Leyton Stone

The Texas Tech Red Raiders defeated the UCF Knights 24-23 on Saturday at The Jones to become bowl-eligible for the third consecutive season. Texas Tech (6-5, 5-3) will now get ready for its season finale on Friday night against the #7 Texas Longhorns (10-1, 7-1) in Austin. TTU won on the field and has also been winning off it, as they have picked up three commitments this week. Recruiting is going well and is on fire right now for the Red Raiders. With that in mind, let's take a closer look at what is happening there.

Advertisement

Texas Tech commits

Danny Saili. Defensive tackle, Hutchinson, Kansas. (Hutchinson Community College). 5.5, three-star DT, #27 nationally. On Tuesday afternoon, Hutchinson Community College defensive tackle Danny Saili committed to the Red Raiders. He chose Texas Tech over offers from Arizona, Arizona State, Houston, Miami (FL), and North Carolina State among others. Saili was in Lubbock over the weekend for the Red Raider's big win over UCF. He becomes the 21st commit for the Red Raiders class, currently ranked #24 nationally and third in the Big 12 behind Texas and Oklahoma.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D b2FjaFpGaXRjaD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2haRml0Y2g8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9leU1jR3VpcmVU VFU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpvZXlNY0d1aXJlVFRVPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2prYnRqY181Mz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AamtidGpjXzUzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0JuYW5jZVRUVT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A Qm5hbmNlVFRVPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nv bGVNYXh3ZWxsMzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvbGVNYXh3ZWxs MzM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vX1F1aW50aW5K b3JkYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QF9RdWludGluSm9yZGFuPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28venJYMU5hNkxTbyI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL3pyWDFOYTZMU288L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVHVpIChAZGFubnlf c2FpbGkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZGFubnlfc2Fp bGkvc3RhdHVzLzE3MjcwOTczNDgyMTAyMzM0MjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

Ramonz Adams. 2025 athlete, Smithville, Texas. (Smithville HS). Not ranked by Rivals. Smithville athlete Ramonz Adams committed to the Red Raiders on Sunday night. He was in Lubbock this weekend for the big win over UCF. Adams, who was offered on November 12, was the fifth commit for the Red Raiders' 2025 class.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IEJsZXNzZWQgdG8gc2F5IEnigJltIGNvbW1pdHRpbmcgdG8gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UZXhhc1RlY2hGQj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AVGV4YXNUZWNoRkI8L2E+IDxicj4oNTEyKfCflJwoODA2KTxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamtidGpjXzUzP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBqa2J0amNfNTM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vVGV4YXNUZWNoRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QFRleGFzVGVjaEZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0phY29iSGFycmlzVFRVP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKYWNvYkhh cnJpc1RUVTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CYW1Q ZXJmb3JtYW5jZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQmFtUGVyZm9ybWFu Y2U8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaG9kZ2VfMjUy NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AaG9kZ2VfMjUyNTwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TaGF1bl9SdXQ/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QFNoYXVuX1J1dDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9Db2FjaEgwNTI1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2Fj aEgwNTI1PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZHRua055T2laeiI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2R0bmtOeU9pWno8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUmFt b256IEFkYW1zIChAUmFtb256MzE0Mzk0MTkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vUmFtb256MzE0Mzk0MTkvc3RhdHVzLzE3MjY0MjQ4MTE2 MTI2NDM1MzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjAsIDIw MjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Leyton Stone. 2025 wide receiver, Wolfforth, Texas. (Frenship HS). 5.6, three-star. Wollforth (Frenship) wide receiver Leyton Stone will stay close to home and play college football for the Red Raiders. He committed to Texas Tech on November 21, choosing the Red Raiders over offers from Arizona, Baylor, and Texas State. Stone is the sixth commit for the Red Raiders 2025 class, ranked # 25 overall.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4xMDAlIENPTU1JVFRFRCEhIfCfjLU8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0pvZXlNY0d1aXJlVFRVP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBKb2V5TWNHdWlyZVRUVTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9DT0FDSEpVSUNFXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ09BQ0hK VUlDRV88L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamtidGpj XzUzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBqa2J0amNfNTM8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3Vuc3VwbmF0aW9uP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBndW5zdXBuYXRpb248L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vVGV4YXNUZWNoRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QFRleGFzVGVjaEZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1pLaXR0bGV5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBaS2l0dGxleTwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UVFVLaXJrQnJ5YW50 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUVFVLaXJrQnJ5YW50PC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RUVUNvYWNoQm9vaz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVFRVQ29hY2hCb29rPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JuYW5jZVRUVT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AQm5hbmNlVFRVPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMDByNWsx ejdaSCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzAwcjVrMXo3Wkg8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgTGV5dG9uLnN0b25lIChATGV5dG9uX3N0b25lMTcpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTGV5dG9uX3N0b25lMTcvc3RhdHVzLzE3Mjcw ODczOTYyMzg2MTQ3MTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIg MjEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Texas Tech 2025 targets

