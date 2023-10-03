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2023 Red Raiders in the NFL: Week four recap

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Ben Golan • RedRaiderSports
Staff Writer
@BenjaminGolan
Patrick Mahomes
Patrick Mahomes (Robert Deutsch-USA TODAY Sports)

Week four of the 2023 NFL season has come and gone. We recap how Red Raiders in the NFL performed for their respective teams over the weekend.

BRODERICK WASHINGTON, DL, BALTIMORE RAVENS

Washington was credited with 3 tackles, 1 sack, 1 tackle-for-loss and 1 quarterback hit in the Ravens win. He played 28 snaps on defense and earned a PFF grade of 54.8. He also played 4 snaps on special teams.

JORDYN BROOKS, LB, SEATTLE SEAHAWKS

Brooks was credited with 10 tackles, 2 sacks, 1 tackle-for-loss, 1 quarterback hit and a fumble recovery in the Seahawks win on Monday Night Football. He played 58 snaps on defense and earned a PFF grade of 81.9.

KERRY HYDER JR., DEFENSIVE END, SAN FRANCISCO 49ERS

Hyder was not credited with any stats in the 49ers win. He played 19 snaps on defense and earned a PFF grade of 47.5. He also played 2 snaps on special teams.

PATRICK MAHOMES, QB, KANSAS CITY CHIEFS

Mahomes went 18/30 for 203 passing yards, 1 passing touchdown, 2 interceptions and 51 rushing yards in the Chiefs win on Sunday Night Football. He played 70 snaps on offense and earned a PFF grade of 52.5.

SAM EGUAVOEN, LB, NEW YORK JETS

Eguavoen was not credited with any stats in the game. He played 17 special teams snaps and finished with a PFF grade of 61.6 (Special Teams).

TERENCE STEELE, OL, DALLAS COWBOYS

Steele played all 71 offensive snaps for the Cowboys in their 38-3 demolition of New England and finished with a PFF grade of 59.6. He also played 6 snaps on special teams.

TYREE WILSON, DE, LAS VEGAS RAIDERS

Wilson was credited with 1 tackle in the Raiders loss. He played 29 snaps on defense and finished with a PFF grade of 52.0. He also played 1 snap on special teams.

Red Raiders on Practice Squads

- LE'RAVEN CLARK, OL, PHILADELPHIA EAGLES

- SARODORICK THOMPSON, RB, SEATTLE SEAHAWKS

Red Raiders on IR

- DAWSON DEATON, OL, CLEVELAND BROWNS

- JAKEEM GRANT SR., WR, CLEVELAND BROWNS

- JACK ANDERSON, OG, INDIANAPOLIS COLTS

- ERIK EZUKANMA, WR, MIAMI DOLPHINS

- CODY DAVIS, DB, NEW ENGLAND PATRIOTS

- ZECH MCPHEARSON, CB, PHILADELPHIA EAGLES

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