2022 Texas Tech commits and targets: Week Six results

Jocelyn Malaska

Week six of high school football has come and gone. Texas Tech commits and some top remaining targets for 2022 were in action this past weekend. Here is a look at how each recruit performed this week.

2022 commits

Tyler King, WR, Alief Taylor Alief Elsik 13-34 Alief Taylor King caught eight passes for 65 yards and a touchdown in the win.

Bryson Donnell, RB, Tyler Legacy Tyler Legacy 42-7 Skyline RedRaiderSports was on hand for this one and caught up with Donnell after the game. In the win Donnell carried 17 times for 111 yards and two touchdowns, while adding a four yard reception.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVGV4 YXNUZWNoP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVGV4 YXNUZWNoPC9hPiBjb21taXQgQnJ5c29uIERvbm5lbGwgKDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaXhfYjIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBpeF9iMjI8L2E+KSB3aXRoIGhpcyBzZWNvbmQgdG91Y2hkb3duIG9mIHRo ZSBuaWdodC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UeWxlckxl Z2FjeUZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUeWxlckxlZ2FjeUZCPC9h PiBnb2VzIHVwIDQyLTcgaW4gdGhlIDR0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvdHhoc2ZiP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jdHhoc2ZiPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vb3haUG1jdW5WdyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL294WlBtY3VuVnc8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgQmVuIEdvbGFuIChAQmVuamFtaW5Hb2xhbikgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZW5qYW1pbkdvbGFuL3N0YXR1cy8x NDQ0MTM3MzkwMDI1NjgyOTQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9i ZXIgMiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Kaden Weatherby, OL, Eaglecrest Eaglecrest 14-35 Arapahoe Weatherby did not play with an injury.

Sheridan Wilson, OL, Argyle Argyle 0-21 Melissa Wilson helped his Eagles put up 189 passing yards and 38 rushing yards in the game.

Hut Graham, ATH, Gunter Gunter 41-14 Bells



Maurion Horn, ATH, Broken Arrow (OK) Jenks 31-14 Broken Arrow Horn carried three times for seven yards and added four catches for 73 yards in the game. He was also credited with one tackle on defense.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaXRoIGEgbmljZSBydW5iYWNrIGFuZCBhIDM5LXlhcmQgcmVjZXB0 aW9uLCB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UZXhhc1Rl Y2hGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGV4YXNUZWNoRkI8L2E+IGNv bW1pdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hdXJpb25Ib3Ju P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNYXVyaW9uSG9ybjwvYT4gd2FzIGlu c3RydW1lbnRhbCBpbiBzZXR0aW5nIHVwIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQnJva2VuQXJyb3dGVEJMP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBCcm9rZW5BcnJvd0ZUQkw8L2E+IGZpcnN0IFREIGxhc3QgbmlnaHQuIDxi cj48YnI+VGhpcyA04q2Q77iPIEFUSCB3aWxsIGJlIGluIEx1YmJvY2sgbmV4 dCB5ZWFyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL29r cHJlcHM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNva3By ZXBzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv V3JlY2tFbT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dy ZWNrRW08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9UaU9QRXhHallRIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vVGlPUEV4R2pZUTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBZdXJW aWV3IE9rbGFob21hIChAWXVyVmlld09LKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1l1clZpZXdPSy9zdGF0dXMvMTQ0NDM3NTE2OTEwODE1MjMy NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDIsIDIwMjE8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Jocelyn Malaska, ATH, Bethany (OK) Elk City 6-27 Bethany

Ben Roberts, LB, Eaton Eaton 45-10 Byron Nelson





2022 top targets

Major Everhart, ATH, Tascosa Tascosa 82-0 Lubbock Everhart finished with one carry for 68 yards, one reception for 40 yards and two touchdowns offensively in the win. He also added an interception return for a touchdown and a tackle on defense.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYXZpbmcgc29tZSBmdW4gZXZlcnkgc2luZ2xlIHdlZWsg8J+kmPCf j74gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0Z2OWRQaXhwYlYiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS9GdjlkUGl4cGJWPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IOKaoe+4j/Cdk5zw nZOQ8J2TmfCdk57wnZOhIPCdk5TwnZOl8J2TlPCdk6HwnZOX8J+SlvCdk6Hw nZOj4pqh77iPIChATWFqb3JFdmVyaGFydCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9NYWpvckV2ZXJoYXJ0L3N0YXR1cy8xNDQ0MDQ3OTAwNTEw NjU0NDY2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMSwgMjAyMTwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Marquise Gilbert, DB, Hutchinson C.C. Hutchinson C.C. 24-16 Garden City C.C. Gilbert was credited with four tackles in the win.

Moses Alexander, DB, Kilgore J.C. Navarro College 47-43 Kilgore J.C.



Keionte Scott, DB, Snow College Snow College 49-17 Georgia Military