Jayden Woods. 2025 weakside defensive end. Shawnee, Kansas. (Mill Valley HS). 5.8 four-star WDE, and #3 in KS. TTU offered Shawnee (KS) Mill Valley weakside defensive end Jayden Woods on November 8. This was his latest offer, as he holds over 20, including Alabama, Baylor, Iowa State, Kansas, Kansas State, LSU, Notre Dame, Oregon, Penn State, Purdue, Tennessee, and USC, among others. Purdue and Kansas State are teams to watch here.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGFtIGh1bWJsZWQgYW5kIGJsZXNzZWQgdG8gYW5ub3VuY2UgSSBo YXZlIHJlY2VpdmVkIGFuIG9mZmVyIGZyb20gVGV4YXMgVGVjaCBVbml2ZXJz aXR5ISEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTVZKYWd1YXI/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1WSmFndWFyPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01WSmFnUmVjcnVpdGluZz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5ATVZKYWdSZWNydWl0aW5nPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvZXlNY0d1aXJlVFRVP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBKb2V5TWNHdWlyZVRUVTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9UZXhhc1RlY2hGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A VGV4YXNUZWNoRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9QaWh5THFZ RXFjIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUGloeUxxWUVxYzwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBKYXlkZW4gV29vZHMgKEBBdG1fSmF5ZGVuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0F0bV9KYXlkZW4vc3RhdHVzLzE3MjI0NDIzMDc4ODA4 Mjg5NDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgOSwgMjAyMzwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Texas Tech 2026 targets

Adam Auston. 2026 athlete, Lawton, Oklahoma. (MacArthur HS). Not ranked by Rivals. Adam Auston received an offer from Texas Tech on November 17. It was the Lawton (OK) MacArthur athlete's fourth offer. He also has offers from North Texas, UNLV, Vanderbilt, and Houston. Auston has visited TCU and was also in Lubbock back in October for the Kansas State game.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CZXlvbmQgYmxlc3NlZCB0byByZWNlaXZlIGFub3RoZXIgcG93ZXIg NSBvZmZlciBmcm9tIFRleGFzIFRlY2ggVW5pdmVyc2l0eSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RleGFzVGVjaEZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBUZXhhc1RlY2hGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9zZWFuY29vcGVyX0M0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBz ZWFuY29vcGVyX0M0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0NvYWNoX01hcnRpbjM0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9N YXJ0aW4zNDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8xV2F5 V2FsdD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AMVdheVdhbHQ8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbWFubmluZ19icmV0dD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbWFubmluZ19icmV0dDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL2xOT3ZXRnMzV3EiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9sTk92V0Zz M1dxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFkYW0gQXVzdG9uIChAX0FkYW1fQXVzdG9u KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL19BZGFtX0F1c3Rvbi9z dGF0dXMvMTcyNTU0Nzg2NTY4NDk4NzkzOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5Ob3ZlbWJlciAxNywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Kosi Okpala. 2026 outside linebacker, Houston, Texas. (Mayde Creek HS). Not ranked by Rivals. Houston (Mayde Creek) outside linebacker Kosi Okpala received his first offer from Texas Tech on November 14. For the season, he finished with 66 tackles with 12 for a loss, two sacks, and one forced fumble for the Rams, per his MaxPreps page.