Tampa Bay Buccaneers wide receiver Kaylon Geiger (80) runs with the ball against the Baltimore Ravens during the first quarter at Raymond James Stadium. (Kim Klement Neitzel-USA TODAY Sports)

Preseason week three of the 2023 NFL season has come and gone. Several Red Raiders made an impact for their respective teams. Here is how each player performed this weekend...

ADRIAN FRYE, DB, NEW ORLEANS SAINTS Frye was credited with 2 tackles and a pass defended in the Saints loss.

BRODERICK WASHINGTON, DL, BALTIMORE RAVENS Washington did not play in the Ravens loss to Tampa Bay.



CODY DAVIS, DB, NEW ENGLAND PATRIOTS Davis is currently on the PUP (physically unable to perform) list and did not suit up for the Patriots in their loss to Tennessee.

DAMARCUS FIELDS, CB, WASHINGTON COMMANDERS Fields was credited with 3 tackles in the Commanders win over Cincinnati. He played 26 snaps on defense and 2 on special teams. On Monday, Fields was released from the team heading into the regular season.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgQ29tbWFuZGVycyByZWxlYXNlZCBDQiBEYU1hcmN1cyBGaWVs ZHMsIHBlciBzb3VyY2UuPC9wPiZtZGFzaDsgTmlja2kgSmhhYnZhbGEgKEBO aWNraUpoYWJ2YWxhKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05p Y2tpSmhhYnZhbGEvc3RhdHVzLzE2OTYxNjc3MDEyNDMxMDk3ODE/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDI4LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

DAWSON DEATON, OL, CLEVELAND BROWNS Deaton is currently on the Browns' reserve/injured list.

ERIK EZUKANMA, WR, MIAMI DOLPHINS Ezukanma had 2 receptions for 15 yards and 1 tackle in the Dolphins loss to Jacksonville.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iaHUiIGRpcj0i bHRyIj5FcmlrIEV6dWthbm1hIHdpdGggYSByZWNlcHRpb24gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL2hBT3ZpS0pIYzgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9oQU92 aUtKSGM4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERvbEZhbnMgV2Vla2x5IC0gSmFzb24g U2FybmV5IChASmFzb25fU2FybmV5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0phc29uX1Nhcm5leS9zdGF0dXMvMTY5NTYwMTcyODUzNDU2NTE2 Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjcsIDIwMjM8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

JACK ANDERSON, OL, NEW YORK GIANTS Anderson did not play in the most recent Giants preseason game due to injury. On Monday, he was waived heading into the regular season.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgR2lhbnRzIGFyZSB3YWl2aW5nIGluanVyZWQgT0wgSmFjayBB bmRlcnNvbiwgcGVyIHNvdXJjZS48L3A+Jm1kYXNoOyBEYW4gRHVnZ2FuIChA RER1Z2dhbjIxKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0REdWdn YW4yMS9zdGF0dXMvMTY5NjE5MzEyOTc1MjI1MjkwOD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjgsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

JAKEEM GRANT SR., WR, CLEVELAND BROWNS Grant, who came back from his 2022 torn Achilles, returned the opening kickoff in the Browns/Chiefs game 23 yards. Unfortunately, he suffered a ruptured patellar tendon on the return, was carted off the field and is out for the season.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QYXRyaWNrIE1haG9tZXMgaHVncyBDbGV2ZWxhbmQmIzM5O3MgSmFr ZWVtIEdyYW50IFNyLiBiZWZvcmUgaGUmIzM5O3MgY2FydGVkIG9mZiBmaWVs ZC4gQ29vbCBtb21lbnQgY2FwdHVyZWQgYnkgb3VyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vS0NTdGFyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBL Q1N0YXI8L2E+IHBob3RvZyBFbWlseSBDdXJpZWwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL0RYZXplYTc3SmsiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9EWGV6ZWE3N0pr PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEplc3NlIE5ld2VsbCAoQGplc3NlbmV3ZWxsKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2plc3NlbmV3ZWxsL3N0YXR1 cy8xNjk1NTEwMDQ5NTk3MTIwNTQzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1 Z3VzdCAyNiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

JORDYN BROOKS, LB, SEATTLE SEAHAWKS Brooks did not appear in any preseason games after tearing his ACL in January, but is expected to be ready for the start of the NFL season.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QZXRlIENhcnJvbGwgaW4gR3JlZW4gQmF5IG9uIEpvcmR5biBCcm9v a3MsIGJhY2sgcHJhY3RpY2luZyA3IG1vbnRocyArMSB3ZWVrIGFmdGVyIEFD TCByZWNvbnN0cnVjdGlvbiBzdXJnZXJ5OiAmcXVvdDtJJiMzOTtkIGJlIHNo b2NrZWQgaWYgaGUmIzM5O3Mgbm90IHBsYXlpbmcmcXVvdDsgd2VlayAxIGZv ciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvU2VhaGF3 a3M/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNTZWFoYXdr czwvYT4gYXQgaW5zaWRlIGxpbmViYWNrZXIsIG5leHQgdG8gQm9iYnkgV2Fn bmVyLjxicj48YnI+QSByZW1hcmthYmxlIHJlY292ZXJ5IGJhY2sgdG8gc3Rh cnRpbmcsIG9uIHRpbWUgZm9yIHRoZSBzZWFzb24uPC9wPiZtZGFzaDsgR3Jl Z2cgQmVsbCAoQGdiZWxsc2VhdHRsZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9nYmVsbHNlYXR0bGUvc3RhdHVzLzE2OTU1NTc5MDQ3MTQwODA0 MjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDI2LCAyMDIzPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

