboys offensive lineman.
TYREE WILSON, DE, LAS VEGAS RAIDERS
Wilson played 11 snaps on defense in the Raiders loss. He finished with a PFF grade of 54.2 and was not credited with any stats.
Red Raiders on Practice Squads
- LE'RAVEN CLARK, OL, PHILADELPHIA EAGLES
- SARODORICK THOMPSON, RB, SEATTLE SEAHAWKS
Red Raiders on IR
- DAWSON DEATON, OL, CLEVELAND BROWNS
- JAKEEM GRANT SR., WR, CLEVELAND BROWNS
- JACK ANDERSON, OG, INDIANAPOLIS COLTS
- CODY DAVIS, DB, NEW ENGLAND PATRIOTS
- ZECH MCPHEARSON, CB, PHILADELPHIA EAGLES