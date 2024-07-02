Social Media reactions to Texas Tech’s Football Adidas uniforms
The Texas Tech Red Raiders unveiled their new Adidas football uniforms on Monday. RedRaiderSports put together some social media reactions from commits, top targets, and national media to the new Double T gear.
Red Raider commits reactions
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Red Raider coaches reactions
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