KAYLON GEIGER, WR, TAMPA BAY BUCANEERS Geiger made two catches for 14 yards in the Bucs win. On Monday, he was waived heading into the regular season.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CdWNzIGFyZSB3YWl2aW5nIHJlY2VpdmVyIEtheWxvbiBHZWlnZXIs IHdobyBzcGVudCB0aW1lIG9uIHRoZWlyIHJvc3RlciBhbmQgcHJhY3RpY2Ug c3F1YWQgbGFzdCB5ZWFyLiBUb3VnaCBjb21wZXRpdGlvbiBhbW9uZyB5b3Vu ZyBXUnMgZm9yIHRoZWlyIGxhc3Qgcm9zdGVyIHNwb3RzLjwvcD4mbWRhc2g7 IEdyZWcgQXVtYW4gKEBncmVnYXVtYW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vZ3JlZ2F1bWFuL3N0YXR1cy8xNjk2MTQ0MzExMjIwMzY3ODIz P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyOCwgMjAyMzwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

KEKE COUTEE, WR, MIAMI DOLPHINS Coutee returned three kickoffs for 77 yards and one punt for 18 yards in the Dolphins loss. On Monday, he was cut heading into the regular season.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5LZWtlIENvdXRlZSB3aXRoIGEgc29saWQgcmV0dXJuIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby8xd2hHNjYxU3V5Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vMXdo RzY2MVN1eTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEb2xGYW5zIFdlZWtseSAtIEphc29u IFNhcm5leSAoQEphc29uX1Nhcm5leSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9KYXNvbl9TYXJuZXkvc3RhdHVzLzE2OTU2MTE1MDIzMTE0MTk5 MDU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDI3LCAyMDIzPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

KERRY HYDER JR., DEFENSIVE END, SAN FRANCISCO 49ERS Hyder Jr. was credited with 4 tackles, 1 pass defended and 1 quarterback hit in the 49ers loss to the Chargers.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5LZXJyeSBIeWRlciB3aXRoIHRoZSBzdG9wIG9uIDNyZCBkb3duITwv cD4mbWRhc2g7IDQ5ZXJzSGl2ZSAoQDQ5ZXJzSGl2ZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS80OWVyc0hpdmUvc3RhdHVzLzE2OTUyODQyMzMw MDk1MTY5MTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDI2LCAyMDIz PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

LE'RAVEN CLARK, OL, PITTSBURGH STEELERS Clark played 26 offensive snaps in the Steelers win. On Monday, he was cut heading into the regular season.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn L1N0ZWVsZXJzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j U3RlZWxlcnM8L2E+IGhhdmUgcmVsZWFzZWQgdmV0ZXJhbiB0YWNrbGUgTGUm IzM5O1JhdmVuIENsYXJrLCB3aG8gd2FzIHRoaXJkIG9uIHRoZSBkZXB0aCBj aGFydCBhdCB0YWNrbGUgYXQgb25lIHBvaW50IHRoaXMgb2Zmc2Vhc29uLjxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9kalJGMUtGdUJNIj5odHRwczovL3QuY28v ZGpSRjFLRnVCTTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBTdGVlbGVycyBOb3cgKEBQZ2hT dGVlbGVyc05vdykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QZ2hT dGVlbGVyc05vdy9zdGF0dXMvMTY5NjIwMTM4MTQ3MDc4MTk0OD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjgsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

MARQUIS WATERS, DB, NEW YORK JETS Waters played 28 defensive and 7 special teams snaps in the Jets win. He was credited with one tackle in the game. On Monday, he was cut heading into the regular season.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSmV0 cz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0pldHM8L2E+ IHJlbGVhc2VkIHNhZmV0eSBNYXJxdWlzIFdhdGVycywgcGVyIGEgbGVhZ3Vl IHNvdXJjZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tQUkMyP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLUFJDMjwvYT4gRm9ybWVybHkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UZXhhc1RlY2hGQj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGV4YXNUZWNoRkI8L2E+IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0R1a2VVP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBE dWtlVTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBYXJvbiBXaWxzb24gKEBBYXJvbldpbHNv bl9ORkwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWFyb25XaWxz b25fTkZML3N0YXR1cy8xNjk2MjMzMDc2MDkzODE3MDY4P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyOCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

PATRICK MAHOMES, QB, KANSAS CITY CHIEFS Mahomes did not play in the final Chiefs preseason game.

