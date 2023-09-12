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2023 Red Raiders in the NFL: Week one recap

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Ben Golan • RedRaiderSports
Staff Writer
@BenjaminGolan
Dec 24, 2022; Kansas City, Missouri, USA; Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) runs for a touchdown against Seattle Seahawks linebacker Jordyn Brooks (56) during the second half at GEHA Field at Arrowhead Stadium.
Dec 24, 2022; Kansas City, Missouri, USA; Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) runs for a touchdown against Seattle Seahawks linebacker Jordyn Brooks (56) during the second half at GEHA Field at Arrowhead Stadium. (Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports)

Week one of the 2023 NFL season has come and gone. We recap how Red Raiders in the NFL performed for their respective teams over the weekend.

BRODERICK WASHINGTON, DL, BALTIMORE RAVENS

Washington played 35 snaps on defense, and finished with a PFF grade of 53.5. He was credited with 1 tackle and 1 quarterback hit in the game. He also played 4 snaps on special teams.

ERIK EZUKANMA, WR, MIAMI DOLPHINS

Ezukanma played 19 snaps on offense, and finished with a PFF grade of 65.2. He put up two carries for 17 yards (long of 12) in the win.

JORDYN BROOKS, LB, SEATTLE SEAHAWKS

Brooks played 52 snaps on defense and finished with a PFF grade of 55.4. He was credited with 12 tackles in the game.

KERRY HYDER JR., DEFENSIVE END, SAN FRANCISCO 49ERS

Hyder played 16 snaps on defense and finished with a PFF grade of 72.6. He was credited with 1 tackle, 1 sack, 1 tackle for loss and 1 quarterback hit in the win.

PATRICK MAHOMES, QB, KANSAS CITY CHIEFS

Mahomes played all 65 snaps for the Chiefs and finished with a PFF grade of 80.0, which was second on his offense. He went 22/35 for 226 yards, 2 touchdowns, 1 interception and added 45 rushing yards in the narrow loss.

SAM EGUAVOEN, LB, NEW YORK JETS

Eguavoen was elevated from the Jets practice squad to the active roster prior to their season-opening win on Monday Night Football. He was not credited with any stats in the game.

TERENCE STEELE, OL, DALLAS COWBOYS

Steele played all 58 offensive snaps for the Cowboys and finished with a PFF grade of 62.4 in Dallas' 40-0 win over the Giants.

TYREE WILSON, DE, LAS VEGAS RAIDERS

Wilson made his NFL debut by playing 32 snaps in the Raiders' 17-16 win. He finished with a PFF grade of 40.5 after putting up 1 tackle.

Red Raiders on Practice Squads

- LE'RAVEN CLARK, OL, PHILADELPHIA EAGLES

- SARODORICK THOMPSON, RB, SEATTLE SEAHAWKS

Red Raiders on IR

- ZECH MCPHEARSON, CB, PHILADELPHIA EAGLES

- JAKEEM GRANT SR., WR, CLEVELAND BROWNS

- DAWSON DEATON, OL, CLEVELAND BROWNS

- CODY DAVIS, DB, NEW ENGLAND PATRIOTS

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