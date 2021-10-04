 RedRaiderSports - 2022 Texas Tech commits and targets: Week Six results
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2022 Texas Tech commits and targets: Week Six results

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Ben Golan • RedRaiderSports
Staff Writer
@BenjaminGolan
Jocelyn Malaska
Jocelyn Malaska

Week six of high school football has come and gone. Texas Tech commits and some top remaining targets for 2022 were in action this past weekend. Here is a look at how each recruit performed this week.

2022 commits  

Tyler King, WR, Alief Taylor

Alief Elsik 13-34 Alief Taylor

King caught eight passes for 65 yards and a touchdown in the win.

Bryson Donnell, RB, Tyler Legacy

Tyler Legacy 42-7 Skyline

RedRaiderSports was on hand for this one and caught up with Donnell after the game.

In the win Donnell carried 17 times for 111 yards and two touchdowns, while adding a four yard reception.

Kaden Weatherby, OL, Eaglecrest

Eaglecrest 14-35 Arapahoe

Weatherby did not play with an injury.

Sheridan Wilson, OL, Argyle

Argyle 0-21 Melissa

Wilson helped his Eagles put up 189 passing yards and 38 rushing yards in the game.

Hut Graham, ATH, Gunter

Gunter 41-14 Bells


Maurion Horn, ATH, Broken Arrow (OK)

Jenks 31-14 Broken Arrow

Horn carried three times for seven yards and added four catches for 73 yards in the game. He was also credited with one tackle on defense.

Jocelyn Malaska, ATH, Bethany (OK)

Elk City 6-27 Bethany

Ben Roberts, LB, Eaton

Eaton 45-10 Byron Nelson



2022 top targets      

Major Everhart, ATH, Tascosa

Tascosa 82-0 Lubbock

Everhart finished with one carry for 68 yards, one reception for 40 yards and two touchdowns offensively in the win. He also added an interception return for a touchdown and a tackle on defense.

Marquise Gilbert, DB, Hutchinson C.C.

Hutchinson C.C. 24-16 Garden City C.C.

Gilbert was credited with four tackles in the win.

Moses Alexander, DB, Kilgore J.C.

Navarro College 47-43 Kilgore J.C.


Keionte Scott, DB, Snow College

Snow College 49-17 Georgia Military

Tyrone Webber, OL, New Mexico Military Institute

New Mexico Military Institute 28-18 Blinn College


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