SAM EGUAVOEN, LB, NEW YORK JETS Eguavoen was credited with 2 tackles and 1 tackle-for-loss in the Jets win. In total he played 15 defensive snaps and 15 more on special teams. On Monday, he was cut heading into the regular season.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn L0pldHM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNKZXRz PC9hPiBhcmUgd2FpdmluZyBTIFRyZXkgRGVhbiBhbmQgTEIgU2FtIEVndWF2 b2VuLCBwZXIgc291cmNlLiA8YnI+PGJyPkJvdGggYXJlIGV4cGVjdGVkIHRv IGhhdmUgc3BvdHMgb24gdGhlIHByYWN0aWNlIHNxdWFkIOKAlCBpZiBEZWFu IGNsZWFycyB3YWl2ZXJzLiBJIHRob3VnaHQgRGVhbiBzaG93ZWQgZW5vdWdo IHRvIGVhcm4gYSBzcG90IG9uIHRoZSA1MywgYnV0IHN0aWxsIGNvdWxkIGNv bWUgYmFjayBvbnRvIGl0IGF0IHNvbWUgcG9pbnQuIDxicj48YnI+KDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdVNUQURJVU0/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QHVTVEFESVVNPC9hPiBmaXJzdCBvbiBEZWFu4oCmPC9wPiZt ZGFzaDsgWmFjayBSb3NlbmJsYXR0IChAWmFja0JsYXR0KSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1phY2tCbGF0dC9zdGF0dXMvMTY5NjIzMTkx NDI3NTczNzg5NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjgsIDIw MjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

SARODORICK THOMPSON, RB, SEATTLE SEAHAWKS Thompson carried 7 times for 17 yards and a touchdown in the Seahawks loss. He also caught 3 passes for 16 yards.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbmQgdGhhdCYjMzk7cyBhIHByZXNlYXNvbiBsZWFkIHRvcHBlZCBv ZmYgYnkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TYXJvZG9yaWNr P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTYXJvZG9yaWNrPC9hPiE8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvU0VBdnNHQj9zcmM9aGFz aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1NFQXZzR0I8L2E+IG9uIEtJ TkcgNSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28va2ZFU2o1S3VrSyI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tL2tmRVNqNUt1a0s8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgU2VhdHRsZSBT ZWFoYXdrcyAoQFNlYWhhd2tzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1NlYWhhd2tzL3N0YXR1cy8xNjk1NTE5OTc2OTkwNTc2NjQ2P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyNiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

TERENCE STEELE, OL, DALLAS COWBOYS Steele is expected to be ready for the regular season, but did not play in preseason as he is coming off a torn ACL in 2022.

TREY WOLFF, PK, TENNESSEE TITANS Wolff was waived last week in favor of veteran kicker Michael Badgley and was not with the team for this weekend's game.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn L1RpdGFucz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1Rp dGFuczwvYT4gc2lnbmVkIHZldGVyYW4ga2lja2VyIE1pY2hhZWwgQmFkZ2xl eSBhbmQgd2FpdmVkIGtpY2tlcnMgQ2FsZWIgU2h1ZGFrIGFuZCBUcmV5IFdv bGZmLjwvcD4mbWRhc2g7IFRvbSBQZWxpc3Nlcm8gKEBUb21QZWxpc3Nlcm8p IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVG9tUGVsaXNzZXJvL3N0 YXR1cy8xNjkzOTk2NTAxOTkzOTU5Nzg2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkF1Z3VzdCAyMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

TYREE WILSON, DE, LAS VEGAS RAIDERS Wilson saw his first NFL action, playing 12 snaps vs the Cowboys. He was credited with 1 tackle, and his PFF grade of 70.5 ranked fifth on the Raiders defense.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IZXJlJiMzOTtzIHRoZSBydXNoIG9uIHRoZSBSVCo8YnI+PGJyPlR5 cmVlIGlzIHZlcnkgcmF3IGFuZCBoYXMgYSBsb3QgdG8gbGVhcm4gYnV0IGhp cyBzcGVlZCB0byBwb3dlciBpcyBhIHRyYWl0IHlvdSB3YW50IHRvIHNlZSB0 cmFuc2xhdGUgZWFybHkgYmVjYXVzZSB0aGF0JiMzOTtzIHdoYXQgaGlzIGdh bWUgd2lsbCBiZSBidWlsdCBvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTUdR T0RFaW9yZSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL01HUU9ERWlvcmU8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9lM0FSb1pHa1JYIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZTNB Um9aR2tSWDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUZWQgTmd1eWVuIChARkJfRmlsbUFu YWx5c2lzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZCX0ZpbG1B bmFseXNpcy9zdGF0dXMvMTY5NTYzOTQ3ODYyOTc0NTA0NT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjcsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==